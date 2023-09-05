Недержание мочи - непроизвольное мочеиспускание ≥ 2 раз/месяц в течение дня или ночи, недержание может быть периодическим или постоянным. Была предложена пересмотренная терминология по периодам времени недержания (1, 2, см. также сайт Международного общества по борьбе с недержанием мочи ссылка на веб-сайт:

При недержании мочи в течение дня: дневное недержание мочи

При недержании мочи ночью: энурез (ночное недержание мочи)

Суточное (дневное) недержание обычно не диагностируется до 5 или 6 лет. Ночное (ночное) недержание мочи (то есть, энурез) обычно не диагностируется до 7 лет. До этого возраста энурез обычно называют ночным недержанием мочи (3). Эти возрастные пределы установлены для детей, которые развиваются нормально, и поэтому их нельзя применить к детям с задержкой развития. Как ночное, так и дневное недержания являются симптомами, а не диагнозами и требуют анализа основной причины.

Возраст, в котором дети начинают сдерживать мочеиспускание, варьируется, но >90% контингента сдерживают мочеиспускание в течение дня по достижении 5 лет. Ночное удержание мочи наступает позже. Энурезом страдают около 30% детей в возрасте 4 лет, 10% в возрасте 7 лет, 3% в возрасте 12 лет и 1% в 18 лет. Приблизительно у 0,5% взрослого населения сохраняются эпизоды ночного мочеиспускания. Энурез чаще встречается среди мальчиков и при наличии в семейном анамнезе (4).

Недержание классифицируется как

Первичное недержание мочи: дети никогда не могли контролировать удержание мочи в течение ≥ 6 месяцев.

Вторичное недержание: недержание мочи у детей после периода контроля мочеиспускания продолжительностью не менее 6 месяцев.

Вторичное недержание имеет, скорее всего, органическую причину. Даже тогда, когда органические причины отсутствуют, соответствующее лечение детей и образование родителей необходимы из-за физического и психологического воздействия энуреза (5).

(См. также Недержание мочи у взрослых (Urinary Incontinence in Adults)).

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Патофизиология недержания мочи у детей Функция мочевого пузыря осуществляется в 2 фазы: накопления и опорожнения. Отклонения в любой фазе могут вызвать первичное или вторичное недержание (1). В фазе накопления, мочевой пузырь действует как резервуар для мочи. Емкость зависит от размера мочевого пузыря и способности его стенок к растяжению. Емкость зависит от его размера и пластичности и увеличивается по мере роста детей. Пластичность может быть снижена из-за повторяющихся инфекций или нарушения выведения мочи (обструкции), что приводит к гипертрофии мышц мочевого пузыря. Внешняя компрессия мочевого пузыря толстой и/или прямой кишкой также может снижать накопление мочи. В фазе опорожнения, сокращение мочевого пузыря синхронизируется с открытием шейки мочевого пузыря и наружного мочевого сфинктера. При дисфункции координации или последовательности мочеиспускания может развиться недержание. Есть несколько причин дисфункции. Один из примеров – раздражение мочевого пузыря, которое может привести к нерегулярным его сокращениям и асинхронности последовательности мочеиспускания, в результате чего развивается недержание мочи. Раздражение мочевого пузыря может возникнуть в результате инфекций мочевых путей или давления на мочевой пузырь (например, расширенной прямой кишкой при запоре) (2). Формирование модели мочеиспускания от младенца ко взрослому включает изменение от рефлекторной модели мочеиспускания у младенца, при которой сокращения мочевого пузыря происходят без увеличения сопротивления на выходе, до взрослой модели, при которой сокращения мочевого пузыря подавляются медиальным центром мочеиспускания (МЦМ). По мере развития происходит переходная фаза, в которой сокращению детрузора мочевого пузыря противостоит сокращение наружного сфинктера (3). Наружный сфинктер находится под произвольным контролем мускулатуры у нейротипических пациентов. Развитие функции контроля происходит во время приучения к туалету. Справочные материалы по патофизиологии 1. Wan J, Kraft K: Neurological control of storage and voiding. In The Kelalis-King-Belman Textbook of Clinical Pediatric Urology, ed. 6, edited by Docimo S, Canning D, Khoury A, Salle JLP. Boca Raton, CRC Press, 2019, pp. 803–819. 2. Bush N, Shah A, Pritzker J, et al: Constipation and lower urinary tract symptoms. In The Kelalis-King-Belman Textbook of Clinical Pediatric Urology, ed. 6, edited by Docimo S, Canning D, Khoury A, Salle JLP. Boca Raton, CRC Press, 2019, pp. 873–883. 3. Horowitz, M: Diurnal and nocturnal enuresis. In The Kelalis-King-Belman Textbook of Clinical Pediatric Urology, ed. 6, edited by Docimo S, Canning D, Khoury A, Salle JLP. Boca Raton, CRC Press, 2019, pp. 853–872.

Этиология недержания мочи у детей Недержание мочи у детей имеет отличные от недержания мочи у взрослых причины и методы лечения. Хотя некоторые нарушения вызывают как ночное, так и дневное недержание, этиология может варьироваться в зависимости от того, является ли недержание ночным или дневным, а также первичным или вторичным. Большинство случаев первичного недержания мочи являются ночными (т.е., энурез) и не связаны с органическим расстройством. Недержание может быть разделено на моносимптомное (происходит только во время сна и нет каких-либо других симптомов дисфункции мочевыводящих путей) и комбинированное (присутствуют другие нарушения, например дневное недержание и/или мочевые симптомы). Энурез Органические расстройства составляют около 30% случаев и более распространены при комбинированном энурезе, нежели при моносимптомном. Большинство оставшихся случаев имеет неясную этиологию, но, как полагают, связаны с целым рядом факторов, в т. ч. Задержкой созревания

Незавершенным приучением к туалету

Функционально малой емкостью мочевого пузыря (мочевой пузырь на самом деле не маленький, но сокращается при неполном заполнении)

Усиленным образованием мочи ночью

Трудностями пробуждения от сна

семейным анамнезом (если у одного из родителей был ночной энурез, вероятность его развития у детей – 30%; если у обоих родителей – вероятность увеличивается до 70%) В год около 15% случаев корригируются самостоятельно без вмешательства. Факторы, способствующие органическим причинам энуреза, включают Условия, которые увеличивают объем мочи (например, сахарный диабет, недостаточность аргинина-вазопрессина [центральный несахарный диабет], нефрогенный несахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, чрезмерное потребление воды, серповидно-клеточная анемия, иногда признак серповидных клеток [гипостенурия])

состояния, повышающие раздражимость мочевого пузыря (например, ИМВП, давление на мочевой пузырь прямой и сигмовидной кишки [вызванное запором]);

структурные аномалии (например, эктопированный мочеточник, который может обусловливать и ночное, и дневное недержание мочи)

аномальная слабость сфинктера (например, расщепление спинного мозга, которое может вызвать и ночное, и дневное недержание мочи) Таблица Некоторые факторы, способствующие энурезу Таблица Дневное недержание мочи Распространенные причины дневного недержания мочи включают: Раздражимость мочевого пузыря

относительная слабость мышцы детрузора (что делает трудным подавление недержания мочи);

Запор

Уретровагинальный рефлюкс, или вагинальные мочеиспускания: девушки, принимающие неправильное положение во время мочеиспускания (например, с тесно сдвинутыми ногами) или имеющие избыточные кожные складки, могут страдать от рефлюкса мочи во влагалище, которая впоследствии выходит наружу в положении стоя;

структурные аномалии (например, эктопия мочеточника);

недостаточность сфинктера (например, синдром расщепления позвоночника, синдром жёсткой терминальной нити) Таблица Некоторые органические причины дневного недержания мочи Таблица

Лечение недержания мочи у детей Наиболее важной частью лечения является объяснение членам семьи причин и клинического течения недержания мочи. Образование помогает уменьшить отрицательное психологическое воздействие энуреза и приводит к повышению приверженности лечению. Успешное лечение недержания мочи также зависит от сотрудничества родителей и детей в плане лечения. Если ребенок незрелый, не обеспокоен недержанием или не желает участвовать в плане лечения, то план должен быть отложен до тех пор, пока ребенок не будет готов к участию в нем. Лечение недержания мочи должно быть направлено на любую идентифицированную причину; однако часто причину найти не удается. В этих случаях могут быть полезны следующие процедуры. Энурез Рекомендациями первой линии для пациентов с энурезом должны быть поведенческие изменения. Эти изменения включают следующее: Смещение приема жидкости на более раннее время суток – 80% от суточного потребления жидкости должно приходиться на время до 17:00

Ограничение приема жидкости за 2 часа до сна

Двойное опорожнение (опорожнение мочевого пузыря дважды подряд) перед сном

Соответствующее лечение запоров Наиболее эффективной долгосрочной стратегией при отсутствии органических причин является применение энурезного будильника. Хотя этот подход трудоемкий, успех может быть больше 70%, если дети мотивированы прекратить энурез и семья в состоянии придерживаться данной методики. Лечение может занять до 4 месяцев ночного использования до полного исчезновения симптомов. Будильник срабатывает, когда происходит опорожнение. Хотя дети изначально имеют эпизоды недержания мочи, со временем они учатся связывать ощущение полного мочевого пузыря с сигнализацией, а затем просыпаться для мочеиспускания до эпизода неконтролируемого ночного мочеиспускания. Эти будильники легко доступны в Интернете без рецепта. Будильники не должны использоваться у детей с многокомпонентным энурезом или у детей со сниженной емкостью мочевого пузыря (о чем свидетельствует дневник мочеиспускания). Этих детей нужно лечить так же, как детей с дневным недержанием. Это необходимо, чтобы избежать карательных подходов, потому что это подрывает лечение и приводит только к занижению самооценки. Лекарственные препараты, такие как десмопрессин (DDAVP) и имипрамин (см. таблицу Пероральные препараты, применяемые при недержании мочи у детей), могут уменьшить ночные эпизоды недержания. Тем не менее, результаты не закрепляются у большинства пациентов при прекращении лечения; родителей и детей нужно предупредить об этом, чтобы помочь им уменьшить разочарование. DDAVP предпочтительнее имипрамина из-за редких потенциальных случаев внезапной смерти при использовании имипрамина. Дневное недержание мочи Важно назначить лечение запора, возникшего по какой-либо причине. Информация из дневника мочеиспускания может помочь в выявлении детей со сниженной функциональной емкостью мочевого пузыря, частым и неотложным или редким мочеиспусканием, которые могут отмечаться при недержании мочи. Общие меры включают: Упражнения по сдерживанию неотложного мочеиспускания: детей отправляют в ванную, как только они чувствуют позывы к мочеиспусканию. Они затем сдерживают мочу так долго, как только могут, и начинают мочеиспускание, только когда уже не могут больше сдерживаться, а затем попеременно задерживают мочеиспускание и вновь начинают мочиться. Это упражнение укрепляет сфинктер и дает детям уверенность, что они могут провести мочеиспускание в ванной комнате до того, как оно произойдет случайно.

Постепенное удлинение интервалов мочеиспускания (при подозрении на нестабильность детрузора или дисфункциональное мочеиспускание)

Изменения поведения (например, задержка мочеиспускания) через положительное удержание и запланированное мочеиспускание (мочеиспускание по времени): детям напоминают, что необходимо помочиться, с помощью часов, которые вибрируют или издают звуковой сигнал (предпочтительней, чем родитель в роли напоминания);

Использование верных методов мочеиспускания, что препятствуют удержанию мочи во влагалище: у девочек, страдающих от наполнения влагалища мочой, лечение состоит в стимуляции мочеиспускания сидя лицом к стене на унитазе или с широко расставленными коленями, что позволит расширить преддверие и обеспечит прямой ток мочи в унитаз.

БОС-терапия: эта консервативная нехирургическая терапия используется для лечения дисфункции мочевого пузыря, недержания мочи, недержания кала, неотложных случаев и болей в малом тазу и для тренировки заново мышц тазового дна для восстановления и поддержания здоровья. По этому методу дети оцениваются и инструктируются наедине и практикуют упражнения с задействованием мышц тазового дна и живота, способствующих слаженному согласованному мочеиспусканию (1). При сращении половых губ также можно использовать конъюгированный эстроген или триамцинолон 0,5%-ный крем. Медикаментозное лечение (см. таблицу Пероральные препараты, применяемые при недержании мочи у детей) в ряде случаев эффективно, однако, как правило, не является терапией первой линии. Антихолинергические препараты (оксибутинин и толтеродин) могут принести пользу пациентам с дневным недержанием мочи из-за дисфункции мочеиспускания, когда поведенческая терапия или физиотерапия не оказывают требуемого эффекта. Препараты от энуреза могут быть полезны для снижения ночных эпизодов упускания и иногда для поощрения сухости во время ночных событий, таких как переход ко сну. Антихолинергические препараты, которые назначают для лечения гиперактивного мочевого пузыря у взрослых (например, солифенацин, дарифенацин), показали свою эффективность у детей. Аналогичным образом мирабегрон, агонист бета-3-рецепторов, применялся у детей для лечения симптомов недержания мочи вследствие чрезмерной активности детрузора, резистентной к действию антихолинергетиков (2). Таблица Пероральные препараты, применяемые при недержании мочи у детей* Таблица Справочные материалы по лечению 1. Rae A, Renson, C: Biofeedback in the treatment of functional voiding disorders. In Pediatric Incontinence, Evaluation and Clinical Management, edited by Franco I, Austin P, Bauer S, von Gontard A, Homsy I. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2015, pp. 145–152. 2. Johnson EK, Bauer SB: Neurogenic voiding dysfunction and functional voiding disorders: Evaluation and nonsurgical management. In The Kelalis-King-Belman Textbook of Clinical Pediatric Urology, ed. 6, edited by Docimo S, Canning D, Khoury A, Salle JLP. Boca Raton, CRC Press, 2019, pp. 820–852.

Основные положения Первичное недержание мочи наиболее часто проявляется как ночное недержание (энурез).

Запор следует рассматривать как способствующую причину.

Большинство случаев энуреза уменьшается по мере взросления (15% в год), но по крайней мере у 0,5% взрослых наблюдаются эпизоды ночного недержания.

Органические причины недержания являются нечастыми, но должны быть рассмотрены.

Будильники являются наиболее эффективным лечением энуреза, связанного с созреванием.

Другие методы лечения включают поведенческие вмешательства, а иногда и применение препаратов.

Обучение родителей имеет важное значение для исхода и благополучия ребенка.