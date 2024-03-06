Обзор нарушений метаболизма аминокислот и органических кислот (Overview of Amino Acid and Organic Acid Metabolism Disorders)

Почки активно реабсорбируют значительные количества аминокислот. К нарушениям переноса аминокислот в почечных канальцах относятся цистинурия и болезнь Хартнупа.
Нарушения обмена аминокислот и органических кислот включают
Кроме того, существует целый ряд других нарушений метаболизма аминокислот и органических кислот, в том числе бета- и гамма-аминокислот, цикла гамма-глутамила, глицина, гистидина, лизина, пролина и гидроксипролина, и многочисленные другие аминокислотные нарушения.
Пороки бета-аминокислот и гамма-аминокислот
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Гипер-бета-аланинемия (237400*)
Бета-аланин-альфа-кетоглютарат аминотрансфераза
Биохимический профиль: повышенное содержание в моче бета-аланина, таурина, ГАМК, а также бета-аминоизобутирата
Клинические признаки: припадки, сонливость, смерть
Лечение: пиридоксин
Дефицит метилмалонат/малонат полуальдегиддегидрогеназы с 3-амино-и 3-гидрокси ацидурией (236795*)
Метилмалонат/малонат полуальдегиддегидрогеназы
Биохимический профиль: повышенное содержание 3-гидроксиизобутирата 3-аминоизобутирата, 3-гидроксипропионата бета-аланина и 2-этил-3-гидроксипропионата
Клинические признаки: от их полного отсутствия до умеренного
Лечение: не определено
Дефицит полуальдегида метилмалоновой дегидрогеназы с легкой метилмалоновой ацидемией
Метилмалонового полуальдегида дегидрогеназа (см. также Метаболизм аминокислот с разветвленной цепью [Branched-chain amino acid metabolism])
Биохимический профиль: умеренно повышенный уровень метилмалоната в моче
Клинические признаки: задержка развития, судороги
Лечение: эффективного лечения не существует
Гипер-бета-аминоизобутириловая ацидурия (210100*)
D(R)-3-аминоизобутират: пируват-аминотрансфераза
Биохимический профиль: повышено содержание бета-аминоизобутириловой кислоты
Клинические особенности: доброкачественное состояние
Лечение: нет необходимости
Пиридоксиновая зависимость с припадками (266100*)
Не определена
Биохимический профиль: повышенное содержание глутамата в цереброспинальной жидкости
Клинические признаки: эпилептические расстройства, рефрактерные к обычным противосудорожным препаратам, пронзительный крик, гипотермия, тревожность, дистония, гепатомегалия, гипотония, диспраксия, задержка развития
Лечение: пиридоксин
Дефицит ГАМК-трансаминазы (137150*)
4-аминобутират-альфа-кетоглюторат аминотрансфераза
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме и спинномозговой жидкости ГАМК и бета-аланин, повышенный уровень карнозина
Клинические признаки: ускоренный линейный рост, судороги, гипоплазия мозжечка, задержка психомоторного развития, лейкодистрофия, паттерны типа "вспышка-подавление" на электроэнцефалограмме
Лечение: не известно
4-Оксибутириловая ацидурия (271980*)
Дегидрогеназа суккцинового полуальдегида
Биохимический профиль: повышенное содержание 4-оксибутирата и глицина в моче
Клинические признаки: задержка психомоторного развития и речевого развития, гипотония
Лечение: вигабатрин
Карнозинемия (212200*) и/или гомокарнозиноз (236130*)
Карнозиназа
Биохимический профиль: при карнозинемичном фенотипе, карнозинурия даже при диете без мяса, повышенное содержание анзерина в моче после приема пищи, содержащей имидазола дипептиды; спинномозговая жидкость в норме
При гомокарнозинозном фенотипе повышено содержание гомокарнозина в цереброспинальной жидкости, содержание карнозина в сыворотке в норме
Клинические признаки: обычно доброкачественные; известные симптомы, вероятно, вызваны ошибками диагностики
Лечение: нет необходимости
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
ГАМК = гамма-аминобутират.
Нарушения гамма-глутамилового цикла
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Дефицит гамма-глутамилцистеин-синтетазы (230450*)
Гамма-глютамилцистеин синтетаза
Биохимический профиль: аминоацидурия, дефицит глутатиона
Клинические признаки: гемолиз, мозжечковая дегенерация, периферическая невропатия, миопатия
Лечение: отсутствие четкой терапии; отказ от применения препаратов, вызывающих гемолитический криз при дефиците G6PD
Проглутамическая ацидурия (5-оксопролинурия; 266130*, 231900*)
Глутатион синтетаза
Биохимический профиль: повышенное содержание 5-оксопролина в моче, плазме крови и спинномозговой жидкости, увеличенный уровень гамма-глутамилцистеина; сниженный уровень глутатиона
Клинические признаки: Гемолиз, атаксия, судороги, умственная отсталость, спастичность, метаболический ацидоз
При легкой форме признаки неврологических повреждений отсутствуют
Лечение: натрия бикарбонат или цитрат, витамины Е и С, отказ от препаратов, вызывающих гемолитический криз при дефиците G6PD
Дефицит гамма-глутамилтранспептидазы (глутатионурия; 231950*)
Гамма-глютамилтранспептидаза
Биохимический профиль: повышеное содержание в плазме и моче глутатиона
Клинические признаки: умственная отсталость
Лечение: специфического лечения нет
Дефицит 5-оксопролиназы (260005*)
5-оксопролиназа
Биохимический профиль: повышенное содержание в моче 5-оксопролина
Клинические признаки: ероятно, доброкачественные
Лечение: нет необходимости
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Г6ФДГ (G6PD) = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.
Нарушения обмена глицина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Некетоновая гиперглицинемия (605899*)
Система ферментов расщепления глицина
Биохимический профиль:повышенный уровень глицина в спинномозговой жидкости и плазме крови
Клинические признаки: сильная икота плода
При неонатальной форме сильная икота, гипотония, судороги, миоклонус, апноэ, смерть
При инфантильной и эпизодической формах судороги, умственная отсталость, эпизодический бред, хорея, парез вертикального взора
При форме с поздним становлением прогрессивная спастическая диплегия, атрофия зрительного нерва, однако когнитивныме нарушения или судороги отсутствуют
Лечение: эффективного лечения не существует; у некоторых пациентов проявляется временный эффект применения натрия бензоата и декстрометорфана
Для некоторых пациентов с определенными мутациями полезна кофакторная терапия пиридоксином (мутации GLDC) или фолиновой кислотой (мутации AMT)
Белок P
Белок H
Белок T
Белок L
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Нарушения обмена гистидина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Гистидинемия (235800*)
Гистидин-аммоний-лиаза
Биохимический профиль: повышенное содержание гистидина в плазме крови
Клинические признаки: часто доброкачественные; у некоторых пациентов неврологические проявления
Лечение: низкопротеиновая диета
Только для пациентов с клиническими симптомами, контролируемое потребление гистидина
Уроканиновая ацидурия (276880*)
Уроканаза
Биохимический профиль: повышенное содержание уроканиновой кислоты в моче
Клинические признаки: возможна легкая умственная отсталость, легкая атаксия, нистагм и тремор
Лечение: нет необходимости
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Нарушения обмена лизина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Гиперлизинемия (238700*)
Лизин:альфа-кетоглютарат редуктаза
Биохимический профиль: гиперлизинемия
Клинические признаки: мышечная слабость, судороги, легкая анемия, умственная отсталость, нестабильность суставов и мышц, эктопия хрусталика; иногда доброкачественные
Лечение: ограниченное потребление лизина
2-Кетоадипическая ацидемия (245130*)
2-кетоадипическая дегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенное содержание 2-кетоадипазы, 2-аминоадипазы и 2-гидроксиадипазы в моче
Клинические особенности: доброкачественное состояние
Лечение: нет необходимости
Глутаровая ацидемия типа I (231670*)
Глутарил КоА дегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенное содержние в моче глутаровой кислоты и 2-гидроксиглутаровой кислоты
Клинические признаки: дистония, дискинезия, дегенерации хвостатого и путамена, лобно-височная атрофия, арахноидные кисты
Лечение: агрессивное лечение интеркуррентных заболеваний, карнитин
ограничение потребления протеина, лизина и триптофана
Сахакопинурия (268700*)
Альфа-аminoadipic Полуальдегида-глутамат-редуктазы
Биохимический профиль: повышенное содержание в моче лизина, цитруллина, гистидина и сахаропина
Клинические признаки: умственная отсталость, спастическая диплегия, низкорослость, аномальная электроэнцефалография
Лечение: отсутствие четкой терапии
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Нарушения обмена пролина и гидроксипролина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Гиперпролинемия, тип I (239 500*)
Пролин оксидаза (пролиндегидрогеназа)
Биохимический профиль: повышенное содержание пролина, гидроксипролина и глицина в плазме крови и моче
Клинические признаки: обычно доброкачественные; наследственный нефрит, нейросенсорная тугоухость
Лечение: нет необходимости
Гиперпролинемия, тип II (239510*)
Дельта1-пирролин-5-карбоксилат-дегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме пролина и пирролин-5-карбоксилата (P5C); повышенное содержание в моче P5C, дельта1-пирролин-5-карбоксилата, пролина, гидроксипролина и глицина
Клинические признаки: в детстве судороги, умственная отсталость
Во взрослом возрасте доброкачественное течение
Лечение: нет необходимости
Дефицит дельта1-пирролин-5-карбоксилат-синтетазы (138250*)
Дельта1-пирролин-5-карбоксилат-синтетаза
Биохимический профиль: низкий уровень в сыворотке пролина, цитруллина, аргинина и орнитина
Клинические признаки: Гипераммонемия, катаракта, умственной отсталости, нестабильности суставов
Лечение: избегание голодания
Гипергидроксипролинемия (237000*)
4-гидроксипролин оксидаза
Биохимический профиль: гидроксипролинемия
Клинические признаки: ассоциации заболевания не доказаны
Лечение: нет необходимости
Дефицит пролидазы (170100*)
Пролидаза
Биохимический профиль: нормальный аминокислотный профиль негидролизованной мочи, но чрезмерное содержание пролина и оксипролина в кислото-гидролизованной моче
Клинические признаки: язвы на коже, частые инфекции, дисморфизм, иммунодефицит, умственная отсталость, хроническая болезнь легких
Лечение: добавление пролина, Mn2+ и аскорбиновой кислоты, незаменимых аминокислот, переливание крови (эритроцитарной массы), применение местных мазей с пролином и глицином
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Многочисленные нарушения обмена аминокислот и органических кислот
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Саркозинемия (268900*)
Саркозин дегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенное содержание саркозина в плазме крови
Клинические признаки: доброкачественные; есть данные о развитии умственной отсталости
Лечение: нет необходимости
D-глицериновая ацидурия (220120*)
D-глицерат киназа
Биохимический профиль: повышенное содержание D-глицериновой кислоты в моче
Клинические признаки: Хронический ацидоз, гипотония, судороги, умственная отсталость
Лечение: бикарбонат или цитрат для ацидоза
Болезнь Хартнупа (234500*)
Система B (0) нейтрального переносчика аминокислот
Биохимический профиль: нейтральная аминоацидурия
Клинические признаки: атрофический глоссит, фотодерматит, прерывистая атаксия, гипертония, судороги, психоз
Лечение: никотинамид
Цистинурия (220100*)
Почечный переносчик двухосновных аминокислот
Биохимический профиль: повышенное содержание цистина, лизина, аргинина и орнитина в моче
Клинические признаки: почечно-каменная болезнь, повышенный риск нарушения функции мозга
Лечение: поддержание потребления жидкости, бикарбонат или цитрат, пеницилламин или меркаптопропионилглицин
Тип I
Тяжелая субъединица
Типы II и III
Легкая субъединица
Иминоглицинурия (242600*)
Почечный переносчик пролина, оксипролина и глицина
Биохимический профиль: повышенное содержание пролина, гидроксипролина и глицина в моче, но в плазме уровни нормальные,
Клинические признаки: ероятно, доброкачественные
Лечение: нет необходимости
Дефицит гуанидиноацетат метилтрансферазы (601240*)
Гуанидинацетат метилтрансфераза
Биохимический профиль: повышенный гуанидинацетат, сниженный креатин и фосфокреатин
Клинические признаки: задержка развития, гипотония, экстрапирамидальные движения, судороги, аутичное поведение
Лечение: прием креатина
Цистиноз
Смотрите таблицу лизосомальных дефектов транспорта
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* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Дополнительная информация
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information