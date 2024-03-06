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Галактоземия

Авторы:Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Галактоземия является нарушением углеводного метаболизма, обусловленным врожденной недостаточностью ферментов, которые преобразовывают галактозу в глюкозу. Симптомы и признаки включают печеночную и почечную дисфункции, когнитивные расстройства, катаракту, и преждевременное угасание яичников. Диагностика включает определение активности ферментов эритроцитов и анализ ДНК. Лечение состоит в отказе от потребления галактозы. Физический прогноз при лечении хороший, но когнитивные и функциональные параметры часто субнормальные.

Галактоза присутствует в молочных продуктах, фруктах и овощах. Аутосомно-рецессивные дефициты фермента вызывают 3 клинических синдрома.

См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).

Дефицит галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы

Этот дефицит вызывает классическую галактоземию. Заболеваемость в Соединенных Штатах составляет приблизительно 1/50 000 рождений (1); частота носительства – 1/125.

Дети становятся анорексичными и желтушными в течение нескольких дней или недель потребления грудного молока или продуктов, содержащих лактозу. Возникают рвота, гепатомегалия, слабый рост, вялость, понос и сепсис (обычно Escherichia coli), так же как и нарушение функции почек (например, протеинурия, аминоацидурия, синдром Фанкони), что приводит к метаболическому ацидозу и отеку. Может также возникнуть гемолитическая анемия.

Без лечения дети остаются низкорослыми, также у них развиваются нарушения когнитивной функции, речи, походки и равновесия в подростковом возрасте; у многих дополнительно возникает катаракта, остеомаляция (вызванная гиперкальциурией) и преждевременное угасание функции яичников. Пациенты с вариантом Дуарте имеют гораздо более легкие проявления.

Дефицит галактокиназы

У пациентов развивается катаракта из-за избыточного образования галактитола, который осмотически повреждает волокна хрусталика; идиопатическая внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга) встречается редко.

Заболеваемость – 1/40 000 рождений (2).

Дефицит уридиндифосфат галактоза 4-эпимеразы

Выделяют доброкачественный и тяжелый фенотипы. Встречаемость доброкачественной формы составляет 1/23000 родов в Японии (3); нет доступных данных по возникновению более тяжелой формы.

Доброкачественная форма ограничивается изменениями в эритроцитах и лейкоцитах и не вызывает каких-либо клинических отклонений.

Тяжелая форма вызывает синдром, не отличимый от классической галактоземии, иногда, с потерей слуха.

Справочные материалы

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Диагностика галактоземии

  • Уровни галактозы

  • Определение активности ферментов

Диагноз предполагают на основании клинических данных и подтверждают при выявлении повышенного уровня галактозы и присутствии в моче восстанавливающих субстанций, отличных от глюкозы (например, галактозы, галактозо-1-фосфата); это подтверждают анализом ДНК или анализом активности ферментов в эритроцитах, анализом печеночной ткани, или того и другого.

В во всех штатах Соединенных Штатов требуется регулярный неонатальный скрининг на дефицит галактозо-1-фосфатной уридилтрансферазы. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

Лечение галактоземии

  • Ограничение галактозы в диете

Лечение галактоземии требует изъятия всех источников галактозы в рационе, особенно лактозы (источник галактозы), которая присутствует в грудном молоке, в том числе продуктах на основе молока для грудных детей и подсластителях, и используется во многих продуктах питания. Безлактозная диета предотвращает острое отравление и вызывает обратное развитие некоторых проявлений (например, катаракты), но не может предотвратить нейрокогнитивный дефицит. Многие пациенты нуждаются в дополнительном потреблении кальция и витаминов.

Для пациентов с дефицитом эпимеразы потребление некоторого количества галактозы очень важно для обеспечения снабжения уридин-5'-дифосфат-галактозой (УДФ-галактоза) различных метаболических процессов.

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information

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