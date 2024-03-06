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Обзор нарушений углеводного обмена (Overview of Carbohydrate Metabolism Disorders)

Авторы:Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Нарушения обмена углеводов - погрешности метаболизма, которые влияют на катаболизм и анаболизм углеводов. Неспособность эффективно использовать метаболиты углеводов характерна для большинства этих нарушений.

Эти расстройства включают:

См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information

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