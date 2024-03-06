Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью

Это группа аутосомно-рецессивных расстройств, вызванных дефицитом одной или более субъединиц дегидрогеназы, активной во 2-й стадии катаболизма аминокислот с разветвленной цепью. Хотя патология является довольно редкой, заболеваемость ею значительна (возможно, 1/200 новорожденных) среди меннонитов (1).

Клинические проявления включают аромат жидкостей тела, который напоминает кленовый сироп (особенно сильный аромат у ушной серы) и генерализованную болезнь в первые дни жизни, которая начинается рвотой и вялостью, а прогрессирует до судорог, комы и смерти при отсутствии лечения. У больных с более легкими формами заболевания симптомы могут проявляться только во время стресса (например, инфекции, после операций).

Биохимические проявления включают глубокую кетонемию и ацидемию. Диагноз болезни кленового сиропа устанавливают при выявлении в плазме крови повышенного уровня аминокислот с разветвленной цепью (особенно лейцина) и подтверждают с помощью генетического тестирования. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

При остром течении болезни кленового сиропа может потребоваться лечение с перитонеальным диализом или гемодиализом наряду с внутривенной гидратацией и питанием (в т. ч. ограничение потребления белка и высокие дозы декстрозы). Пациентам следует тщательно контролировать отек мозга и острого панкреатита.

Длительное ведение состоит в ограничении потребления аминокислот с разветвленной цепью; однако небольшие количества необходимы для нормального функционирования метаболизма. Тиамин является кофактором ферментов, участвующих в процессе декарбоксилирования, и некоторые пациенты положительно реагируют на пероральный прием высоких доз тиамина. Должен быть план неотложных мероприятий, как справиться с острым заболеванием, которое может спровоцировать метаболический криз. Трансплантация печени является целебной.