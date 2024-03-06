(Болезнь Хартнупа)

Хотя характерные нарушения имеются с рождения, симптомы болезни Хартнапа могут проявляться в младенчестве, детстве или раннем взрослом возрасте. Дебют болезни может быть сповоцирован инсоляцией, лихорадкой, приемом лекарственных средств или другими стрессовыми факторами.

Недостаточное питание всегда способствует появлению симптомов. Симптомы и признаки обусловлены дефицитом ниацина и напоминают пеллагру, особенно сыпь на участках тела, подвергшихся воздействию солнца; также отмечаются симптомы со стороны слизистых оболочек и неврологические симптомы. Неврологические проявления включают мозжечковую атаксию и психические отклонения. Умственная отсталость, низкий рост, головная боль, а также обмороки или головокружения являются наиболее частыми симптомами. Также возникают психиатрические симптомы, в том числе эмоциональная лабильность и психоз.