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Болезнь Тея-Сакса и Сандхоффа

Авторы:Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Болезнь Тея – Сакса и болезнь Сандхоффа – сфинголипидозы, наследственные нарушения обмена веществ, вызванные дефицитом гексозаминидазы, обусловливающим тяжелые неврологические симптомы и раннюю смерть.

Ганглиозиды являются сложными сфинголипидами, присутствующими в головном мозге. Существуют 2 основные формы, GM1 и GM2, которые могут встречаться в группе лизосомальных болезней накопления. Существуют 2 основные типа GM2 ганглиозидоза, каждый из которых может быть следствием множества различных мутаций.

Для получения дополнительной информации см. Некоторые сфинголипидозы.

См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).

Болезнь Тея-Сакса

Дефицит гексозаминидазы приводит к накоплению GM2 в головном мозге. Наследование аутосомно-рецессивное, наиболее распространенные мутации выявляют у 1/27 здоровых взрослых Восточной Европы еврейского (ашкенази) происхождения, хотя другие мутации выявляют в некоторых популяциях франко-канадского населения и каюнов. Болезнь развивается у 25% детей, когда оба родителя являются носителями.

Основные этапы развития детей с болезнью Тея – Сакса начинают запаздывать в возрасте после 6 месяцев, при этом развивается прогрессирующее ухудшение познавательных и моторных функций, приводящее к развитию судорог, умственной отсталости, параличу и смерти в возрасте до 5 лет.

Вишнево-красная макулезная сыпь является распространенным симптомом.

Диагноз болезни Тея-Сакса ставится на основании клинической картины и может быть подтвержден с помощью анализа ДНК и/или ферментного анализа. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

При отсутствии эффективного лечения управление сосредоточено на скрининге взрослых репродуктивного возраста в группах высокого риска для выявления носителей (путем тестирования ферментативной активности и наличия мутаций) в сочетании с генетическим консультированием.

Болезнь Сандхоффа

Существует комбинированный дефицит гексозаминидазы А и В. Клинические проявления включают прогрессивную мозговую дегенерацию, которая начинается в возрасте 6 месяцев, слепоту, появление вишнево-красного пятна, и гиперакузию.

Болезнь Сандгоффа почти неотличима от патологии Тея-Сакса по течению, диагностике и лечению, за исключением того, что поражаются внутренние органы (гепатомегалия и изменения костей) и отсутствует связь с этнической принадлежностью.

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information

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