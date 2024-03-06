Подходы к лечению пациентов с подозрением на наличие наследственного заболевания обмена веществ

Заболевания, манифестирующие в неонатальном периоде, как правило, являются более серьезными; проявления многих расстройств обычно включают

Летаргию

Недостаточное питание

Рвота

Судороги

Заболевания, манифестирующие позже, как правило, затрагивают рост и развитие, однако при этом также могут проявляться рвота, судороги и слабость.

Задержка роста предполагает сниженный анаболизм или повышенный катаболизм, и может быть обусловлена сниженной доступностью энергетических субстратов (например, при гликогенозе [GSD]) или неэффективным использованием енергии или белка (например, при органической ацидемии или дефектах орнитинового цикла).

Задержка развития может отражать хронический дефицит энергии в мозге (например, дефекты окислительного фосфорилирования), ограниченное снабжение необходимыми углеводами, не являющимися энергетическими субстратами для мозга (например, отсутствие уридин-5′-дифосфат-галактозы [УДФ-галактоза] у больных с нелеченой галактоземией) или хронический дефицит аминокислот в мозге (например, дефицит тирозина у больных фенилкетонурией).

Нервно-мышечные симптомы, такие как судороги, мышечная слабость, гипотония, миоклонус, боль в мышцах, инсульт или кома, могут свидетельствовать об остром дефиците энергии в мозге (например, гипогликемические припадки при гликогенозе типа I, инсульты при дефектах митохондриального окислительного фосфорилирования) или мышцах (например, мышечная слабость при мышечных формах гликогеноза). Нервно-мышечные симптомы могут также свидетельствовать о накоплении токсичных соединений в мозге (например, гипераммонемическая кома при дефектах орнитинового цикла) или разрушении ткани (например, рабдомиолиз и миоглобинурия у пациентов с дефицитом длинной цепи гидроксиацил-дегидрогеназы или мышечной формой гликогеноза).

Врожденные пороки развития головного мозга могут отражать снижение доступности энергии (например, снижение выработки АТФ при дефиците пируватдегидрогеназы) или критических предшественников (например, снижение холестерина при дефиците 7-дегидрохолестеринредуктазы или синдроме Смита-Лемли-Опица) во время внутриутробного развития.

Вегетативные симптомы могут быть результатом гипогликемии, вызванной увеличенным потреблением глюкозы или ее сниженным образованием (например, рвота, потливость, бледность и тахикардия при гликогенозе или наследственная непереносимость фруктозы) или метаболическим ацидозом (например, рвота и дыхание Куссмауля при органических ацидемиях). Некоторые состояния обусловлены обеими причинами (т.е., при пропионовой ацидемии накопление ацил-КоA обусловливает метаболический ацидоз и ингибирует глюконеогенез, что вызывает гипогликемию).

Нефизиологическая желтуха после периода новорожденности обычно свидетельствует о наличии внутренних заболеваний печени, особенно, когда сопровождается повышением уровня печеночных ферментов, но может быть обусловлена наследственными нарушениями метаболизма (например, нелеченная галактоземия, наследственная неперносимость фруктозы, тирозинемия I типа).

Необычные запахи физиологических жидкостей организма отражают накопление специфических соединений (например, запах потных ног при изовалериановой ацидемии, сладковато-дымчатый запах при болезни кленового сиропа, мышиный или затхлый запаз при фенилкетонурии, запах вареной капусты при тирозинемии).

Изменения в цвете мочи при контакте с воздухом наблюдаются при некоторых нарушениях (например, темновато-коричневый при алкаптонурии, фиолетово-коричневый при порфирии).

Органомегалия может говорить о нарушении деградации накопления субстрата, в результате чего происходит накопление субстрата в клетках органа (например, гепатомегалия при печеночных формах гликогеноза и многие лизосомные болезни накопления, кардиомегалия при гликогенозе типа II).

Изменения глаз включают катаракту при дефиците галактокиназы или классической галактоземии, и офтальмоплегию и дегенерацию сетчатки при дефектах окислительного фосфорилирования.