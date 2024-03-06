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метахроматическая лейкодистрофия

(сульфатид липидоз)

Авторы:Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Метахроматическая лейкодистрофия является сфинголипидозом – наследственным нарушением обмена веществ, связанным с дефицитом арилсульфатазы A. Существует несколько форм заболевания, наиболее тяжелая из которых является причиной прогрессирующего паралича и слабоумия, что приводит к смерти в возрасте до 10-ти лет. Диагноз ставят на основании анализа ДНК и/ли анализа активности ферментов лейкоцитов или фибробластов кожи. В лечение иногда в включают трансплантацию костного мозга или стволовых клеток.

Для получения дополнительной информации см. таблицу Некоторые сфинголипидозы.

См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).

При метахроматической лейкодистрофии (сульфатид липидозе) дефицит арилсульфатазы вызывает накопление метахроматических липидов в белом веществе центральной нервной системы, периферических нервах, почках, селезенке и других внутренних органах; накопление в нервной системе вызывает центральную и периферическую демиелинизацию. Существуют многочисленные мутации; пациентов разделяют по возрасту, началу и скорости прогрессирования заболевания.

Инфантильная форма характеризуется прогрессивным параличом и слабоумием, обычно возникающими в возрасте до 4 лет и приводящими к смерти приблизительно через 5 лет после появления симптомов.

Ювенильная форма проявляется в возрасте с 4 до 16 лет с нарушения походки, интеллектуальных расстройств и признаков периферической нейропатии. В отличие от инфантильной формы, глубокие сухожильные рефлексы, как правило, оживленные.

Существует также более мягкая взрослая форма.

Диагностика метахроматической лейкодистрофии

  • Определение активности ферментов

Диагноз метахроматическая лейкодистрофия предполагают на основании клинических проявлений и выявления сниженной скорости нервной проводимости; подтверждают при анализе ДНК обнаружении дефицита фермента в лейкоцитах или культуре фибробластов кожи. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

Лечение метахроматической лейкодистрофии

  • Иногда трансплантация костного мозга или стволовых клеток

Эффективного лечения метахроматической лейкодистрофии не существует.

Трансплантация костного мозга или стволовых клеток может помочь в некоторых случаях стабилизировать симптомы.

В настоящее время исследуется ряд альтернативных методов лечения, в первую очередь для тяжелых форм детских заболеваний, включая генную терапию, ферментозаместительную терапию, субстрат-редуцирующую терапию, а также в перспективе усовершенствованную ферментотерапию.

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information

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