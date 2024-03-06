Пирувато нарушение обмена веществ

Неспособность метаболизировать пируват приводит к развитию лактат-ацидоза и различных аномалий центральной нервной системы.
Пируват является важным субстратом углевод-ного обмена. Нарушения метаболизма пирувата включены в нарушение обмена углеводов.
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).
Дефицит пируват дегидрогеназы
Пируват- дегидрогеназа является мультиферментным комплексом, ответственным за образование ацетил-КоА из пирувата для цикла Кребса. Недостаток приводит к повышению пирувата, и, таким образом, повышению уровней молочной кислоты. Наследование Х-хромосомное или аутосомно-рецессивное.
Клинические проявления различаются по степени тяжести, но включают молочнокислый ацидоз и пороки развития центральной нервной системы и другие послеродовые изменения, включая кистозные поражения коры головного мозга, ствола мозга и базальных ганглиев; атаксию и задержку психомоторного развития.
Диагноз подтверждают анализом активности ферментов фибробластов кожи, анализом ДНК двумя этими методами. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).
Четко эффективное лечение дефицита пируват карбоксилазы отсутствует, хотя диета с низким содержанием углеводов или кетогенная диета и пищевые добавки тиамина были полезны некоторым пациентам.
Дефицит пируват карбоксилазы
Пируват карбоксилаза — это фермент, важный для глюконеогенеза, который катализирует превращение пирувата в оксалоацетат.
Выделяют 3 типа дефицита пируваткарбоксилазы: тип А (инфантильная форма), тип В (тяжелая неонатальная форма) и тип С (интермиттирующая/доброкачественная форма).
Дефицит может быть первичным или вторичным по отношению к другим врожденным нарушениям обмена веществ; наследование для всех форм происходит по аутосомно-рецессивному типу и каждая из них приводит к лактацидозу.
Частота развития первичного дефицита составляет < 1/250 000 родов, но может быть выше в некоторых популяциях американских индейцев (1). Задержка психического развития с судорогами и отставанием в физическом развитии являются основными клиническими проявлениями. Отклонения лабораторных показателей от нормы включают гипераммониемию; молочный ацидоз, кетоацидоз; повышенные уровни лизина, цитруллина, аланина и пролина в плазме; повышенную экскрецию альфа-кетоглутарата. Дополнительные симптомы для типа В включают гепатомегалию, признаки поражения пирамидного тракта и аномальные движения. У людей с типом С наблюдается нормальное или слегка замедленное неврологическое развитие и эпизодический метаболический ацидоз.
Вторичный дефицит может иметь похожую клиническую картину, сопровождающуюся задержкой физического развития, судорогами и другими органическими ацидуриями.
Диагностика дефицита пируваткарбоксилазы подтверждается анализом активности ферментов в культуре фибробластов кожи.
Не существует эффективного лечения дефицита пируваткарбоксилазы, но у некоторых пациентов симптомы могут быть облегчены путем диетотерапии и приема добавок с тиамином.
Большинство детей с патологией типа А умирают в младенчестве или раннем детстве.
Младенцы с патологией типа B умирают в течение первых 3 месяцев жизни.
Справочные материалы по дефициту пируваткарбоксилазы
1. Wang D, De Vivo D. Pyruvate Carboxylase Deficiency. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., eds. GeneReviews®. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; June 2, 2009.
Дополнительная информация
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information