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Дистрофия Эмери–Дрейфуса

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено янв. 2024

Дистрофия Эмери-Дрейфуса - это мышечная дистрофия с множественными типами наследования. В дополнение к слабости и атрофии мышц, у пациентов часто есть сердечные аномалии, которые могут привести к внезапной смерти. Лечение является симптоматическим.

Мышечные дистрофии являются наследственными прогрессирующими заболеваниями мышечной системы, возникающими из-за дефектов в одном или нескольких генах, необходимых для нормальной структуры мышц и их функционирования. Дистрофические изменения (например, некроз и регенерация мышечных волокон) видны на биоптатах.

Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса может передаваться по наследству по аутосомно-доминантному, аутосомно-рецессивному (в самом редким случае) или Х-связанному типу. Общая частота неизвестна. Женщины могут быть носителями, но только мужчины страдают клинически выраженным заболеванием при Х-связанном наследовании.

Гены, ассоциированные с дистрофией Эмери-Дрейфуса, кодируют такие белки ядерной мембраны:

  • Ламин А/С (аутосомный)

  • Ген эмерина (при Х-сцепленной форме)

  • Несприн-1 и несприн-2

  • FHL1

  • LUMA

  • SUN1 и SUN2

  • Титин (белок саркомера)

Симптомы и признаки дистрофии Эмери-Дрейфуса

Мышечная слабость и атрофия могут возникнуть в любом возрасте до 20 лет и обычно поражают бицепс и трицепс и, реже, дистальные мышцы ног. Характерными являются ранние контрактуры.

Часто поражается сердце, включая предсердный паралич, нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада), кардиомиопатию и высокую вероятность внезапной смерти.

Диагностика дистрофии Эмери-Дрейфуса

  • Анализ ДНК на наличие мутаций

  • В некоторых случаях показана биопсия мышц

Постановка диагноза мышечной дистрофии Эмери-Дрейфуса осуществляется на основании клинических данных, возраста начала заболевания и семейного анамнеза.

Диагноз подтверждается умеренно повышенным уровнем креатинкиназы в сыворотке крови и миопатическими признаками на электромиографии. Мутационный анализ ДНК из лейкоцитов периферической крови является основным подтверждающим тестом.

В том случае, если в ходе генетического анализа диагноз не подтверждается, то может быть проведена биопсия мышечной ткани.

Лечение дистрофии Эмери-Дрейфуса

  • Терапия для предотвращения контрактур

Лечение дистрофии Эмери-Дрейфуса заключается в профилактике контрактур.

Кардиостимуляторы иногда являются жизненно важными у больных с аномальной сердечной проводимостью.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Muscular Dystrophy Association: Информация об исследованиях, лечении, технологиях и поддержке для пациентов, живущих с мышечной дистрофией Эмери-Дрейфуса

  2. National Organization for Rare Disorders: Подробная информация о мышечной дистрофии Эмери-Дрейфуса, включая стандартную и экспериментальную терапию и ссылки на соответствующие темы

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