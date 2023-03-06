Перинатальная физиология

(См. также Клеточные компоненты иммунной системы (Cellular Components of the Immune System) и Молекулярные компоненты иммунной системы (Molecular Components of the Immune System)).

Иммунная функция плода развивается на протяжении всей беременности, и, таким образом, иммунодефицит наиболее выражен у недоношенных детей, родившихся на более ранних сроках беременности. Большинство иммунных механизмов не полностью функционируют даже у доношенных детей. Таким образом, все новорожденные и маленькие дети являются иммунодефицитными по сравнению со взрослыми и входят в группу повышенного риска генерализованной инфекции. Этот риск повышается при наличии заболеваний у матери, неонатальном стрессе и приеме лекарств (например, иммунодепрессантов, противосудорожных препаратов). Сниженный иммунный ответ у новорожденных может объяснить отсутствие лихорадки или локализованных клинических признаков (например, менингизма) при инфекции.

У плода фагоциты, присутствующие на стадии развития желточного мешка, играют важную роль в развитии воспалительной реакции, которая борется с бактериальной и грибковой инфекцией. Гранулоциты могут быть выявлены на 2-м месяце беременности, и моноциты могут быть обнаружены на 4-м месяце. Уровень их функций возрастает с увеличением гестационного возраста, но при рождении все еще остается низким.

При рождении ультраструктуры нейтрофилов нормальные, но у большинства новорожденных хемотаксис нейтрофилов и моноцитов снижается из-за врожденных дефектов движения клеток и адгезии клеток к поверхности. Эти функциональные дефициты более выражены у недоношенных новорожденных.

Примерно к 14-й неделе беременности начинает функционировать тимус, в котором накапливаются стволовые гемопоэтические клетки для развития лимфоцитов. Кроме того, на 14-й неделе Т-клетки присутствуют в эмбриональной печени и селезенке, что указывает на формирование к этому возрасту зрелых Т-клеток во вторичных периферических лимфоидных органах. Тимус наиболее активен в период внутриутробного развития и в ранний постнатальный период. Он быстро растет в утробе и хорошо заметен на рентгенографии грудной клетки у здоровых новорожденных, достигая наибольшего размера в возрасте 10 лет, и затем подвергается постепенной инволюции в течение многих лет.

Количество Т-клеток в крови плода постепенно увеличивается в течение второго триместра и достигает почти нормального уровня на 30–32-й неделе беременности. При рождении младенцы имеют относительный Т-лимфоцитоз по сравнению со взрослыми. Тем не менее Т-клетки новорожденных не работают так эффективно, как взрослые Т-лимфоциты. Например, Т-клетки новорожденных не могут адекватно реагировать на антигены и вырабатывать цитокины.

Т-клетки присутствуют в фетальном костном мозге, крови, печени и селезенке к 12-й неделе гестации. Незначительное количество IgM и IgG могут быть обнаружены на 20-й неделе, а следы IgA могут быть обнаружены и на 30-й неделе. Посколькуоскольку плод находится, как правило, в свободной от антигенов среде, только небольшое количество иммуноглобулинов (преимущественно IgM) продуцируется в период внутриутробного развития. Повышенные уровни IgM в сыворотке пуповинной крови указывают на внутриутробный контакт с антигеном, как правило, обусловленный врожденной инфекцией. Почти весь IgG поступает из плаценты от матери. После 22 недель гестации плацентарный перенос IgG увеличивается, достигая показателей материнского уровня или выше у доношенных детей. Уровни IgG при рождении у недоношенных новорожденных снижены относительно характерных для гестационного возраста.

Пассивный перенос материнского иммунитета при помощи трансплацентарного IgG, а также секреторного IgA и противомикробных факторов грудного молока (например, IgG, секреторный IgA, лейкоциты, белки комплемента, лизоцим, лактоферрин) компенсирует незрелость иммунной системы новорожденных и формирует защиту от многих бактерий и вирусов. Защитные иммунные факторы грудного молока проникают в пищеварительный тракт и верхние дыхательные пути через лимфоидную ткань слизистых оболочек и уменьшают вероятность колонизации слизистых оболочек респираторными и кишечными патогенами.

Со временем пассивный иммунитет начинает ослабевать, особенно в возрасте 3–6 месяцев. Недоношенные дети, в частности, могут быть глубоко гипогаммаглобулинемичными в первые 6 месяцев жизни. В возрасте до 1 года уровень IgG повышается приблизительно до 60% от среднего уровня взрослого человека. IgA, IgM, IgD и IgE, которые не проникают через плаценту и поэтому при рождении обнаруживаются только в следовых количествах, медленно увеличиваются в детстве. IgG, IgM, IgA достигают уровня взрослого человека в возрасте около 10 лет.

Хотя реакция антител на первые дозы вакцин у недоношенных детей может быть ниже, чем у доношенных, недоношенные дети все же способны вырабатывать защитную реакцию на большинство вакцин, и их следует иммунизировать по тому же графику, что и доношенных детей. Тем не менее младенцам, которые весят меньше 2 кг, после получения своей первой дозы вакцины против гепатита В следует назначить 3 дополнительные дозы, если первая доза введена в возрасте младше 1 месяца, поскольку у них снижен иммунный ответ (1).