Болезнь Креббе

Определение активности ферментов

Поддерживающая терапия

Диагноз болезни Краббе устанавливается на основании анализа ДНК и/или обнаружения дефицита фермента в лейкоцитах или культуре фибробластов кожи. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).

Поскольку трансплантация костного мозга или стволовых клеток увеличивает продолжительность жизни и улучшает жизнедеятельность у детей, имеющих инфантильную или позднюю инфантильную форму заболевания, то иногда назначают пренатальное тестирование или неонатальный скрининг (в настоящее время доступен в ряде штатов Соединенных Штатов)

Лечение носит поддерживающий характер.