Нарушения метаболизма пиримидинов

Уридин монофосфат является ферментом, катализирующим реакции оротат-фосфорибозилтрансферазы и оротидин-5'-монофосфат-декарбоксилазы. При наличии дефицита происходит накопление оротовой кислоты, вызывая клинические проявления мегалобластной анемии, оротовую кристаллурию и нефропатию, пороки сердца, косоглазие и рецидивирующие инфекции.

Диагностика дефицита уридинмонофосфат синтазы осуществляется с помощью ДНК анализа и/или с помощью ферментного анализа в различных тканях. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

Лечение дефицита уридинмонофосфат синтазы проводится назначением пероральных добавок уридина.