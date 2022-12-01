Несоблюдение режима лечения у детей

Несоблюдение рекомендаций по применению лекарств (см. также Приверженность к назначенной фармакотерапии) может иметь место в любом возрасте вследствие следующих различных причин, а именно:

Стоимость

Болезненного или неудобного способа введения

Потребности в частых дозах, сложных схемах приема, или то и другое вместе.

Однако, многие уникальные факторы способствуют несоблюдению лечения у детей.

Дети < 6 лет могут испытывать трудности с глотанием таблеток и с большей вероятностью будут сопротивляться приему препаратов с неприятным вкусом.

Дети старшего возраста часто противостоят как приему лекарственных средств, так и использованию режимов терапии (например, введение инсулина, использование дозированных ингаляторов), которые требуют от них покинуть свой класс или прервать деятельность, и которые делают их внешне отличными от сверстников.

Подростки могут выражать возмущение утверждать независимость от родителей/опекунов, отказываясь принимать лекарственные препараты. Они могут также пропустить принятие дозы препарата, и при этом не увидеть каких-либо незамедлительных побочных эффектов, а затем неправильно обосновать, что им не нужен предписанный препарат, таким образом, становясь все более и более непривязанными. Подростки хотят быть похожими на своих друзей и вписываться в коллектив своих сверстников. Они носят одну и ту же одежду, предпочитают одинаковые кроссовки и едят те же продукты, что их сверстники. Наличие хронического заболевания отличает их от сверстников, и они часто не привержены к лечению, для того чтобы не быть и не считатся "другими" в сравнении со своими друзьями.

Родители/ухаживающие лица не всегда помнят инструкции по приему препарата, иногда не осознают основную причину назначений, а их график работы может не позволять давать детям предписанные дозы. Некоторые сначала пробуют народные или травяные средства. Некоторые имеют ограниченный доход и вынуждены тратить свои деньги на другие приоритеты, такие как еда; у других есть убеждения и взгляды, которые мешают им давать детям лекарства.

Чтобы свести к минимуму несоблюдение режима лечения, лечащий врач может сделать следующее:

Выясните, согласны ли пациент и родитель/опекун с диагнозом, воспринимают ли он его как серьезный и верят ли, что лечение будет эффективным.

Устраните недопонимания и адресуйте пациента и опекуна к надежным источникам информации;

Определите мотивирующие факторы для соблюдения режима лечения.

Дайте письменные и устные инструкции на языке, который пациент и опекун может просмотреть и понять;

Совершите ранние контрольные телефонные звонки семьям, чтобы ответить на остающиеся вопросы;

Оцените прогресс и напомните пациенту и его опекунам о последующих визитах;

Проконтролируйте оставшееся количество препарата при очередном посещении.

Обучите пациента и его опекуна самоконтролю и ведению дневника симптомов и принимаемых лекарственных средств.

Подростки, в частности, должны чувствовать, что контролируют свою болезнь и лечение, и их следует поощрять к свободному общению и позволить взять на себя ответственность за собственное лечение, насколько это возможно.

Схемы рекомендуется упростить (например, синхронизация приема нескольких препаратов и уменьшение кратности приема в сутки при сохранении эффективности) и привести в соответствие с режимом пациента и опекуна. Следует подчеркнуть критические аспекты лечения (например, соблюдение полного курса антибактериального препарата). Если также необходимы изменения образа жизни (например, диета или физические упражнения), изменения должны вводиться постепенно, в течение нескольких посещений специалиста, а предлагаемые цели отличаться реалистичностью для того, чтобы не перегружать пациента или лицо, осуществляющее уход. Успех должен всегда награждаться и усиливаться похвалой, только после этого может быть поставлена последующая цель.

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