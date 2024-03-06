Болезнь Хартнупа является редким заболеванием, включающим мальабсорбцию и повышение почечной экскреции триптофана и других аминокислот. Также нарушено преобразование триптофана в ниацинамид. Симптомами являются сыпь, нарушения со стороны центральной нервной системы, низкий рост, головная боль, коллаптоидные состояния или обмороки. Диагноз ставится на основании высокого уровня в моче триптофана и других аминокислот. Для профилактики применяют ниацинамид или никотиновую кислоту (витамин РР), а приступы лечат с помощью никотинамида.
Болезнь Хартнупа вызвана мутацией гена (SLC6A19) натрий-зависимого транспортёра нейтральных аминокислот, который экспрессируется в почках и кишечном эпителии. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу.
Развивается нарушение всасывания в тонком кишечнике триптофана, фенилаланина, метионина и других моноаминомонокарбоновых аминокислот. Накопление неабсорбированных аминокислот в желудочно-кишечном тракте увеличивает их метаболизм бактериальной флорой. Некоторые продукты распада триптофана, в том числе индолы, кинуренин и серотонин, всасываются в кишечнике и появляются в моче. Почечная резорбция аминокислот также нарушена, провоцируя развитие генерализованной аминоацидурии с участием всех нейтральных аминокислот, кроме пролина и гидроксипролина. Дефект также затрагивает преобразование триптофана в ниацинамид.
Симптомы и признаки болезни Хартнупа
Хотя характерные нарушения имеются с рождения, симптомы болезни Хартнапа могут проявляться в младенчестве, детстве или раннем взрослом возрасте. Дебют болезни может быть сповоцирован инсоляцией, лихорадкой, приемом лекарственных средств или другими стрессовыми факторами.
Недостаточное питание всегда способствует появлению симптомов. Симптомы и признаки обусловлены дефицитом ниацина и напоминают пеллагру, особенно сыпь на участках тела, подвергшихся воздействию солнца; также отмечаются симптомы со стороны слизистых оболочек и неврологические симптомы. Неврологические проявления включают мозжечковую атаксию и психические отклонения. Умственная отсталость, низкий рост, головная боль, а также обмороки или головокружения являются наиболее частыми симптомами. Также возникают психиатрические симптомы, в том числе эмоциональная лабильность и психоз.
Диагностика болезни Хартнупа
Анализ мочи на аминокислоты
Диагноз синдром Хартнапа ставят на основании повышенной экскреции соответствующих аминокислот с мочой- повышенное количество нейтральных аминокислот, за исключением пролина и гидроксипролина. К этим нейтральным аминокислотам относятся аланин, аспарагин, цитруллин, глутамин, гистидин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, серин, треонин, триптофан, тирозин и валин (1).
Индол и другие продукты распада триптофана в моче дополнительно подтверждают этот диагноз. У некоторых пациентов для подтверждения диагноза болезни Хартнупа может быть проведено молекулярно-генетическое тестирование.
Справочные материалы по диагностике
1. National Organization for Rare Disorders (NORD): Hartnup Disease. По состоянию на 18 января 2024 г.
Лечение болезни Хартнупа
Добавки к пище никотиновой кислоты или ниацинамида
Никотинамид во время приступов
Число и тяжесть приступов могут быть уменьшены путем поддержания хорошего питания и обогащения диеты пероральной никотиновой кислотой или ниацинамидом по 50–100 мг три раза в день.
Приступы можно лечить никотинамидом по 20 мг перорально 1 раз в день.
Пациентам с болезнью Хартнупа также следует избегать воздействия солнечных лучей, а также антибиотиков, содержащих сульфаниламиды.
Прогноз при болезни Хартнупа хороший, а частота приступов обычно уменьшается с возрастом.