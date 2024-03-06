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Пирувато нарушение обмена веществ

Авторы:Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Неспособность метаболизировать пируват приводит к развитию лактат-ацидоза и различных аномалий центральной нервной системы.

Пируват является важным субстратом углевод-ного обмена. Нарушения метаболизма пирувата включены в нарушение обмена углеводов.

См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).

Дефицит пируват дегидрогеназы

Пируват- дегидрогеназа является мультиферментным комплексом, ответственным за образование ацетил-КоА из пирувата для цикла Кребса. Недостаток приводит к повышению пирувата, и, таким образом, повышению уровней молочной кислоты. Наследование Х-хромосомное или аутосомно-рецессивное.

Клинические проявления различаются по степени тяжести, но включают молочнокислый ацидоз и пороки развития центральной нервной системы и другие послеродовые изменения, включая кистозные поражения коры головного мозга, ствола мозга и базальных ганглиев; атаксию и задержку психомоторного развития.

Диагноз подтверждают анализом активности ферментов фибробластов кожи, анализом ДНК двумя этими методами. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

Четко эффективное лечение дефицита пируват карбоксилазы отсутствует, хотя диета с низким содержанием углеводов или кетогенная диета и пищевые добавки тиамина были полезны некоторым пациентам.

Дефицит пируват карбоксилазы

Пируват карбоксилаза — это фермент, важный для глюконеогенеза, который катализирует превращение пирувата в оксалоацетат.

Выделяют 3 типа дефицита пируваткарбоксилазы: тип А (инфантильная форма), тип В (тяжелая неонатальная форма) и тип С (интермиттирующая/доброкачественная форма).

Дефицит может быть первичным или вторичным по отношению к другим врожденным нарушениям обмена веществ; наследование для всех форм происходит по аутосомно-рецессивному типу и каждая из них приводит к лактацидозу.

Частота развития первичного дефицита составляет < 1/250 000 родов, но может быть выше в некоторых популяциях американских индейцев (1). Задержка психического развития с судорогами и отставанием в физическом развитии являются основными клиническими проявлениями. Отклонения лабораторных показателей от нормы включают гипераммониемию; молочный ацидоз, кетоацидоз; повышенные уровни лизина, цитруллина, аланина и пролина в плазме; повышенную экскрецию альфа-кетоглутарата. Дополнительные симптомы для типа В включают гепатомегалию, признаки поражения пирамидного тракта и аномальные движения. У людей с типом С наблюдается нормальное или слегка замедленное неврологическое развитие и эпизодический метаболический ацидоз.

Вторичный дефицит может иметь похожую клиническую картину, сопровождающуюся задержкой физического развития, судорогами и другими органическими ацидуриями.

Диагностика дефицита пируваткарбоксилазы подтверждается анализом активности ферментов в культуре фибробластов кожи.

Не существует эффективного лечения дефицита пируваткарбоксилазы, но у некоторых пациентов симптомы могут быть облегчены путем диетотерапии и приема добавок с тиамином.

Большинство детей с патологией типа А умирают в младенчестве или раннем детстве.

Младенцы с патологией типа B умирают в течение первых 3 месяцев жизни.

Справочные материалы по дефициту пируваткарбоксилазы

  1. 1. Wang D, De Vivo D. Pyruvate Carboxylase Deficiency. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., eds. GeneReviews®. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; June 2, 2009.

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information

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