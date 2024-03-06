Галактоземия

Этот дефицит вызывает классическую галактоземию. Заболеваемость в Соединенных Штатах составляет приблизительно 1/50 000 рождений (1); частота носительства – 1/125.

Дети становятся анорексичными и желтушными в течение нескольких дней или недель потребления грудного молока или продуктов, содержащих лактозу. Возникают рвота, гепатомегалия, слабый рост, вялость, понос и сепсис (обычно Escherichia coli), так же как и нарушение функции почек (например, протеинурия, аминоацидурия, синдром Фанкони), что приводит к метаболическому ацидозу и отеку. Может также возникнуть гемолитическая анемия.

Без лечения дети остаются низкорослыми, также у них развиваются нарушения когнитивной функции, речи, походки и равновесия в подростковом возрасте; у многих дополнительно возникает катаракта, остеомаляция (вызванная гиперкальциурией) и преждевременное угасание функции яичников. Пациенты с вариантом Дуарте имеют гораздо более легкие проявления.