Истерика является сильным эмоциональным всплеском, как правило, в ответ на разочарование.

(См. также Обзор поведенческих расстройств у детей (Overview of Behavioral Problems in Children)).

Истерики обычно появляются к концу первого года, становятся наиболее распространенными в возрасте от 2 (кризис 2 лет) до 4 лет и нечасты после 5 лет. Если истерики все же продолжаются и после 5 лет, они могут сохраняться на протяжении всего детства.

Причины перепадов настроения включают разочарование, усталость и голод. Дети также могут впасть в истерику, если хотят привлечь внимание, получить что-то или не делать чего-либо. Родители часто винят себя (из-за воображаемого плохого воспитания), в то время как фактическая причина часто представлена сочетанием личности ребенка, непосредственных обстоятельств и нормального возрастного поведения. Скрытые психические, физические или социальные проблемы редко бывают причиной, разве только в случаях, когда истерики длятся >15 минут или происходят несколько раз в день.

Истерики могут включать:

Крик;

визг;

Плач

метания;

катания по полу;

топанье;

Бросание вещей

Лицо у ребенка может стать красным, он может толкаться или пинаться. Некоторые дети могут задерживать дыхание на несколько секунд, а затем возобновлять его (в отличие от приступов задержки дыхания, которые также могут следовать за приступами плача, вызванного разочарованием).

Хотя предоставление детей самим себе (например, "тайм-аут") часто является эффективным, многие дети испытывают трудности с самостоятельным прекращением истерики. В большинстве случаев обращение к источнику истерики только продлевает ее. Поэтому желательно перенацелить внимание ребенка путем вовлечения его в альтернативную деятельность, на которой он может сфокусироваться. Для ребенка может быть полезно физическое удаление из сложившейся ситуации.