Пиримидины могут быть синтезированы de novo или переработаны в реутилизационном пути нормального катаболизма. Катаболизм пиримидинов производит промежуточные продукты цикла лимонной кислоты. Есть несколько расстройств пиримидинового обмена (см. таблицу).
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).
Нарушения метаболизма пиримидинов
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Наследственная оротовая ацидурия (258900*)
Уридин монофосфат синтаза
Биохимический профиль: повышенное содержание оротатов в моче
Клинические признаки: Мегалобластная анемия, рецидивирующие инфекции, клеточные иммунодефициты, отклонения в развитии
Лечение: Уридин, уридиловая и цитидиловая кислоты
Дефицит дигидропиримидиндегидрогеназы (274270*)
Дигидропиримидиндегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенный уровень в моче урацила, тимина и 5-гидроксиметилурацила
Клинические признаки: при врожденной ошибке формы - рост и задержка развития, судороги, спастичность, микроцефалия
При фармакогенетической форме - побочные реакции на 5-флуроурацил, в том числе миелосупрессия, нейротоксичность, кожные и желудочно-кишечные симптомы, смерть
Лечение: нет специального лечения, за исключением отмены причинного препарата
Дигидропиримидинурия (222748*)
Дигидропиримидиназа
Биохимический профиль: повышенные дигидроурацила и дигидротимина в моче
Клинические признаки: варьируют; проблемы с кормлением, судороги, вялость, сонливость, метаболический ацидоз
Иногда доброкачественные
Лечение: не установлено
Дефицит бета-уреидо пропионазы (613161*)
Бета-уреидопропионаза (участвует в синтезе бета-аланина)
Биохимический профиль: повышенные уровни в моче уреидопропионата и уреидобутирата
Клинические признаки: Микроцефалия, задержка развития, дистония, сколиоз
Лечение: не установлено
Дефицит пиримидин 5'нуклеотидазы (266120*)
5'-Монофосфат гидролаза
Биохимический профиль: конкретный профиль отсутствует
Клинические признаки: гемолитическая анемия, базофильная зернистость
Лечение: поддерживающее лечение
Дефицит индуцируемоый активацией цитидиндезаминазы (гипер-IgM синдром типа II; 605257*)
Индуцируемая активацией цитидиндезаминаза
Биохимический профиль: высокий уровень IgM, низкий уроевень или отсутствие IgG и IgA
Клинические признаки: рецидивирующие бактериальные инфекции, дефект переключения классов иммуноглобулинов
Лечение: контроль инфекций
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Дефицит уридин монофосфат синтазы (наследственная оротовая ацидурия)
Уридин монофосфат является ферментом, катализирующим реакции оротат-фосфорибозилтрансферазы и оротидин-5'-монофосфат-декарбоксилазы. При наличии дефицита происходит накопление оротовой кислоты, вызывая клинические проявления мегалобластной анемии, оротовую кристаллурию и нефропатию, пороки сердца, косоглазие и рецидивирующие инфекции.
Диагностика дефицита уридинмонофосфат синтазы осуществляется с помощью ДНК анализа и/или с помощью ферментного анализа в различных тканях. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).
Лечение дефицита уридинмонофосфат синтазы проводится назначением пероральных добавок уридина.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information