Обзор нарушений метаболизма жирных кислот и глицерина (Overview of Fatty Acid and Glycerol Metabolism Disorders)

Жирные кислоты являются предпочтительным источником энергии для сердца и важным источником энергии для скелетных мышц при длительной нагрузке. Кроме того, во время голодания большая часть энергетической потребности организма должна реализовываться за счет жирового обмена. Использование жира в качестве источника энергии требует катаболизма жировой ткани до свободных жирных кислот и глицерина. Свободные жирные кислоты метаболизируются в печени и периферических тканях с помощью бета-окисления в ацетил-КоА; глицерин используется в печени для синтеза триглицеридов или глюконеогенеза. Карнитин необходим для окисления длинноцепочечных жирных кислот. Дефицит карнитина может быть первичным или вторичным. Вторичный дефицит карнитина является вторичным биохимическим проявлением многих органических ацидемий и дефектов окисления жирных кислот.

Есть целый ряд других расстройств жирных кислот и метаболизма глицерина, включая следующие

См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).

Таблица Нарушения обмена кетонов Таблица

Таблица Прочие нарушения обмена жиров Таблица