Обзор поведенческих нарушений у детей

Поведенческая проблема может проявляться тревожно и резко как единственный инцидент (например, разжигание пожара, драка в школе). Чаще всего проблемы проявляются постепенно, и их идентификация включает последовательный сбор информации. Поведение лучше всего оценивать в контексте конкретного ребенка:

Физическое и умственное развитие

Общее состояние здоровья

Темперамент (например, трудный, спокойный)

Отношения с родителями и воспитателями

Прямое наблюдение взаимодействия родителей с ребенком во время посещения врача дает ценные подсказки, в т. ч. о родительской реакции на поведение. Эти наблюдения по мере возможности дополняются, основываясь на информации, полученной от других, в том числе родственников, учителей и школьных медсестер.

Опрос родителей или опекунов дает хронологию деятельности ребенка в обычный день. Родителей спрашивают, когда началось такое поведение, и просят привести примеры событий, которые предшествовали определенному поведению и последовали за ним. Родителей также просят их интерпретировать: