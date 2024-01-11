Семейный периодический паралич является редким аутосомно-доминантным заболеванием со значительными вариациями пенетрантности. Он характеризуется эпизодами вялого паралича с потерей глубоких сухожильных рефлексов и неспособностью мышц реагировать на электрическую стимуляцию. Выделяют 4 формы: гипокалиемическую, гиперкалиемическую, тиреотоксическую и синдром Андерсена-Тавила. Диагноз ставится на основании анамнеза и основывается на результатах теста с физической нагрузкой и генетического тестирования. Лечение зависит от формы заболевания.

За каждую форму семейного периодического паралича отвечают различные гены и электролитные каналы.

При гипокалиемическом периодическом параличе 70% больных имеют мутацию в гене на хромосоме 1q, кодирующем альфа-субъединицу потенциал-зависимых кальциевых каналов в мышцах (HypoPP тип 1). В некоторых семьях мутация происходит в альфа-субъединице гена натриевого канала на хромосоме 17 (HypoPP тип 2). Хотя гипокалиемическая форма является наиболее распространенной формой семейного периодического паралича, она встречается довольно редко: ее распространенность составляет всего 1/100 000.

Гиперкалиемический периодический паралич обусловлен мутациями гена, кодирующего альфа-субъединицу натриевых каналов в скелетных мышцах (SCN4A).

При тиреотоксическом периодическом параличе мутации и пораженные электролитные каналы неизвестны, но эта форма обычно включает в себя гипокалиемию и связана с симптомами тиреотоксикоза. Самый высокий уровень распространения тиреотоксической формы наблюдается среди мужского населения Азии.

Синдром Андерсена-Тавила является редким, аутосомно-доминантным расстройством, обычно вызванным мутациями KCNJ2 гена, который расположен в хромосоме 17q24.3 или, реже, KCNJ5 гена. У пациентов может наблюдаться высокий, низкий или нормальный уровень калия в сыворотке.

Симптомы и признаки семейного периодического паралича Периодический гипокалиемический паралич Эпизоды заболевания обычно начинаются в возрасте до 16 лет. На следующий день после энергичной физической нагрузки пациент часто испытывает слабость, которая может быть легкой и ограничиваться определенными группами мышц или может затронуть все четыре конечности. Эпизоды также провоцируются употреблением богатой углеводами пищи, эмоциональным или физическим напряжением, употреблением алкоголя и воздействием холода. Глазные, бульбарные и дыхательные мышцы заболевание не затрагивает. Слабость может длиться до 24 часов. Сознание не изменяется. Содержание калия в сыворотке и моче уменьшается. (См. также Гипокалиемия). Периодический гиперкалиемический паралич Эпизоды часто начинаются в более раннем возрасте и, как правило, имеют меньшую длительность, возникают более часто и протекают менее тяжело. Эпизоды провоцируются отдыхом после физической нагрузки, физической нагрузкой после еды или голоданием. Миотония (задержка релаксации после сокращения мышц) является распространенным явлением. Миотония век может быть единственным симптомом. (См. также Гиперкалиемия). Периодический тиреотоксический паралич Эпизоды длятся от нескольких часов до нескольких дней и, как правило, провоцируются физической нагрузкой, стрессом или богатой углеводами пищей, также как и при гипокалиемической форме. Обычно присутствуют симптомы тиреотоксикоза (например, тревога, эмоциональная лабильность, слабость, тремор, сердцебиение, непереносимость жары, повышенное потоотделение, потеря веса). Клинические признаки гипертиреоза часто опережают начало периодического паралича на несколько месяцев или лет; тем не менее, появление признаков также отмечалось одновременно с развитием периодического паралича (до 60% больных) или после его развития (до 17% больных). (Cм. также Гипертиреоз). Синдром Андерсена–Тавила Эпизоды обычно начинаются в возрасте до 20 лет со всеми или некоторыми признаками из клинической триады: Периодическая паралич

Удлиненный интервал QT и желудочковые аритмии

Дисморфические физические особенности Дисморфические физические особенности включают низкорослость, высокое куполообразное нёбо, низко посаженные уши, широкий нос, микрогнатию, гипертелоризм, клинодактилию пальцев рук, короткие указательные пальцы рук и синдактилию пальцев ног. Эпизоды провоцируются отдыхом после физической нагрузки, могут длиться в течение нескольких дней и происходить ежемесячно.

Диагностика семейного периодического паралича Типичные эпизоды в анамнезе

Уровень калия в сыворотке крови во время проявления симптомов

Тест на нагрузку

Генетические тесты Лучшим диагностическим показателем являются типичные эпизоды в анамнезе. Во время эпизода сывороточный уровень калия может отклоняться от нормы. Ранее с целью диагностики прибегали к попытке спровоцировать эпизод мышечной слабости с помощью декстрозы и инсулина (для индукции гипокалиемической формы) или хлорида калия (для индукции гиперкалиемической формы), но поскольку эти тесты могут вызвать дыхательный паралич и нарушения сердечной проводимости и не являются необходимыми для постановки диагноза, они были заменены более безопасными тестами на нагрузку. В тесте с физической нагрузкой пациент энергично нагружает одну мышцу в течение 2–5 минут, пытаясь вызвать очаговую мышечную слабость. Слабость оценивается с помощью электрофизиологического исследования - определения комплексного потенциала мышечного действия (СМАР), которое проводится до и после физической нагрузки. Его снижение ≥ 40% после выполнения упражнений является патологическим и сочетается с периодическим параличом. Диагноз гиперкалиемической формы основан на клинических данных и/или идентификации гетерозиготного патогенного варианта в альфа-субъединице натриевого канала скелетной мышцы. Всем пациентам необходимо выполнить ЭКГ для оценки удлиненного интервала QT, что указывает на синдром Андерсена-Тавила.

Лечение семейного периодического паралича Зависит от типа и тяжести Периодический гипокалиемический паралич Эпизоды паралича купируются приемом хлорида калия в количестве 2–10 г в составе несладкого раствора для перорального применения или внутривенным введением хлорида калия. Предотвратить гипокалиемические эпизоды можно при помощи низкоуглеводной диеты с низким содержанием натрия, избегания физических нагрузок, отказа от приема алкоголя после периода покоя, а также приема ацетазоламида ежедневно. Периодический гиперкалиемический паралич Легкие приступы паралича можно предотвратить в самом начале при помощи легких физических упражнений и перорального приема углеводов по 2 г/кг. Установившиеся эпизоды требуют применения тиазидов, ацетазоламида или ингаляционных бета-агонистов. Тяжелые эпизоды требуют внутривенного введения кальция глюконата, инсулина и декстрозы (см. также Лечение тяжелой гиперкалиемии). Регулярное потребление богатой углеводами пищи с низким содержанием калия и избегание голодания, напряженной активности после еды и воздействия холода помогают предотвратить эпизоды гиперкалиемии. Периодический тиреотоксический паралич Острые эпизоды купируются хлоридом калия с тщательным контролем уровня калия в сыворотке крови. Эпизоды предотвращаются поддержкой эутиреоидного состояния (см. лечение гипертиреоза) и приемом бета-блокаторов (например, пропранолола). Синдром Андерсена–Тавила В дополнение к изменению образа жизни, включая жестко контролируемые уровни физических нагрузок или активности, эпизоды могут быть предотвращены путем применения ингибитора карбоангидразы (например, ацетазоламида). Основным осложнением синдрома Андерсена–Тавила является внезапная смерть от сердечной аритмии, и поэтому для контроля сердечных показателей может потребоваться кардиостимулятор или имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.