Дистрофия Лейдена

Конечностно-поясная мышечная дистрофия – вид мышечной дистрофии со множеством подтипов: некоторые из них являются аутосомно-рецессивными, а некоторые – аутосомно-доминантными. Время начала заболевания определяется типом наследования, но болезнь часто начинается в детстве. Симптомы медленно прогрессируют, поражая проксимальные мышцы. Диагноз ставится на основании анализа ДНК и биопсии мышц. Лечение направленно на поддержание функции и профилактику контрактур

Мышечные дистрофии являются наследственными прогрессирующими заболеваниями мышечной системы, возникающими из-за дефектов в одном или нескольких генах, необходимых для нормальной структуры мышц и их функционирования. Дистрофические изменения (например, некроз и регенерация мышечных волокон) видны на биоптатах.

Группа дистрофий пояса верхних и нижних конечностей является 4-й наиболее распространенной группой наследственных дистрофий скелетных мышц Общая распространенность варьирует в зависимости от конкретного подтипа и изучаемой популяции, с оценками в диапазоне от 2 до 10/100 000 (1). Мужчины и женщины страдают в равной степени.

Аналитические выводы, сделанные при помощи молекулярной биологии, заставили пересмотреть классификацию этих нарушений, и в данный момент номенклатура находится в переходной стадии (2). Аутосомно-доминантные формы были классифицированы как тазово-плечевая мышечная дистрофия (LGMD) 1A, -1B, -1C и так далее, а рецессивные формы были классифицированы как LGMD 2A, -2B, -2C и так далее. Тем не менее, после того, как буква Z была использована в 2016 году для обозначения рецессивной формы мышечной дистрофии конечностей LGMD, не осталось букв, чтобы назвать следующую форму, которая будет обнаружена. Отныне номенклатура будет начинаться с буквы D для доминантной и R для рецессивной формы, за которым следует число, указывающее сегмент, в котором определен локус, за которым следует белковый субстрат заболевания. Например, вариант заболевания, ранее называвшийся LGMD1F, теперь называется LGMD D2 транспортин 3.

Поясно-конечностная мышечная дистрофия, в соответствии с новой номенклатурой, имеет 29 известных подтипов, 24 аутосомно-рецессивных и 5 аутосомно-доминантных.

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Симптомы и признаки конечностно-поясной мышечной дистрофии У пациентов, как правило, обнаруживается медленно прогрессирующая, симметричная слабость проксимальных мышц с или без вовлечения лицевых мышц и ослабленных или отсутствующих сухожильных рефлексов. В первую очередь может поражаться мускулатура таза или плечевого пояса. Симптомы при аутосомно-доминантных типах могут проявиться в любом возрасте, от раннего детского до взрослого. Развитие клинических симптомов при аутосомно-рецессивных типах начинается в детстве, и эти типы, в первую очередь, вызывают поражение тазового пояса.

Диагностика конечностно-поясной мышечной дистрофии Анализ ДНК на наличие мутаций

В некоторых случаях показана биопсия мышц Диагностика дистрофии Лейдена соответствует характерными клиническими данными, возрасту начала и семейному анамнезу и требует анализ мутаций ДНК из лейкоцитов периферической крови в качестве основного подтверждающего теста. Также можно провести гистологическое исследование мышц, иммуноцитохимию и вестерн-блоттинг.

Лечение конечностно-поясной мышечной дистрофии Поддержание функции и профилактика контрактур В процессе лечения тазово-плечевой дистрофии основное внимание уделяется поддержанию мышечной функции и предотвращению контрактур. Недавно изданное Американской академией неврологии руководство рекомендует проводить оценку сердечной деятельности пациентам с впервые диагностированной дистрофией Лейдена и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, даже при отсутствии у них сердечных симптомов (1). Пациенты с высоким риском дыхательной недостаточности должны пройти исследование функции легких. Все пациенты с тазово-плечевой мышечной дистрофией в идеале должны быть перенаправлены в многопрофильную клинику, которая квалифицируется на лечении нервно-мышечных расстройств. В настоящее время применение генной терапии, трансплантации миобластов, антител, нейтрализующих миостатин, или гормонов роста возможно только в рамках исследований (1).

Справочные материалы по лечению 1. Narayanaswami P, Weiss M, Selcen D, et al: Evidence-based guideline summary: Diagnosis and treatment of limb-girdle and distal dystrophies: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Issues Review Panel of the American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine. Neurology 83:1453–1463, 2014. doi: 10.1212/WNL.0000000000000892