Нарушения обмена тирозина

Транзиторная незрелость метаболических ферментов, в частности диоксигеназы 4-гидроксифенилпировиноградной кислоты, иногда приводит к повышению уровней тирозина в плазме (как правило, у недоношенных детей, особенно получающих диету с высоким содержанием белка); метаболиты могут выявляться при рутинном неонатальном скрининге на фенилкетонурию (ФКУ).

Большинство младенцев симптомов не имеют, но у некоторых возникают вялость и плохой аппетит.

Тирозинемия отличается от ФКУ повышенным уровнем тирозина плазмы.

В большинстве случаев проходит спонтанно. Пациентам с симптомами нужно ограничивать потребление тирозина (2 г/кг/день) и давать витамин С по 200–400 мг перорально 1 раз в день.