Нарушения обмена фруктозы

Этот недостаток вызывает клинический синдром наследственной непереносимости фруктозы. Наследование аутосомно-рецессивное; частота встречаемости — примерно 1/10 000 рождений (1). Младенцы остаются здоровыми, пока не потребляют фруктозу; в этом случае накапливается фруктозо-1-фосфат, вызывая гипогликемию, тошноту и рвоту, боли в животе, потливость, тремор, спутанность сознания, заторможенность, судороги и кому. Длительный прием может вызвать цирроз печени, ухудшение психического состояния и ацидоз проксимальных почечных канальцев с отсутствием в моче фосфатов и глюкозы.

Диагностика дефицита фруктозо-1-фосфатальдолазы основывается на наличии симптомов с учетом недавнего потребления фруктозы и подтверждается анализом ДНК.

Диагностика и выявление гетерозиготных носителей мутантного гена может также быть проведена прямым анализом ДНК. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

Краткосрочное лечение дефицита фруктозо-1-фосфатальдолазы состоит в приеме глюкозы для контроля гипогликемии; долгосрочное лечение заключается в исключении из потребления фруктозы, сахарозы и сорбитола. У многих пациентов развивается естественная непереносимость фруктозосодержащей пищи.

Прогноз при лечении отличный.