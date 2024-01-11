Миотоническая дистрофия является аутосомно-доминантным заболеванием мышц и является одной из наиболее распространенных форм мышечной дистрофии у взрослых. Выделяют два типа. Оба типа поражают поперечно-полосатые мышцы, один из типов также поражает гладкие мышцы. Симптомы появляются в подростковом возрасте или раннем взрослом возрасте и включают миотонию, слабость и истощение дистальных мышц конечностей и лица. Диагноз ставится на основании анализа ДНК. Мембраностабилизирующие препараты эффективны при миотонии, но лечения слабости не существует, что обычно приводит к инвалидизации пациента.

Миотония означает замедленное расслабление после мышечного сокращения, что может привести к ригидности мышц. Мышечные дистрофии являются наследственными прогрессирующими заболеваниями мышечной системы, возникающими из-за дефектов в одном или нескольких генах, необходимых для нормальной структуры мышц и их функционирования. Дистрофические изменения (например, некроз и регенерация мышечных волокон) видны на биоптатах.

Миотоническая дистрофия наблюдается в около 10 случаев на 100 000 в общей популяции (1). Наследование по аутосомно-доминантному типу с переменной пенетрантностью. Выделяют два типа с различными генетическими локусами. МД 1-го типа (МД 1) обусловлена экспансией тринуклеотидных повторов CTG в гене DMPK, расположенном на хромосоме 19. Тип 2 DM (DM2) имеет более легкое течение и включает повторную экспансию CCTG мутации гена белка, связывающего нуклеиновую кислоту белка CNBP (ранее известный как ZFN9) на хромосоме 3q21.3.

При обеих типах заболевания поражаются поперечнополосатые мышцы, а при МД1 также страдают гладкие мышцы (например, желудочно-кишечного тракта, матки).

Врожденная миотоническая дистрофия Иногда миотоническая дистрофия присутствует при рождении у детей матерей и, редко, отцов с мутациями при миотонической дистрофии первого подтипа (DM1). У потомства может развиться тяжелая форма миотонии, называемая врожденной миотонической дистрофией. Эта форма характеризуется тяжелой гипотонией (вялый ребенок), проблемами с кормлением и затрудненным дыханием, деформацией скелета, слабостью лицевых мышц и задержкой психомоторного развития. До 40% младенцев не выживают, обычно из-за дыхательной недостаточности или, возможно, кардиомиопатии. До 60% выживших страдают умственной отсталостью (2). Врожденную миотоническую дистрофию не следует путать с врожденной миотонией, которая является отдельным заболеванием.

Общие справочные материалы 1. Liao Q, Zhang Y, He J, Huang K: Global Prevalence of Myotonic Dystrophy: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Neuroepidemiology 56(3):163-173, 2022. doi: 10.1159/000524734 2. Darras BT, Volpe JJ: Muscle involvement and restricted disorders. In Volpe's Neurology of the Newborn, ed. 6, edited by Volpe JJ, Inder TE, Darras BT, et al. Elsevier, Philadephia, 2018, p. 922.

Симптомы и признаки миотонической дистрофии Симптомы и признаки миотонической дистрофии начинают проявляться в подростковом или юношеском возрасте и включают миотонию (задержка релаксации после сокращения мышц, которая может протекать бессимптомно или описываться как мышечная ригидность), слабость и истощение мышц дистальных отделов конечностей (особенно кистей и стоп, что приводит иногда к отвислой стопе) и лицевых мышц (особенно распространен птоз), а также кардиомиопатию. Также могут развиться умственная отсталость, катаракты и эндокринные расстройства. Мужчины могут иметь маленькие яички. Преждевременное облысение лобной части головы может развиваться как у мужчин, так и у женщин. Из-за вовлечения в патологический процесс гладкой мускулатуры у пациентов с СД 1 также может быть дисфагия и запоры; аномалии маточных мышц могут вызвать проблемы у женщин во время схваток и родов.

Диагностика миотонической дистрофии Анализ ДНК на наличие мутаций На диагноз миотоническая дистрофия указывают характерные клинические данные, возраст начала заболевания и семейный анамнез; подтверждается диагноз тестированием ДНК.

Лечение миотонической дистрофии Мембраностабилизирующие препараты Для лечения миотонии можно применять мембраностабилизирующие препараты (например, мексилетин, ламотриджин, карбамазепин, фенитоин). Было показано, что из этих препаратов мексилетин значительно уменьшает миотонию при недистрофической миотонии и, таким образом, является препаратом первой линии для пациентов с миотонической дистрофией, которые имеют функционально ограничивающую миотонию (1, 2). Поскольку мексилетин в редких случаях может усиливать аритмии у пациентов с первопричинными желудочковыми аритмиями, препарат противопоказан пациентам со 2-й или 3-й степенью атриовентрикулярной блокады; перед началом терапии мексилетином рекомендуется провести консультацию с кардиологом, особенно пациентам с патологическими показателями ЭКГ. Тем не менее, пациент становится физически недееспособным именно из-за слабости, которая не поддается лечению, а не миотонии; по мере прогрессирования болезни для отвислой стопы обычно требуются ортопедические ортезы. Справочные материалы по лечению 1. Logigian EL, Martens WB, Moxley RT 4th, et al: Mexiletine is an effective antimyotonia treatment in myotonic dystrophy type 1. Neurology 74(18):1441-1448, 2010. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181dc1a3a 2. Heatwole C, Luebbe E, Rosero S, et al: Mexiletine in Myotonic Dystrophy Type 1: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Neurology 96(2):e228-e240, 2021. doi: 10.1212/WNL.0000000000011002

Прогноз при миотонической дистрофии Смерть наступает чаще всего из-за респираторных заболеваний и болезней сердца, и пациенты, у которых развились сердечные аритмии и сильная слабость в мышцах в более молодом возрасте, подвержены повышенному риску преждевременной смерти. Средний возраст умерших составляет 55 лет (1). Справочные материалы по прогнозу 1. Mathieu J, Allard P, Potvin L, et al: A 10-year study of mortality in a cohort of patients with myotonic dystrophy. Neurology 52(8):1658-1662, 1999. doi: 10.1212/wnl.52.8.1658