Фармакокинетика у детей

Абсорбция препарата из желудочно-кишечного тракта зависит от целого комплекса факторов:

Секреции желудочной кислоты

Формирования солей желчных кислот

Времени опорожнения желудка

Моторики кишечника

Длины кишечника и площади эффективной абсорбирующей поверхности,

Микробной флоры

заболевание

Все эти факторы зависят от возраста (1).

Уменьшение секреции желудочной кислоты увеличивает биодоступность чувствительных к кислоте препаратов (например, пенициллинов) и уменьшает биодоступность слабокислых лекарственных средств (например, фенобарбитала).

Снижение желчных кислот уменьшает биодоступность липофильных лекарственных средств (например, диазепама).

При назначении энтеральных препаратов грудным детям в возрасте < 3 месяцев замедление опорожнения желудка и моторики кишечника увеличивает период времени, необходимый для достижения терапевтических концентраций. Ферменты, метаболизирующие препараты, которые присутствуют в кишечнике детей, являются еще одной причиной снижения абсорбции лекарств. Младенцы с врожденной атрезией кишечника и с хирургически удаленным кишечником, а также те, кто нуждался в использовании еюнального зонда, могут иметь специфические нарушения всасывания, зависящие от размера и расположения утраченного или обойденного участка кишечника. Также следует учитывать, как тип потребляемой пищи может повлиять на опорожнение желудка (например, твердая или жидкая).

Изменения в кишечной флоре, которые способствуют метаболизму, также могут влиять на процесс всасывания в кишечнике.

Абсорбция инъекционных форм препаратов зачастую вариативна вследствие:

Изменчивости их химических характеристик

различий абсорбции в месте инъекции, зависящих от метода введения (внутримышечно или подкожно);

Изменчивости мышечной массы у детей

наличия заболевания (например, циркуляторных нарушений);

Изменчивости глубины инъекций (слишком глубоко или слишком поверхностно)

Внутримышечных инъекций у детей, как правило, стараются избегать вследствие сопутствующих болевых ощущений, а также возможности повреждения тканей, но при необходимости рекомендуется применять водорастворимые лекарственные средства, так как они не образуют преципитат в месте инъекции.

Трансдермальное всасывание может быть повышено у новорожденных и детей раннего возраста, так как роговой слой эпидермиса тонкий, а отношение площади поверхности к массе тела значительно больше, чем у детей старшего возраста и взрослых. Повреждения кожного покрова (например, фурункулез, экзема, ожоги) увеличивают трансдермальную абсорбию у детей любого возраста.

Ректальный путь введения лекарственных препаратов, как правило, применяют только в особенных ситуациях, когда внутривенный – недоступен (например, ректальное использование диазепама при эпилептическом статусе). Вследствие различий в системах венозного оттока введение лекарственного средства в полость прямой кишки может обусловить изменение его абсорбции. У младенцев препарат может выводиться из организма до того, как произошла значительная абсорбция.

Абсорбция ингаляционных препаратов в легких (например, бета-агонистов при лечении астмы, легочного сурфактанта при респираторном дистресс-синдроме) может в меньшей степениизависеть от физиологических параметров и в большей степени от надежности устройств доставки и техники использования такого устройства пациентом или ухаживающим персоналом.