Оральная регидратация эффективна, безопасна, удобна и имеет меньшую стоимость по сравнению с внутривенной инфузией. Пероральная инфузионная терапия рекомендована Американской академией педиатрии и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ); её следует применять у детей с легкой и умеренной формами обезвоживания, которые способны принимать жидкость перорально; этот подход запрещено использовать у детей с неукротимой рвотой или заболеваниями, несовместимыми с пероральным введением (например, острый живот, кишечная непроходимость).
(См. также Обезвоживание у детей (Dehydration in Children)).
Растворы для пероральной регидратации
Раствор для пероральной регидратации (РПР) должен содержать
Сложный углевод или 2% глюкоза
От 50 до 90 мЭкв/л (50-90 ммоль/л) натрия
Спортивные напитки, газированные напитки, соки и подобные напитки не соответствуют этим критериям и не должны использоваться. Как правило, они имеют слишком мало натрия и слишком много углеводов, чтобы воспользоваться котранспортом натрий/глюкоза, а осмотическое влияние избыточного содержания углеводов может привести к дополнительной потере жидкости. Котранспорт натрия и глюкозы в кишечнике оптимизирован при соотношении натрий:глюкоза 1:1.
Раствор для пероральной регидратации рекомендован ВОЗ и свободно отпускается без рецепта. Большинство растворов представлено в виде порошков, которые нужно смешивать с водой. Пакет с порошком ОРС растворяют в 1 л воды для получения раствора, содержащего следующие ингридиенты (в ммоль/л):
Для ОРС: натрия 90, калия 20, хлорида 80, цитрата 10 и глюкозы 111 (стандарт ВОЗ)
Для ОРС с пониженной осмолярностью: натрия 75, калия 20, хлорида 65, цитрата 10 и глюкозы 75 (стандарт ВОЗ)
ОРС эффективен у пациентов с обезвоживанием независимо от возраста, причины или вида дисбаланса электролитов (гипонатремия, гипернатриемия или изонатриемия) до тех пор, пока их почки функционируют адекватно.
Готовые коммерческие растворы для регидратации легко доступны во многих аптеках и супермаркетах. Эти растворы эффективны, несмотря на соотношение натрия и глюкозы примерно 1:3 (45 мЭкв/л [45 ммоль/л] натрия к 140 ммоль/л глюкозы).
Проведение пероральной регидратации
Как правило, по 50 мл/кг в течение 4 часов при легком обезвоживании и 100 мл/кг при умеренном обезвоживании. При диарее дополнительно вводят 10 мл/кг (до 240 мл). Через 4 часа пациента снова обследуют. Если признаки обезвоживания сохраняются, снова вводят тот же объем. Пациентам с холерой может потребоваться много литров жидкости в день.
Рвота обычно не мешает пероральной регидратации (если нет кишечной непроходимости или других противопоказаний к приему жидкости через рот), так как рвота, как правило, со временем становится меньше. Жидкость потребляют частыми дробными порциями, начиная с 5 мл каждые 5 минут и постепенно увеличивая объем по мере переносимости. Расчетный объем, необходимый на протяжении 4-х часового периода, можно разделить на 4 отдельные аликвоты. При необходимости эти 4 равные аликвоты можно разделить на 12 меньших равных аликвот и вводить через каждые 5 минут в течение часа, используя шприц.
У детей с диареей пероральный прием часто вызывает жидкий стул, поэтому тот же объем следует разделить на меньшие порции.
После того, как дефицит был восстановлен, нужно использовать раствор для поддерживающего перорального введения, содержащий меньше натрия. Дети должны придерживаться диеты, соответствующей возрасту, если у них восполнены потери жидкости и отсутствует рвота. Младенцам можно возобновить грудное вскармливание или применение молочных смесей.