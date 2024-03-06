Глицерин превращается в глицерин-3-фосфат печеночным ферментом глицеролкиназой; дефицит приводит к эпизодическим рвотам, вялости и гипотонии.

Нарушения обмена глицина (см. таблицу) являются нарушениями обмена жирных кислот и глицерина.

См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).

Дефицит глицерин киназы Х-сцеплен; многие пациенты с этим недостатком также имеют хромосомные делеции, распространяющиеся за пределы гена глицерин киназы в смежную область генов, содержащую гены врожденной гипоплазии надпочечников и мышечной дистрофии Дюшенна. Таким образом, пациенты с дефицитом глицерин киназы могут иметь одно или более из этих заболеваний.

Симптомы нарушения глицеринового обмена начинают проявляться в любом возрасте и, как правило, сопровождаются ацидозом, гипогликемией и повышенным содержанием глицерина в крови и моче.

Диагностика нарушений обмена глицерина базируется на обнаружении повышенного уровня глицерина в сыворотке и моче и подтверждается с помощью анализа ДНК. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

Лечение нарушения обмена глицерина проводится диетой с низким содержанием жиров, но замещающая терапия глюкокортикоидами имеет решающее значение для пациентов с гипоплазией надпочечников.

Таблица Нарушения обмена глицина Таблица