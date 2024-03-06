Нарушения обмена метионина

Это расстройство обусловлено аутосомно-рецессивным дефицитом цистатионин бета-синтазы, которая катализирует образование цистатионина из гомоцистеина и серина. Гомоцистеин накапливается и димеризуется с формированием дисульфид гомоцистина, который выводится с мочой. Поскольку механизмы повторного метилирования не повреждены, некоторое количество дополнительного гомоцистеина превращаются в метионин, который накапливается в крови. Избыток гомоцистеина предрасполагает к тромбозу и оказывает неблагоприятное воздействие на соединительную ткань (возможно, с участием фибриллина), особенно глаза и скелет; неблагоприятные неврологические эффекты могут быть обусловлены тромбозом или прямым воздействием.

Феномен артериальной и венозной тромбоэмболии может возникнуть в любом возрасте. У многих пациентов развиваются эктопия хрусталика (сублуксация хрусталика), умственная отсталость и остеопороз. Пациенты могут иметь марфаноидный внешний вид даже при том, что обычно они невысокого роста.

Диагноз классическая гомоцистинурия ставят при неонатальном скрининге на повышенный уровень метионина в плазме крови; подтверждают при повышенном уровне общего гомоцистеина плазмы и/или анализа ДНК. Анализ ферментов фибробластов кожи также может быть проведен.

Лечение типичной гомоцистинурии состоит в диете с низким потреблением метионина и добавлением в рацион L-цистеина в сочетании с высокими дозами пиридоксина (кофактор цистатионин синтетазы) перорально 1 раз в день. Поскольку около половины пациентов реагируют только на применение высоких доз пиридоксина, некоторые врачи не ограничивают потребление метионина у этих пациентов. Бетаин (триметилглицином), усиливающий реметилирование, также может помочь снизить уровень гомоцистеина. Начальная доза бетаина обычно составляет от 100 до 125 мг/кг перорально 2 раза в день, а затем титруется в зависимости от уровней гомоцистеина; дозировка варьируется в широких пределах, иногда необходимо более 9 г/день. Также назначают фолиевую кислоту по 1–5 мг перорально 1 раз в день.

При рано начатом лечении интеллектуальное развитие нормальное или почти нормальное.

Для профилактики тромбоэмболии также может быть введен витамин С в дозе 100 мг пероральным путем один раз в день.