Обзор принципов фармакотерапии в педиатрии (Overview of Drug Treatment in Children)

Лекарственное лечение детей отличается от лечения взрослых, прежде всего потому, что дозировка лекарств в педиатрии обычно основывается на весе или площади поверхности тела (1). Дозы (и интервалы дозирования) отличаются вследствие возрастных изменений абсорбции, распределения, метаболизма и элиминации лекарственных средств (см. Фармакокинетика у детей) (2). Таким образом, детям не назначают дозы для взрослых. К тому же, нельзя полагать, что детская доза пропорциональна взрослой дозе (т.е., нельзя выписывать ребенку весом в 7 кг 1/10 дозы взрослого с массой тела 70 кг).
Большинство препаратов не были должным образом изучены у детей, но, в США приняты законы, Закон о наилучших лекарственных средствах для детей 2001 года и Закон о педиатрическом исследовании педиатрии 2003 года (оба закона стали постоянными в 2012 году [3]) в настоящее время обеспечивают законодательные и регулирующие полномочия по стимулированию и проведению терапевтических исследований у детей. В результате этих действий были внесены многочисленные изменения в маркировку, чтобы предоставить информацию о дозировке, фармакокинетике и безопасности для детей (см. также Отчет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США [FDA] за 2020 г.).
Общие справочные материалы
1. Le J, Bradley JS: Optimizing antibiotic drug therapy in pediatrics: Current state and future needs. J Clin Pharmacol 58 (supplement 10):S108–S122, 2018. doi: 10.1002/jcph.1128
2. van den Anker J, Reed MD, Allegaert K, Kearns GL: Developmental changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics. J Clin Pharmacol 58 (supplement 10):S10–S25, 2018. doi: 10.1002/jcph.1284
3. Bourgeois FT, Kesselheim AS: Promoting pediatric drug research and labeling—Outcomes of legislation. N Engl J Med 381(9):875–881, 2019. doi: 10.1056/NEJMhle1901265
Нежелательные побочные явления и токсичность
У детей, как правило, развиваются такие же нежелательные побочные эффекты, что и у взрослых пациентов (см. Побочные действия лекарственных препаратов), но в детской популяции риск их развития при приеме определенных препаратов значительно выше вследствие различий фармакокинетики и возможного влияния лекарств на рост и развитие. Некоторые распространенные препараты с уникальным или более высоким риском побочных эффектов у детей перечислены в таблице Некоторые препараты, проявляющие различные токсичные реакции у детей.
Некоторые препараты, проявляющие различные токсичные реакции у детей
Лекарственный препарат
Клинический синдром
Механизм
Примечания
Анестетики местные (например, бензокаин, смесь лидокаина и прилокаин)
Цианоз
Формирование метгемоглобина (двухвалентное железо окисляется до трехвалентного)
Частота возникновения редкая
Цефтриаксон
Билирубин вытесняется из связи с альбумином
Влияет только на новорожденных
Кодеин*
Угнетение дыхания
Смерть
Сверхбыстрая метаболизация кодеина в морфин
Генетический вариант
Летальные исходы возникали после операции и у младенцев на грудном вскармливании, матери которых принимали кодеин
Дифеноксилат
Угнетение дыхания
Смерть
Угнетение ЦНС (при незрелой ЦНС)
Синдром передозировки, обычно у детей < 2 лет
Фторхинолоны
Токсичное действие на хрящ
Неизвестно
Подозрения основаны на исследованиях на животных, но побочные эффекты у людей не доказаны — кратковременное применение может быть безопасным
Линдан (топический)
Судороги
Токсичное воздействие на ЦНС
Вероятно, повышенная абсорбция у детей
Не следует применять у детей с массой тела < 50 кг (необходимо использовать альтернативные препараты)
Прохлорперазин
Измененные функции ЦНС
Экстрапирамидные эффекты
Опистотонус
Выбухание родничка
Действия через множественные рецепторы ЦНС
Обезвоженные и младенцы с лихорадкой подвергаются особому риску
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Суицидальные мысли
Неизвестно
Увеличение числа случаев суицидальных мыслей у детей и подростков
Тетрациклин
Изменение цвета и эрозия эмали зубов
Хелатирования Са в растущих зубах
Не следует назначать детям < 8 лет
* См. также the American Academy of Pediatrics' clinical report about codeine metabolism in children.
ЦНС = центральная нервная система.
Среди детей раннего возраста очень высок риск случайного отравления, так как они могут найти и проглотить витамины или лекарственные препараты взрослых, в том числе витамины и лекарства, которые были выброшены. При прекращении приема препарата потребители могут найти руководство по его утилизации в листке-вкладыше в упаковке от лекарства или в информации на веб-сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Возможные варианты включают сдачу препарата на утилизацию в рамках местной программы по сбору медицинских отходов (возможно, в аптеке или в местном отделении правоохранительных органов) или смешивание препарата с нежелательными веществами (например, с кошачьим пометом, кофейной гущей), плотная упаковка его в пластик, помещение в водонепроницаемую емкость или мешок и выбрасывание в мусор.
Младенцы могут подвергаться риску интоксикации препаратами, используемыми взрослыми; интоксикация может возникнуть внутриутробно, когда они подвергаются воздействию трансплацентарно или постнатально через грудное молоко (многочисленные агенты— see page Некоторые препараты противопоказаны кормящим матерям и see table Некоторые препараты противопоказаны кормящим матерям). Поскольку существует ограниченное количество данных о потенциальных воздействиях препаратов во время беременности и кормления грудью, согласно Закону о методах лечения XXI века (21st Century Cures Act) была создана целевая группа для выявления пробелов в знаниях и исследованиях по безопасным и эффективным методам лечения беременных и кормящих женщин (1).
Другие типы непреднамеренного воздействия включают контакт с кожей лиц, которые осуществляют уход и недавно применяли определенные местные препараты (например, скополамин при морской болезни, малатион при вшах, дифенгидрамин при отравлении плющом).
Отмечены случаи тяжелых нежелательных явлений, в том числе смертельные исходы, у детей, получавших безрецептурные препараты против кашля и простуды, содержащие некоторые комбинации антигистаминных препаратов, симпатомиметических деконгестантов и противокашлевой декстрометорфан (2). В современных рекомендациях указывается, что безрецептурные препараты от кашля и простуды не следует давать детям < 4 лет и следует с осторожностью давать детям 4–6 лет.
Справочные материалы о побочных эффектах и токсичности
1. The Task Force on Research Specific to Pregnant Women and Lactating Women: Report to Secretary, Health and Human Services, Congress. September 2018.
2. Halmo LS, Wang GS, Reynolds KM, et al: Pediatric fatalities associated with over-the-counter cough and cold medications. Pediatrics 148(5):e2020049536, 2021. doi: 10.1542/peds.2020-049536
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
U.S. Food and Drug Administration (FDA): Best Pharmaceuticals for Children Act and Pediatric Research Equity Act status report (2020)
American Academy of Pediatrics: Codeine: Time to Say “No”