Обзор принципов фармакотерапии в педиатрии (Overview of Drug Treatment in Children)

У детей, как правило, развиваются такие же нежелательные побочные эффекты, что и у взрослых пациентов (см. Побочные действия лекарственных препаратов), но в детской популяции риск их развития при приеме определенных препаратов значительно выше вследствие различий фармакокинетики и возможного влияния лекарств на рост и развитие. Некоторые распространенные препараты с уникальным или более высоким риском побочных эффектов у детей перечислены в таблице Некоторые препараты, проявляющие различные токсичные реакции у детей.

Таблица Некоторые препараты, проявляющие различные токсичные реакции у детей Таблица

Среди детей раннего возраста очень высок риск случайного отравления, так как они могут найти и проглотить витамины или лекарственные препараты взрослых, в том числе витамины и лекарства, которые были выброшены. При прекращении приема препарата потребители могут найти руководство по его утилизации в листке-вкладыше в упаковке от лекарства или в информации на веб-сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Возможные варианты включают сдачу препарата на утилизацию в рамках местной программы по сбору медицинских отходов (возможно, в аптеке или в местном отделении правоохранительных органов) или смешивание препарата с нежелательными веществами (например, с кошачьим пометом, кофейной гущей), плотная упаковка его в пластик, помещение в водонепроницаемую емкость или мешок и выбрасывание в мусор.

Младенцы могут подвергаться риску интоксикации препаратами, используемыми взрослыми; интоксикация может возникнуть внутриутробно, когда они подвергаются воздействию трансплацентарно или постнатально через грудное молоко (многочисленные агенты— see page Некоторые препараты противопоказаны кормящим матерям и see table Некоторые препараты противопоказаны кормящим матерям). Поскольку существует ограниченное количество данных о потенциальных воздействиях препаратов во время беременности и кормления грудью, согласно Закону о методах лечения XXI века (21st Century Cures Act) была создана целевая группа для выявления пробелов в знаниях и исследованиях по безопасным и эффективным методам лечения беременных и кормящих женщин (1).

Другие типы непреднамеренного воздействия включают контакт с кожей лиц, которые осуществляют уход и недавно применяли определенные местные препараты (например, скополамин при морской болезни, малатион при вшах, дифенгидрамин при отравлении плющом).

Отмечены случаи тяжелых нежелательных явлений, в том числе смертельные исходы, у детей, получавших безрецептурные препараты против кашля и простуды, содержащие некоторые комбинации антигистаминных препаратов, симпатомиметических деконгестантов и противокашлевой декстрометорфан (2). В современных рекомендациях указывается, что безрецептурные препараты от кашля и простуды не следует давать детям < 4 лет и следует с осторожностью давать детям 4–6 лет.