Несоблюдение режима лечения у детей

Несоблюдение рекомендаций по применению лекарств (см. также Приверженность к назначенной фармакотерапии) может иметь место в любом возрасте вследствие следующих различных причин, а именно:
Стоимость
Болезненного или неудобного способа введения
Потребности в частых дозах, сложных схемах приема, или то и другое вместе.
Однако, многие уникальные факторы способствуют несоблюдению лечения у детей.
Дети < 6 лет могут испытывать трудности с глотанием таблеток и с большей вероятностью будут сопротивляться приему препаратов с неприятным вкусом.
Дети старшего возраста часто противостоят как приему лекарственных средств, так и использованию режимов терапии (например, введение инсулина, использование дозированных ингаляторов), которые требуют от них покинуть свой класс или прервать деятельность, и которые делают их внешне отличными от сверстников.
Подростки могут выражать возмущение утверждать независимость от родителей/опекунов, отказываясь принимать лекарственные препараты. Они могут также пропустить принятие дозы препарата, и при этом не увидеть каких-либо незамедлительных побочных эффектов, а затем неправильно обосновать, что им не нужен предписанный препарат, таким образом, становясь все более и более непривязанными. Подростки хотят быть похожими на своих друзей и вписываться в коллектив своих сверстников. Они носят одну и ту же одежду, предпочитают одинаковые кроссовки и едят те же продукты, что их сверстники. Наличие хронического заболевания отличает их от сверстников, и они часто не привержены к лечению, для того чтобы не быть и не считатся "другими" в сравнении со своими друзьями.
Родители/ухаживающие лица не всегда помнят инструкции по приему препарата, иногда не осознают основную причину назначений, а их график работы может не позволять давать детям предписанные дозы. Некоторые сначала пробуют народные или травяные средства. Некоторые имеют ограниченный доход и вынуждены тратить свои деньги на другие приоритеты, такие как еда; у других есть убеждения и взгляды, которые мешают им давать детям лекарства.
Чтобы свести к минимуму несоблюдение режима лечения, лечащий врач может сделать следующее:
Выясните, согласны ли пациент и родитель/опекун с диагнозом, воспринимают ли он его как серьезный и верят ли, что лечение будет эффективным.
Устраните недопонимания и адресуйте пациента и опекуна к надежным источникам информации;
Определите мотивирующие факторы для соблюдения режима лечения.
Дайте письменные и устные инструкции на языке, который пациент и опекун может просмотреть и понять;
Совершите ранние контрольные телефонные звонки семьям, чтобы ответить на остающиеся вопросы;
Оцените прогресс и напомните пациенту и его опекунам о последующих визитах;
Проконтролируйте оставшееся количество препарата при очередном посещении.
Обучите пациента и его опекуна самоконтролю и ведению дневника симптомов и принимаемых лекарственных средств.
Подростки, в частности, должны чувствовать, что контролируют свою болезнь и лечение, и их следует поощрять к свободному общению и позволить взять на себя ответственность за собственное лечение, насколько это возможно.
Схемы рекомендуется упростить (например, синхронизация приема нескольких препаратов и уменьшение кратности приема в сутки при сохранении эффективности) и привести в соответствие с режимом пациента и опекуна. Следует подчеркнуть критические аспекты лечения (например, соблюдение полного курса антибактериального препарата). Если также необходимы изменения образа жизни (например, диета или физические упражнения), изменения должны вводиться постепенно, в течение нескольких посещений специалиста, а предлагаемые цели отличаться реалистичностью для того, чтобы не перегружать пациента или лицо, осуществляющее уход. Успех должен всегда награждаться и усиливаться похвалой, только после этого может быть поставлена последующая цель.
Для пациентов, которым требуются дорогостоящие долгосрочные схемы лечения, список фармацевтических программ помощи доступен на NeedyMeds.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
NeedyMeds: интернет-ресурс программ, оказывающих помощь людям, которые не могут позволить себе лекарства и медицинские расходы