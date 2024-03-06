Расстройства орнитинового цикла

Нарушения цикла мочевины характеризуются гипераммониемией при катаболических условиях или повышенной белковой нагрузке.

Есть много типов нарушения цикла образования мочевины и связанных с ним расстройств (см. таблицу), а также многих других нарушений обмена аминокислот и органических кислот. См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).

Первичные нарушения цикла мочевины включают дефицит карбамоилфосфатсинтетазы (CPS), дефицит орнитинтранскарбамилазы (OTC), дефицит аргининосукцинат-синтетазы (цитруллинемия), дефицит аргининосукцинатлиазы (аргининосукцинурия), дефицит аргиназы (аргининемия) и дефицит N-ацетилглутаматсинтазы (NAGS). Чем больше проксимальный фермент затрагивает дефицит, тем более тяжелая развивается гипераммониемия; таким образом, тяжесть заболевания убывает в ряду: дефицит NAGS, дефицит CPS, недостаточность орнитинового цикла, цитруллинемия, аргининсукциниловая ацидурия и аргининемия.

Наследование для всех дефицитов орнитинового цикла аутосомно-рецессивное, за исключением X-связанного дефицита орнитинового цикла.

Таблица Орнитиновый цикл и связанные заболевания Таблица

Симптомы и признаки нарушений цикла мочевины Клинические проявления варьируются от легких (например, задержка развития, умственная отсталость, эпизодическая гипераммониемия) до тяжелых (например, изменения психического состояния, кома, смерть). У женщин-носителей дефектного фермента OTC проявления варьируются от нарушения роста, задержки развития, психических нарушений и эпизодической (особенно после родов) гипераммониемии до развития фенотипа, сходного с таковым у больных мужчин (т.е., периодическая рвота, раздражительность, выраженная вялость, гипераммониемическая кома, отек мозга, мышечная спастичность, умственная отсталость, судороги, смерть).

Диагностика нарушений цикла мочевины Профили аминокислот в сыворотке крови Диагностика нарушений цикла мочевины основана на определении аминокислотных профилей. Например, повышенный уровень орнитина указывает на дефицит карбамоильной фосфат-синтазы или дефицит орнитин транс-карбамилазы, тогда как повышенное содержание цитруллина указывает на цитруллинемию. Чтобы различать CPS-дефицит и недостаточность орнитин транскарбамилазы, измерение содержания оротовой кислоты является полезным, поскольку накопление фосфатов в карбамоиле при дефиците орнитин транскарбамилазы приводит к его альтернативному метаболизированию в оротовую кислоту. Генетическое исследование может подтвердить диагноз.

Лечение нарушений цикла мочевины Ограничение потребления белков

Потребление аргинина или цитруллина

фенилбутират натрия

Возможна трансплантация печени Лечение нарушений цикла образования мочевины состоит в ограничении потребления белков, которое при этом обеспечивает адекватное количество аминокислот для роста, развития и нормального белкового обмена. В основе лечения лежит прием аргинина. Он обеспечивает достаточное количество промежуточных продуктов цикла мочевины, чтобы стимулировать включение большего количества азотных соединений в промежуточные продукты цикла мочевины, каждый из которых легко выводится из организма. Аргинин также является позитивным регулятором синтеза ацетилглутамата. Исследования показывают, что пероральный цитруллин более эффективен, чем аргинин у пациентов с дефицитом орнитинового цикла (1). Дополнительное лечение состоит в приеме бензоата натрия, фенилбутирата или фенилацетата, которые за счет конъюгации с глицином (бензоат натрия) и глютамином (фенилбутират и фенилацетат) обеспечивают «азотную ванну». Не смотря на эти терапевтические достижения, многие дефициты орнитинового цикла все еще трудно поддаются лечению, и трансплантация печени, в конечном счете, требуется многим пациентам. Сроки трансплантации печени являются критическим фактором. Оптимально ребенок должен вырасти до возраста, когда трансплантация является менее рискованной (>1 года), но при этом важно не допускать развития интеркуррентного эпизода гипераммониемии (часто ассоциирован с заболеванием), способного нанести непоправимый вред центральной нервной системе. Справочные материалы по лечению 1. Imbard A, Bouchereau J, Arnoux JB, et al. Citrulline in the management of patients with urea cycle disorders. Orphanet J Rare Dis. 2023;18(1):207. Published 2023 Jul 21. doi:10.1186/s13023-023-02800-8