Галактоземия является нарушением углеводного метаболизма, обусловленным врожденной недостаточностью ферментов, которые преобразовывают галактозу в глюкозу. Симптомы и признаки включают печеночную и почечную дисфункции, когнитивные расстройства, катаракту, и преждевременное угасание яичников. Диагностика включает определение активности ферментов эритроцитов и анализ ДНК. Лечение состоит в отказе от потребления галактозы. Физический прогноз при лечении хороший, но когнитивные и функциональные параметры часто субнормальные.
Галактоза присутствует в молочных продуктах, фруктах и овощах. Аутосомно-рецессивные дефициты фермента вызывают 3 клинических синдрома.
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).
Дефицит галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы
Этот дефицит вызывает классическую галактоземию. Заболеваемость в Соединенных Штатах составляет приблизительно 1/50 000 рождений (1); частота носительства – 1/125.
Дети становятся анорексичными и желтушными в течение нескольких дней или недель потребления грудного молока или продуктов, содержащих лактозу. Возникают рвота, гепатомегалия, слабый рост, вялость, понос и сепсис (обычно Escherichia coli), так же как и нарушение функции почек (например, протеинурия, аминоацидурия, синдром Фанкони), что приводит к метаболическому ацидозу и отеку. Может также возникнуть гемолитическая анемия.
Без лечения дети остаются низкорослыми, также у них развиваются нарушения когнитивной функции, речи, походки и равновесия в подростковом возрасте; у многих дополнительно возникает катаракта, остеомаляция (вызванная гиперкальциурией) и преждевременное угасание функции яичников. Пациенты с вариантом Дуарте имеют гораздо более легкие проявления.
Дефицит галактокиназы
У пациентов развивается катаракта из-за избыточного образования галактитола, который осмотически повреждает волокна хрусталика; идиопатическая внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга) встречается редко.
Заболеваемость – 1/40 000 рождений (2).
Дефицит уридиндифосфат галактоза 4-эпимеразы
Выделяют доброкачественный и тяжелый фенотипы. Встречаемость доброкачественной формы составляет 1/23000 родов в Японии (3); нет доступных данных по возникновению более тяжелой формы.
Доброкачественная форма ограничивается изменениями в эритроцитах и лейкоцитах и не вызывает каких-либо клинических отклонений.
Тяжелая форма вызывает синдром, не отличимый от классической галактоземии, иногда, с потерей слуха.
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Диагностика галактоземии
Уровни галактозы
Определение активности ферментов
Диагноз предполагают на основании клинических данных и подтверждают при выявлении повышенного уровня галактозы и присутствии в моче восстанавливающих субстанций, отличных от глюкозы (например, галактозы, галактозо-1-фосфата); это подтверждают анализом ДНК или анализом активности ферментов в эритроцитах, анализом печеночной ткани, или того и другого.
В во всех штатах Соединенных Штатов требуется регулярный неонатальный скрининг на дефицит галактозо-1-фосфатной уридилтрансферазы. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).
Лечение галактоземии
Ограничение галактозы в диете
Лечение галактоземии требует изъятия всех источников галактозы в рационе, особенно лактозы (источник галактозы), которая присутствует в грудном молоке, в том числе продуктах на основе молока для грудных детей и подсластителях, и используется во многих продуктах питания. Безлактозная диета предотвращает острое отравление и вызывает обратное развитие некоторых проявлений (например, катаракты), но не может предотвратить нейрокогнитивный дефицит. Многие пациенты нуждаются в дополнительном потреблении кальция и витаминов.
Для пациентов с дефицитом эпимеразы потребление некоторого количества галактозы очень важно для обеспечения снабжения уридин-5'-дифосфат-галактозой (УДФ-галактоза) различных метаболических процессов.
Дополнительная информация
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information