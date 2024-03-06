Болезнь Гоше является сфинголипидозом – наследственным нарушением метаболизма, которое возникает в результате дефицита глюкоцереброзидазы и приводит к накоплению глюкоцереброзида и родственных соединений. Симптомы и признаки варьируются в зависимости от типа, но чаще всего – гепатоспленомегалия или изменения центральной нервной системы. Диагноз ставят на основании анализа ДНК и/или анализа ферментов лейкоцитов. Лечение состоит в ферментозамещающей терапии глюкоцереброзидазой
Для получения дополнительной информации см. таблицу Некоторые сфинголипидозы.
См. также Подходы к лечению пациентов с подозрением на наследственное нарушение обмена веществ (Approach to the Patient With a Suspected Inherited Disorder of Metabolism).
Глюкоцереброзидаза обычно гидролизует глюкоцереброзид до глюкозы и керамидов. Генетические дефекты фермента вызывают накопление глюкоцереброзида в тканевых макрофагах через фагоцитоз, образуя клетки Гоше. Накопление клеток Гоше в перивас-кулярных пространствах в мозге вызывает глиоз при нейропатических формах.
Выделяют 3 типа болезни Гоше, различающиеся по эпидемиологии, активности фермента и проявлениям.
Болезнь Гоше I типа
Тип I (ненейропатический) является наиболее распространенным (90% всех больных) (1). Остаточная активность фермента максимальна. Евреи-ашкенази и их потомки находятся в группе наибольшего риска; каждый двенадцатый представитель популяции является носителем. Возраст возникновения заболевания колеблется от детского до зрелого взрослого.
Симптомы и признаки болезни Гоше I типа включают спленогепатомегалию, костные заболевания (например, остеопению, болевые кризы, остеолитические повреждения с переломами), задержку роста, задержку полового созревания, кровоподтеки и пингвекулу. Носовые кровотечения и синяки в результате тромбоцитопении являются общими проявлениями.
Рентгеновские снимки показывают расширение концов длинных костей (колбообразная деформация Эрленмейера) и кортикальное истончение.
Болезнь Гоше II типа
Тип II (острый нейропатический) является наиболее редким, и остаточная активность фермента при этом типе самая низкая. Начало заболевания приходится на период младенчества.
Симптомами и признаками болезни Гоше II типа являются прогрессирующим неврологическим ухудшением (например, ригидность, судороги) и смерть наступает в возрасте 2 лет.
Болезнь Гоше III типа
Тип III (подострый нейропатический) размещается между типами I и II по распространенности, активности ферментов и клинической тяжести. Заболевание возникает в любое время в детском возрасте.
Клинические проявления зависят от подтипа и включают прогрессирующее слабоумие и атаксию (IIIa), поражение костей и органов (IIIb) и надглазничный паралич с помутнениями роговицы (IIIc). Пациенты, которые доживают до подросткового возраста, могут жить в течение многих лет.
Справочные материалы
1. Hughes DA, Pastores GM. Gaucher Disease. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., eds. GeneReviews®. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; July 27, 2000.
Диагностика болезни Гоше
Определение активности ферментов
Диагноз болезни Гоше устанавливается на основании анализа ДНК и/или ферментного анализа лейкоцитов. Выявление носителей и определение типов проводится при помощи анализа мутаций.
Хотя биопсия не является необходимой, клетки Гоше – заполненные липидами макрофаги в печени, селезенке, лимфатических узлах или костном мозге, имеющие вид мятой тонкой бумаги – являются диагностическими. (См. также исследования при подозрении на наследственные нарушения обмена веществ [testing for suspected inherited disorders of metabolism]).
Лечение болезни Гоше
Типы I и III: замена фермента глюкоцереброзидазой
Иногда назначается миглустат, элиглустат, спленэктомия или трансплантация стволовых клеток или костного мозга
Замещение фермента внутривенным введением глюкоцереброзидазы эффективно при типах I и III, для типа II лечение отсутствует. Ферменты модифицируют для эффективной доставки в лизосомы. Пациенты, получавшие замещение фермента, требуют регулярного мониторинга уровня гемоглобина и тромбоцитов, регулярной оценки состояния селезенки и объема печени, КТ или МРТ, а также регулярной оценки состояния заболевания костей при исследовании скелета, двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии или МРТ.
Миглустат, пероральный ингибитор глюкозилцерамидсинтазы, снижает концентрацию глюкоцереброзида (субстрата глюкоцереброзидазы) и является альтернативой для пациентов, которые не могут получить заместительную ферментную терапию.
Элиглустат, другой пероральный ингибитор глюкозилцерамид синтазы, также снижает концентрацию глюкоцереброзида.
Спленэктомия может быть полезна пациентам с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией, или когда размер селезенки вызывает дискомфорт. Пациентам с анемией может потребоваться переливание крови.
Трансплантация костного мозга или стволовых клеток обеспечивает окончательное излечение, но рассматривается только в крайних случаях из-за значительной заболеваемости и смертности.
Основные положения
Болезнь Гоше является сфинголипидозом, развивающимся в результате дефицита глюкоцереброзидазы, который приводит к накоплению глюкоцереброзида.
Выделяют 3 типа, различающиеся по эпидемиологии, активности фермента и проявлениям.
Симптомы и признаки варьируются в зависимости от типа, но чаще всего – гепатоспленомегалия или изменения центральной нервной системы.
Диагноз болезни Гоше устанавливается на основании анализа ДНК и/или ферментного анализа лейкоцитов. Носителей выявляют и типы различают при помощи анализа мутаций.
Лечение для типов I и III, включают в себя замещение фермента глюкоцереброзидазой, а иногда и назначение миглустата, элиглустата, спленэктомии или трансплантации стволовых клеток или костного мозга; нет никакого лечения для типа II.
Дополнительная информация
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information