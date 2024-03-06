Болезнь Фабри – это сфинголипидоз, наследственное нарушение метаболизма, вызванное дефицитом альфа-галактозидазы А, которое приводит к ангиокератомам, акропарестезиям, помутнениям роговицы, рецидивирующим приступам лихорадки, а также почечной или сердечной недостаточности. Диагноз ставится на основании клинических данных и анализа ДНК и/или ферментного анализа амниоцитов или ворсин хориона, а в постнатальном периоде — сыворотки или лейкоцитов. Лечение состоит в ферментозаместительной терапии рекомбинантной альфа-галактозидазой А или мигаластатом.
Для получения дополнительной информации см. таблицу Некоторые сфинголипидозы.
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).
Болезнь Фабри является Х-сцепленным дефицитом фермента лизосом альфа-галактозидазы А, который необходим для нормального катаболизма тригексозилцерамида. Гликолипид (глоботриа-озилцерамид) накапливается во многих тканях (например, эндотелии сосудов, лимфатических сосудах, сердце, почках).
Диагностика болезни Фабри
Клиническая оценка
Определение активности ферментов
Иногда ДНК-анализ
Диагностика у мужчин проводится с помощью ферментного анализа, а клинически основана на развитии типичных поражений кожи (ангиокератом) в нижней части туловища и характерных черт периферической нейропатии (вызывающих периодические жгучие боли в конечностях), помутнении роговицы и рецидивирующих лихорадочных эпизодах. Смерть является результатом почечной недостаточности или кардиальных и мозговых осложнений гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Гетерозиготные женщины обычно бессимптомны, но могут иметь ослабленную форму заболевания, часто характеризующуюся помутнением роговицы.
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Диагноз болезнь Фабри ставят на основании анализа ДНК (особенно у женщин) и/или анализа активности галактозидазы, пренатально — в амниоцитах или ворсинках хориона, а после рождения — в сыворотке или лейкоцитах. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).
Лечение болезни Фабри
Замещение ферментов
Иногда мигаластат
Лечение заключается в ферментозаместительной терапии с применением рекомбинантной альфа-галактозидазы А (агалсидазы альфа или агалсидазы бета) в сочетании с поддерживающими мерами от лихорадки и боли (1).
Мигаластат, пероральный фармакологический шаперон, который связывается и стабилизирует определенные мутантные формы альфа-галактозидазы, используется в качестве альтернативы у некоторых пациентов.
Трансплантация почек является эффективной при лечении почечной недостаточности.
Справочные материалы по лечению
1. Germain DP, Altarescu G, Barriales-Villa R, et al. An expert consensus on practical clinical recommendations and guidance for patients with classic Fabry disease. Mol Genet Metab. 2022;137(1-2):49-61. doi:10.1016/j.ymgme.2022.07.010
Дополнительная информация
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information