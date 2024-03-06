Обзор нарушений углеводного обмена (Overview of Carbohydrate Metabolism Disorders)

Нарушения обмена углеводов - погрешности метаболизма, которые влияют на катаболизм и анаболизм углеводов. Неспособность эффективно использовать метаболиты углеводов характерна для большинства этих нарушений.

Эти расстройства включают:

См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).