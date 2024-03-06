Пирувато нарушение обмена веществ

Пируват- дегидрогеназа является мультиферментным комплексом, ответственным за образование ацетил-КоА из пирувата для цикла Кребса. Недостаток приводит к повышению пирувата, и, таким образом, повышению уровней молочной кислоты. Наследование Х-хромосомное или аутосомно-рецессивное.

Клинические проявления различаются по степени тяжести, но включают молочнокислый ацидоз и пороки развития центральной нервной системы и другие послеродовые изменения, включая кистозные поражения коры головного мозга, ствола мозга и базальных ганглиев; атаксию и задержку психомоторного развития.

Диагноз подтверждают анализом активности ферментов фибробластов кожи, анализом ДНК двумя этими методами. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

Четко эффективное лечение дефицита пируват карбоксилазы отсутствует, хотя диета с низким содержанием углеводов или кетогенная диета и пищевые добавки тиамина были полезны некоторым пациентам.