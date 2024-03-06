Нарушения катаболизма пуринов

Пурины являются ключевыми компонентами клеточных энергетических систем (например, АТФ, НАД), передачи сигналов (например, ГТФ, цАМФ, цГМФ) и вместе с пиримидинами – синтеза РНК и ДНК.
Пурины и пиримидины могут быть синтезированы de novo или переработаны в реутилизационном пути нормального катаболизма.
Конечный продукт полного катаболизма пуринов – мочевая кислота.
Помимо нарушений катаболизма пуринов, к нарушениям метаболизма пуринов (см. также таблицу Нарушений метаболизма пуринов [Purine Metabolism Disorders]) относятся
Диагноз можно заподозрить на основании клинической картины и обычно подтверждается на основании результатов анализа ДНК. См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism), а также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ (testing for suspected inherited disorders of metabolism).
Дефицит миоаденилатдезаминазы (или дефицит мышечный аденозинмонофосфатдезаминазы)
Фермент миоаденилат дезаминаза преобразует АМФ в инозин и аммиак. Дефицит может быть бессимптомным или вызывать миалгию или спазмы, индуцированные физической нагрузкой; экспрессия варьируется, поскольку, не смотря на высокую частоту мутантного аллеля (10–14%), частота мышечного фенотипа довольно низка у гомозиготных пациентов по этому аллелю. При нагрузке у пациентов с клиническими проявлениями заболевания не накапливается аммиак или инозинмонофосфат, как это происходит у здоровых людей; так диагностируется это расстройство.
Лечение дефицита миоаденилатдезаминазы состоит в подборе соответствующей физической нагрузки.
Дефицит аденозиндезаминазы
Аденозиндезаминаза преобразует аденозин и дезоксиаденозин в инозин и дезоксиинозин, которые затем разрушаются и выводятся из организма. Дефицит фермента (1 из > 60 известных вариантов) приводит к накоплению аденозина, который под действием клеточных киназ превращается в рибонуклеотидную и дезоксирибонуклеотидную (дАТФ) формы. Увеличение содержания дАТФ приводит к ингибированию рибонуклеотидредуктазы и недопроизводству других дезоксирибонуклеотидов. Как результат, снижается репликация ДНК. Иммунные клетки особенно чувствительны к этому нарушению; дефицит аденозиндезаминазы вызывает одну из форм тяжелого комбинированного иммунодефицита.
Диагностика дефицита аденозиндезаминазы осуществляется с помощью анализа ДНК.
Лечение дефицита аденозиндезаминазы состоит в трансплантации костного мозга или стволовых клеток и заместительной ферментной терапии. Генная терапия соматических клеток в настоящее время оценивается как хорошая.
Дефицит пуриннуклеозидфосфорилазы
Это редкий аутосомно-рецессивный дефицит, характеризующийся иммунодефицитом с тяжелым нарушением функций Т-клеток и часто с неврологическими симптомами. Проявления включают лимфопению, недостаточность тимуса, рецидивирующие инфекции и гипоурикемию. У многих пациентов выявляют задержку развития, атаксию или спастичность.
Диагностика дефицита пурин-нуклеозид-фосфорилазы осуществляется с помощью ДНК анализа.
Лечение дефицита пурин-нуклеозид-фосфорилазы осуществляется путем трансплантации костного мозга или стволовых клеток.
Дефицит ксантиноксидазы
Ксантиноксидаза является ферментом, катализирующим образование мочевой кислоты из ксантина и гипоксантина. Его недостаток вызывает накопление ксантина, который может выпадать в осадок в моче, вызывая образование симптоматических камней с гематурией, колики при мочеиспускани и инфекции мочевого тракта.
Диагностика дефицита ксантиноксидазы проводится с помощью анализа ДНК. Определение фермента требует проведения биопсии печени или слизистой оболочки кишечника и показано в редких случаях.
Лечение дефицита ксантиноксидазы заключается в употреблении большого количества жидкости, чтобы свести к минимуму вероятность образования камней, а у некоторых пациентов применяется аллопуринол.
Дополнительная информация
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information