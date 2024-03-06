Глицерин превращается в глицерин-3-фосфат печеночным ферментом глицеролкиназой; дефицит приводит к эпизодическим рвотам, вялости и гипотонии.
Нарушения обмена глицина (см. таблицу) являются нарушениями обмена жирных кислот и глицерина.
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).
Дефицит глицерин киназы Х-сцеплен; многие пациенты с этим недостатком также имеют хромосомные делеции, распространяющиеся за пределы гена глицерин киназы в смежную область генов, содержащую гены врожденной гипоплазии надпочечников и мышечной дистрофии Дюшенна. Таким образом, пациенты с дефицитом глицерин киназы могут иметь одно или более из этих заболеваний.
Симптомы нарушения глицеринового обмена начинают проявляться в любом возрасте и, как правило, сопровождаются ацидозом, гипогликемией и повышенным содержанием глицерина в крови и моче.
Диагностика нарушений обмена глицерина базируется на обнаружении повышенного уровня глицерина в сыворотке и моче и подтверждается с помощью анализа ДНК. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).
Лечение нарушения обмена глицерина проводится диетой с низким содержанием жиров, но замещающая терапия глюкокортикоидами имеет решающее значение для пациентов с гипоплазией надпочечников.
Нарушения обмена глицина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Дефицит глицерин киназы (307030*)
Глицерин киназа
Биохимический профиль: гиперглицеридемия
Клинические признаки: при сложной форме симптомы как при ювенильной форме, в дополнение к симптомам, обусловленным делецией специфичного гена или генов
При ювенильной форме - эпизодическая рвота, ацидоз, гипотония, угнетение центральной нервной системы, Рейе-подобный синдром
При взрослой форме, псевдогипертриглицеридемия
Лечение: диета с низким содержанием жиров, отказ от длительного голодания
Синдром непереносимости глицерина
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Биохимический профиль: гипогликемия, кетонурия, сообщалось о снижении активности фруктозо-1,6-бифосфатазы и повышенной чувствительности этого фермента к ингибированию глицерол-3-фосфата
Клинические признаки: недоношенность в анамнезе; после воздействия глицерина гипогликемия, вялость, потливость, пароксизм, кома
Лечение: диета с низким содержанием жира
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information