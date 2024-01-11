Наследственные мышечные заболевания Введение

К врожденной мышечной дистрофии относится редкая группа заболеваний, симптомы которых проявляются при рождении или вскоре после него. Заболевания являются генетически рецессивными и проявляются снижением мышечного тонуса, иногда называются «вялым ребенком». Диагностика основывается на клинических проявлениях, биопсии мышц и анализах крови для исследования мышечных белков и генетических аномалий. Никакого излечения не существует; лечение направлено на сохранение и оптимизацию функций.

Врожденная мышечная дистрофия не является отдельным заболеванием, а относится к мышечной дистрофии, проявляющейся при рождении или в младенчестве, возникающей в результате любой из нескольких редких форм мышечной дистрофии. Все подобные дистрофии являюся генетически рецессивными и образуются в результате мутаций в различных генах, включая те, которые кодируют структурные белки базальной мембраны или внеклеточного матрикса скелетно-мышечных волокон.

Диагноз врождённой мышечной дистрофии подозревают у любого вялого новорожденного, однако это заболевание следует дифференцировать от любой другой врожденной миопатии при помощи мышечной биопсии. Для постановки точного диагноза обычно проводят анализы крови для оценки уровня мышечных протеинов, ультрасонографию и магнитно-резонансную томографию мышц, а также генетическое тестирование, если оно доступно.

Специфического лечения врожденных мышечных дистрофий не существует. Вопросы, которые касаются ортопедических, сердечных, респираторных, нутритивных и социальных аспектов могут быть рассмотрены соответствующими экспертами по мере возникновения потребностей, а поддерживающее лечение, включая физиотерапию, помогает сохранить функцию.