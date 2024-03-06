Болезнь Тея-Сакса и Сандхоффа

Дефицит гексозаминидазы приводит к накоплению GM2 в головном мозге. Наследование аутосомно-рецессивное, наиболее распространенные мутации выявляют у 1/27 здоровых взрослых Восточной Европы еврейского (ашкенази) происхождения, хотя другие мутации выявляют в некоторых популяциях франко-канадского населения и каюнов. Болезнь развивается у 25% детей, когда оба родителя являются носителями.

Основные этапы развития детей с болезнью Тея – Сакса начинают запаздывать в возрасте после 6 месяцев, при этом развивается прогрессирующее ухудшение познавательных и моторных функций, приводящее к развитию судорог, умственной отсталости, параличу и смерти в возрасте до 5 лет.

Вишнево-красная макулезная сыпь является распространенным симптомом.

Вишнево-красное пятно на макуле Изображение RALPH C. EAGLE, JR./SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагноз болезни Тея-Сакса ставится на основании клинической картины и может быть подтвержден с помощью анализа ДНК и/или ферментного анализа. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

При отсутствии эффективного лечения управление сосредоточено на скрининге взрослых репродуктивного возраста в группах высокого риска для выявления носителей (путем тестирования ферментативной активности и наличия мутаций) в сочетании с генетическим консультированием.