Обзор нарушений метаболизма жирных кислот и глицерина (Overview of Fatty Acid and Glycerol Metabolism Disorders)

Жирные кислоты являются предпочтительным источником энергии для сердца и важным источником энергии для скелетных мышц при длительной нагрузке. Кроме того, во время голодания большая часть энергетической потребности организма должна реализовываться за счет жирового обмена. Использование жира в качестве источника энергии требует катаболизма жировой ткани до свободных жирных кислот и глицерина. Свободные жирные кислоты метаболизируются в печени и периферических тканях с помощью бета-окисления в ацетил-КоА; глицерин используется в печени для синтеза триглицеридов или глюконеогенеза. Карнитин необходим для окисления длинноцепочечных жирных кислот. Дефицит карнитина может быть первичным или вторичным. Вторичный дефицит карнитина является вторичным биохимическим проявлением многих органических ацидемий и дефектов окисления жирных кислот.
Есть целый ряд других расстройств жирных кислот и метаболизма глицерина, включая следующие
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).
Нарушения обмена кетонов
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
дефицит 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтазы (605911*)
3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтаза
Биохимический профиль: см. ниже
Клинические особенности: эпизодические случаи некетоновой гипогликемии, энцефалопатия, гепатомегалия
Лечение: избегание голодания
дефицит 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-лиазы (246450*)
3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-лиаза
Биохимический профиль: гипогликемия, метаболический ацидоз без кетонурии
Клинические признаки: раздражительность, вялость, рвота
Лечение: избегание голодания, ограничение лейцина
Дефицит сукцинил-КоА 3-оксокислота-КоА-трансферазы (245050*)
Сукцинил-КоА 3-оксокислота-КоА-трансфераза
Биохимический профиль: кетонурия
Клинические признаки: сильный эпизодический кетоацидоз, рвота, гипервентиляция
Лечение: глюкоза во время острых эпизодов, плюс разумное использование бикарбоната и диета с высоким содержанием углеводов с некоторым ограничением белков и жиров
Дефицит митохондриальной ацетоацетил-КоА тиолазы (203750*)
Митохондриальная ацетоацетил-КоА тиолаза
Биохимический профиль: тяжелый метаболический ацидоз, гипогликемия, кетонурия
Клинические признаки: вялость, рвота
Лечение: избегание голодания
Дефицит цитоплазматической ацетоацетил-СоА тиолазы (614055*)
Цитоплазматическая ацетоацетил-СоА тиолаза
Биохимический профиль: кетонурия
Клинические признаки: умственная отсталость, гипотония
Лечение: не установлено
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Прочие нарушения обмена жиров
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Шегрена-Ларссона синдром (270200*)
Жирные альдегиддегидрогеназы
Биохимический профиль: нет легко обнаруживается плазме или моче аномалии
Клинические признаки: ихтиоз, умственная отсталость, спастическая диплегия или тетраплегия, ретинопатия, судороги
Лечение: симптопические кератолитики или системные ретиноиды, диета со снижеымпотреблением длинноцепочечных жиров и увеличеным потреблением среднецепочечных триглицеридов
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Дополнительная информация
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information