Оральная регидратация

Раствор для пероральной регидратации (РПР) должен содержать

Сложный углевод или 2% глюкоза

От 50 до 90 мЭкв/л (50-90 ммоль/л) натрия

Спортивные напитки, газированные напитки, соки и подобные напитки не соответствуют этим критериям и не должны использоваться. Как правило, они имеют слишком мало натрия и слишком много углеводов, чтобы воспользоваться котранспортом натрий/глюкоза, а осмотическое влияние избыточного содержания углеводов может привести к дополнительной потере жидкости. Котранспорт натрия и глюкозы в кишечнике оптимизирован при соотношении натрий:глюкоза 1:1.

Раствор для пероральной регидратации рекомендован ВОЗ и свободно отпускается без рецепта. Большинство растворов представлено в виде порошков, которые нужно смешивать с водой. Пакет с порошком ОРС растворяют в 1 л воды для получения раствора, содержащего следующие ингридиенты (в ммоль/л):

Для ОРС: натрия 90, калия 20, хлорида 80, цитрата 10 и глюкозы 111 (стандарт ВОЗ)

Для ОРС с пониженной осмолярностью: натрия 75, калия 20, хлорида 65, цитрата 10 и глюкозы 75 (стандарт ВОЗ)

ОРС эффективен у пациентов с обезвоживанием независимо от возраста, причины или вида дисбаланса электролитов (гипонатремия, гипернатриемия или изонатриемия) до тех пор, пока их почки функционируют адекватно.

Готовые коммерческие растворы для регидратации легко доступны во многих аптеках и супермаркетах. Эти растворы эффективны, несмотря на соотношение натрия и глюкозы примерно 1:3 (45 мЭкв/л [45 ммоль/л] натрия к 140 ммоль/л глюкозы).