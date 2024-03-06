Нарушения обмена тирозина

Тирозин - аминокислота, которая является предшественником нескольких медиаторов (например, допамина, норадреналина, адреналина), гормонов (например, тироксина) и меланина; недостатки ферментов, участвующих в ее метаболизме, приводят к различным синдромам.
Численные нарушения метаболизма фенилаланина и тирозина (см. таблицу). См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism), а также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ (testing for suspected inherited disorders of metabolism).
Нарушения метаболизма фенилаланина и тирозина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Фенилкетонурия (ФКУ), с классическими и легкими формами (261600*)
Фенилаланин гидроксилаза
Биохимический профиль: повышение содержания фенилаланина в плазме крови
Клинические признаки: умственная отсталость, поведенческие проблемы
Лечение: ограничение потребления фенилаланина, пищевые добавки тирозина
Дефицит дигидроптеридин редуктазы (261630*)
Дигидроптеридин редуктаза
Биохимический профиль: повышенный уровень в плазме крови фенилаланина, высокое содержание биоптерина в моче, низкий уровень биоптерина в плазме крови
Клинические признаки: как и при легкой фенилкетонурии, в случае, если дефицит нейромедиатора невыявлен, развивается умственная отсталость, судороги и дистония
Лечение: ограничение потребление фенилаланина, дополнительное потребление тирозина, фолиевой кислоты, замещение нейромедиатора
Дефицит птерин-4α-карбиноламин-дегидратазы (264070*)
Птерин-4альфа-карбиноламин-дегидратаза
Биохимический профиль: повышенный уровень фенилаланина в плазме крови, высокое содержание в моче неоптерина и примаптерина, низкоий плазменный уровень биоптерина
Клинические признаки: как и при легкой фенилкетонурии, в случае, если дефицит нейромедиатора невыявлен, развивается умственная отсталость, судороги и дистония
Лечение: ограничение потребление фенилаланина, дополнительное потребление тирозина, фолиевой кислоты, замещение нейромедиатора
Дефицит синтеза биоптерина
ГТФ-циклогидролаза (GCH) (233910*)
Биохимический профиль: повышенный уровень плазменного фенилаланина, низкий уровень биоптерина в моче, низкjt (GCH) или высокjt (PTS и SPR) содержание неоптерина в моче
Клинические признаки: как и при легкой фенилкетонурии, в случае, если дефицит нейромедиатора невыявлен, развивается умственная отсталость, судороги и дистония
Лечение: дополнительное потребление тетрагидробиоптерина и нейромедиатора
6-пирувиол-тетрагидроптерина-синтазы (261640*)
Сепиаптерин редуктаза (182125*)
Тирозинемия типа I (гепаторенальная; 276700*)
Фумарилацетоацетат гидролаза
Биохимический профиль: повышенные тирозина плазмы, повышение в плазме и моче сукцинилацетона
Клинические признаки: цирроз печени, острая печеночная недостаточность, периферическая невропатия, синдром Фанкони
Лечение: диета с ограничением потребления фенилаланина, тирозина и метионина; нитизинон (NTBC); трансплантация печени
Тирозинемия типа II (глазо-кожный; 276600*)
Тирозинаминотрансфераза
Биохимический профиль: повышенное содержание тирозина и фенилаланина в плазме крови
Клинические признаки: умственная отсталость, гиперкератит ладоней и подошв, язвы роговицы
Лечение: диета без фенилаланина и ограничение потребления тирозина
Тирозинемия Тип III (276710*, 609695*)
4-гидроксифенилпируват диоксигеназа
Биохимический профиль: повышенный уровень тирозина плазмы крови, повышенное содержание производных 4-гидроксифенила в моче
Клинические признаки: задержка развития, судороги, атаксия
Лечение: диета без фенилаланина и ограничение потребления тирозина, дополнительное потребление аскорбиновой кислоты
4-гидроксифенилпируват диоксигеназа
Биохимический профиль: повышенные уровня фенилаланина и тирозина в плазме крови
Клинические особенности: как правило, возникает у детей, родившихся раньше срока; в основном протекает бессимптомно
Иногда плохое потребление пищи и летаргия
Лечение: ограничение потребления тирозина и добавление аскорбиновой кислоты только для пациентов с симптомами
Хокинсинурия (140350*)
4-гидроксифенилпируват диоксигеназный комплекс
Биохимический профиль: легкая гипертирозинемия, повышенный hawkinsin в моче
Клинические признаки: задержка развития, кетоновый метаболический ацидоз
Лечение: диета без фенилаланина и ограничение потребления тирозина, дополнительное потребление аскорбиновой кислоты
Алкаптонурия (203500*)
Гомогентизат оксидаза
Биохимический профиль: повышенные уровня гомогентизиновой кислоты в моче
Клинические признаки: темная моча, охроноз, артрит
Лечение: отсутствует; добавление аскорбата для уменьшения пигментации
Глазокожный альбинизм типа I (А и В; 203100*)
Тирозиназа
Биохимический профиль: нет аномалий содержания аминокислот в плазме и моче, тирозиназа отсутствует (IA) или ее активность снижена (IB)
Клинические признаки: отсутствует (IA) или снижено содержание (IB) пигмента в коже, волосах, радужной оболочке и сетчатке, нистагм, слепота, рак кожи
Лечение: защита кожи и глаз от актинического излучения
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Транзиторная тирозинемия новорожденного
Транзиторная незрелость метаболических ферментов, в частности диоксигеназы 4-гидроксифенилпировиноградной кислоты, иногда приводит к повышению уровней тирозина в плазме (как правило, у недоношенных детей, особенно получающих диету с высоким содержанием белка); метаболиты могут выявляться при рутинном неонатальном скрининге на фенилкетонурию (ФКУ).
Большинство младенцев симптомов не имеют, но у некоторых возникают вялость и плохой аппетит.
Тирозинемия отличается от ФКУ повышенным уровнем тирозина плазмы.
В большинстве случаев проходит спонтанно. Пациентам с симптомами нужно ограничивать потребление тирозина (2 г/кг/день) и давать витамин С по 200–400 мг перорально 1 раз в день.
Тирозинемия типа I
Это расстройство имеет аутосомно-рецессивным тип наследования и обусловлено дефицитом фумарилацетоацетата гидроксилазы – фермента, играющего важную роль в метаболизме тирозина.
Заболевание может проявляться острой печеночной недостаточностью в неонатальный период или как безболезненный субклинический гепатит, болезненные периферические нейропатии и расстройства почечных канальцев (например, нормальный метаболический ацидоз с анионным промежутком, гипофосфатемия, витамин D-резистентный рахит) у детей более старшего возраста. Дети, которые не умирают от сопутствующей печеночной недостаточности в младенчестве, имеют значительный риск развития гепатоцеллюлярной карциномы.
Диагноз тирозинемии I типа предполагается на основании повышенных уровней тирозина в плазме; это подтверждается генетическом тестированием или высоким уровнем сукцинилацетона в плазме или моче и низкой активностью гидроксилазы фумарилацетоацетата в клетках крови или в образцах печени при биопсии.
Лечение нитизонином (NTBC) эффективно при эпизодах обострения и замедляет прогрессирование (1).
Также рекомендуется диета с низким потреблением фенилаланина и тирозина. Трансплантация печени эффективна.
Справочные материалы по тирозинемии I типа
1. Chinsky JM, Singh R, Ficicioglu C, et al. Diagnosis and treatment of tyrosinemia type I: a US and Canadian consensus group review and recommendations. Genet Med. 2017;19(12). doi:10.1038/gim.2017.101
Тирозинемия типа II
Это редкое аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное дефицитом тирозин трансаминазы.
Накопление тирозина вызывает образование язв на коже и роговице. Вторичное повышение уровня фенилаланина, хотя и незначительное, без лечения может привести к психоневрологическим расстройствам.
Диагноз тирозинемии II типа ставится на основании повышенного тирозина в плазме, отсутствия сукцинилацетона в плазме или моче и генетическое тестирование; измерения сниженной активности фермента при биопсии печени обычно не требуется.
Это заболевание легко лечится легким или умеренным ограничением фенилаланина и тирозина в диете.
Алкаптонурия
Это редкое аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное дефицитом оксидазы гомогентизиновой кислоты; продукты окисления гомогентизиновой кислоты накапливаются в темнеющей коже и кристаллизуются в суставах.
Патология обычно диагностируется у взрослых. Оно вызывает темные пятна пигментации на коже у людей всех оттенков кожи (охроноз). Алкаптонурия также является причиной развития артрита.
Моча становится темной при контакте с воздухом из-за продуктов окисления гомогентизиновой кислоты. Диагностика алкаптонурии состоит в нахождении повышенных уровней гомогентизиновой кислоты в моче (> 4-8 г/24 часа).
Нет эффективного лечения алкаптонурии, но пероральный прием аскорбиновой кислоты по 1 г перорально 1 раз в день может уменьшить осаждение пигмента путем увеличения почечной экскреции гомогентизиновой кислоты.
Дефицит тирозиназы приводит к отсутствию пигментации в коже и сетчатке, в результате чего значительно повышается риск развития рака кожи и потери зрения. Часто выявляют нистагм, светобоязнь является общим признаком.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information