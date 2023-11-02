Болезнь Гиппеля–Линдау (цереброретинальный ангиоматоз)

Болезнь Гиппеля–Линдау – это редкое наследственное нейрокутанное нарушение, которое характеризуется образованием доброкачественных и злокачественных опухолей в нескольких органах. Диагноз ставится на основании клинических критериев и/или молекулярно-генетического тестирования. Лечение - хирургическое или иногда показана радиотерапия или, при ангиомах сетчатки, лазерная коагуляция или криотерапия.

Это заболевание встречается у 1 из 36000 человек и наследуется по аутосомно-доминантному типу с переменной пенетрантностью. Ген VHL - ген-супрессор опухоли, расположенный на коротком плече хромосомы 3 (3p25.3). У больных с болезнью Гиппеля-Линдау было выявлено более 1500 различных мутаций в этом гене. У 20% людей с этим заболеванием, аномальный ген появился с новыми мутациями.

Болезнь Гиппеля–Линдау чаще всего вызывает

Мозжечковые гемангиобластомы

Ангиомы сетчатки глаза

Опухоли, в том числе феохромоцитомы и кисты (почек, печени, поджелудочной железы или половых путей), могут возникнуть в других органах. Около 10% людей с болезнью Гиппеля-Линдау имеют эндолимфатическую опухоль во внутреннем ухе, которая приводит к снижению слуха. Риск развития почечноклеточной карциномы увеличивается с возрастом, и к 60 годам может достигать 70%.

Обычно первые признаки появляются в возрасте 10-30 лет, но могут появиться и раньше.

Симптомы и признаки синдрома VHL Симптомы БГЛ зависят от размера и расположения опухолей. Симптомы могут включать головную боль, головокружение, слабость, атаксию, нарушения зрения и повышенное артериальное давление. Ангиомы сетчатки, обнаруживаемые при прямой офтальмоскопии, проявляются в виде расширенных артерий, ведущих от диска к периферической опухоли с заполненными кровью венами. Эти ангиомы обычно бессимптомные, но если они расположены в центре и увеличены, они могут привести к существенной потере зрения. Эти опухоли увеличивают риск отслойки сетчатки, отека макулы и глаукомы. Болезнь Гиппеля – Линдау без лечения может привести к слепоте, повреждению мозга или смерти. Смерть обычно возникает в результате осложнений гемангиобластомы мозжечка или почечно-клеточного рака.

Диагностика болезни Гиппеля-Линдау (VHL) Прямая офтальмоскопия

Визуализационные исследования центральной нервной системы, как правило, МРТ

Иногда молекулярно-генетическое тестирование Болезнь Гиппеля-Линдау диагностируется при наличии одного из следующих критериев: Семейный анамнез ВГЛ и наличие ≥ 1 опухоли ВГЛ (гемангиобластома сетчатки, мозга или спинного мозга; феохромоцитома; почечно-клеточная карцинома или эндокринная опухоль поджелудочной железы)

Две или более опухолей, характерных для болезни фон Гиппеля-Линдау (ФГЛ) у пациентов без семейного анамнеза ФГЛ Мозжечковая гемангиобластома (МРТ) Изображение Living Art Enterprises/SCIENCE PHOTO LIBRARY Если клинические признаки не являются убедительными, диагноз также может быть установлен с помощью молекулярно-генетического тестирования для определения мутаций в гене VHL. Если у пациента идентифицирована специфическая мутация гена VHL, должно быть проведено генетическое тестирование для определения наличия этой мутации у членов семьи, входящих в группу риска.

Лечение болезни фон Гиппеля-Линдау (VHL-синдрома) Хирургическое вмешательство, иногда лучевая терапия

Белзутифан для применения у определенных пациентов с почечно-клеточным раком, гемангиобластомами центральной нервной системы или эндокринными опухолями поджелудочной железы

При ангиомах сетчатки, лазерная коагуляция или криотерапия

Регулярный мониторинг Лечение болезни Гиппеля-Линдау часто включает хирургическое удаление опухоли до того, как она станет опасной. Феохромоцитомы удаляются хирургическим путем, иногда при этом необходимо длительное лечение гипертонии. Почечно-клеточные карциномы удаляются хирургическим путем; прогрессирующие раковые заболевания могут поддаваться медикаментозному лечению. Некоторые опухоли можно лечить с помощью целенаправленных высоких доз радиации. Для применения у взрослых пациентов с почечно-клеточным раком и болезнью Гиппеля-Линдау, гемангиобластомами центральной нервной системы или эндокринными опухолями поджелудочной железы, которые не требуют немедленного хирургического удаления, в настоящее время доступен бельзутифан, пероральный ингибитор индуцируемого гипоксией фактора 2-альфа. Этот препарат можно использовать до начала прогрессирования заболевания или до появления неприемлемой токсичности. Как правило, чтобы сохранить зрение, ангиомы сетчатки лечат с помощью лазерной коагуляции или криотерапии. Изучается возможность использования пропранолола для уменьшения размеров гемангиом. Скрининг с целью проверки осложнений и раннее лечение могут улучшить прогноз. Скрининг на осложнения Если диагностические критерии соответствуют болезни Гиппеля-Ландау, пациенты должны регулярно проходить обследование, чтобы выявить осложнения болезни Гиппеля-Ландау, поскольку раннее обнаружение является ключом к предотвращению серьезных осложнений. Плановое наблюдение должно включать следующее (1): Ежегодный сбор анамнеза и физикальное обследование

Ежегодный осмотр глазного дна, начиная с младенчества, на скрининг гемангиобластом сетчатки

Ежегодный мониторинг артериального давления, начиная с 2-летнего возраста, на скрининг феохромоцитом

Ежегодное измерение фракционированных метанефринов в моче или плазме, начиная с 5-летнего возраста с целью скрининга феохромоцитом

МРТ головного и спинного мозга каждые 2 года, начиная с возраста 11 лет, для скрининга на гемангиобластомы центральной нервной системы

Аудиография каждые 2 года, начиная с 11 лет, на скрининг опухолей эндолимфатического мешка

МРТ брюшной полости или УЗИ каждые 2 года, начиная с 15-летнего возраста, для скрининга на почечно-клеточный рак, феохромоцитомы и опухоли поджелудочной железы Лица, не соответствующие диагностическим критериям БГЛ, но имеющие гаметную мутацию, или которые не были тестированы, но являются членами семьи 1-й и 2-й линии родства пациента, страдающего БГЛ, должны быть также обследованы с помощью следующих методов: Ежегодное обследование с целью выявления неврологических симптомов, нарушений зрения и слуха

Ежегодное офтальмологическое обследование для выявления нистагма, косоглазия и белых зрачков

Ежегодный мониторинг артериального давления Справочные материалы по скринингу 1. Maher ER: Von Hippel-Lindau disease. Curr Mol Med 4(8):833–842, 2004. doi: 10.2174/1566524043359827