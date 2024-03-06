(Болезнь Гоше)

Типы I и III: замена фермента глюкоцереброзидазой

Иногда назначается миглустат, элиглустат, спленэктомия или трансплантация стволовых клеток или костного мозга

Замещение фермента внутривенным введением глюкоцереброзидазы эффективно при типах I и III, для типа II лечение отсутствует. Ферменты модифицируют для эффективной доставки в лизосомы. Пациенты, получавшие замещение фермента, требуют регулярного мониторинга уровня гемоглобина и тромбоцитов, регулярной оценки состояния селезенки и объема печени, КТ или МРТ, а также регулярной оценки состояния заболевания костей при исследовании скелета, двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии или МРТ.

Миглустат, пероральный ингибитор глюкозилцерамидсинтазы, снижает концентрацию глюкоцереброзида (субстрата глюкоцереброзидазы) и является альтернативой для пациентов, которые не могут получить заместительную ферментную терапию.

Элиглустат, другой пероральный ингибитор глюкозилцерамид синтазы, также снижает концентрацию глюкоцереброзида.

Спленэктомия может быть полезна пациентам с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией, или когда размер селезенки вызывает дискомфорт. Пациентам с анемией может потребоваться переливание крови.

Трансплантация костного мозга или стволовых клеток обеспечивает окончательное излечение, но рассматривается только в крайних случаях из-за значительной заболеваемости и смертности.