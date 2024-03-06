Клиническая оценка

Определение активности ферментов

Иногда ДНК-анализ

Диагностика у мужчин проводится с помощью ферментного анализа, а клинически основана на развитии типичных поражений кожи (ангиокератом) в нижней части туловища и характерных черт периферической нейропатии (вызывающих периодические жгучие боли в конечностях), помутнении роговицы и рецидивирующих лихорадочных эпизодах. Смерть является результатом почечной недостаточности или кардиальных и мозговых осложнений гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Гетерозиготные женщины обычно бессимптомны, но могут иметь ослабленную форму заболевания, часто характеризующуюся помутнением роговицы.

Ангиокератома при болезни Фабри Изображение © Springer Science+Business Media

Диагноз болезнь Фабри ставят на основании анализа ДНК (особенно у женщин) и/или анализа активности галактозидазы, пренатально — в амниоцитах или ворсинках хориона, а после рождения — в сыворотке или лейкоцитах. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).