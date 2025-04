Исключение других причин судорог проводится клинически или иногда с помощью исследований

(См. также the American Academy of Pediatrics Subcommittee on Febrile Seizures' guidelines for the neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure [2011].)

Судороги расценивают как фебрильные после исключения всех других причин. Лихорадка может спровоцировать судороги у детей с афебрильными судорогами в анамнезе; такие случаи не укладываются в фебрильные судороги, так как у детей уже имеется скрытая судорожная готовность.

В случае простых фебрильных судорог обследование не требуется, если нет необходимости определить причину лихорадки, но при тяжелых фебрильных судорогах, неврологических нарушениях или признаках серьезного основного заболевания (например, менингита, нарушения обмена веществ), исследования должны быть проведены.

Тесты для исключения других заболеваний определяются клинически:

Анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) проводится с целью исключения менингита и энцефалита у детей младшего возраста, у детей с менингеальными признаками или признаками угнетения ЦНС или у тех, у кого судороги появились после нескольких дней лихорадочного заболевания. Также необходимо учитывать анализ СМЖ, если дети не полностью иммунизированы или принимают антибиотики.

Определяют уровень глюкозы в сыворотке крови, уровни натрия, кальция, магния и фосфора, также проводят печеночные и почечные пробы для исключения метаболических нарушений, особенно если в анамнезе указаны недавняя рвота, диарея или нарушение потребления жидкости; если есть признаки обезвоживания или отека; или если имели место сложные фебрильные судороги.

МРТ головного мозга проводится, если неврологическое обследование выявляет очаговые изменения, если очаговые признаки возникают во время приступа или в постиктальном периоде, или если долго длится постиктальная депрессия сенсорного аппарата тела.

При фебрильных судорогах с очаговой симптматикой или рецидивирующих приступах выполняется электоэнцефалография (ЭЭГ).

Диагностическая оценка проводится относительно основного заболевания, если у детей уже выявлены нарушения развития или неврологические расстройства (как правило, термин фебрильные судороги в таких случаях не используется)

Как правило, по результатам ЭЭГ-исследования не обнаруживают никаких конкретных аномалий, а также они не помогают предсказать повторные судороги; данное исследование можно не проводить после первичных простых фебрильных судорог у детей с нормальным неврологическим статусом.