Нарушения катаболизма пуринов

Аденозиндезаминаза преобразует аденозин и дезоксиаденозин в инозин и дезоксиинозин, которые затем разрушаются и выводятся из организма. Дефицит фермента (1 из > 60 известных вариантов) приводит к накоплению аденозина, который под действием клеточных киназ превращается в рибонуклеотидную и дезоксирибонуклеотидную (дАТФ) формы. Увеличение содержания дАТФ приводит к ингибированию рибонуклеотидредуктазы и недопроизводству других дезоксирибонуклеотидов. Как результат, снижается репликация ДНК. Иммунные клетки особенно чувствительны к этому нарушению; дефицит аденозиндезаминазы вызывает одну из форм тяжелого комбинированного иммунодефицита.

Диагностика дефицита аденозиндезаминазы осуществляется с помощью анализа ДНК.

Лечение дефицита аденозиндезаминазы состоит в трансплантации костного мозга или стволовых клеток и заместительной ферментной терапии. Генная терапия соматических клеток в настоящее время оценивается как хорошая.