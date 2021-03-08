Внутриутробное воздействие алкоголя повышает риск самопроизвольного аборта, уменьшает массу тела при рождении и может вызвать фетальный алкогольный синдром, а также ряд физических и когнитивных нарушений.

При рождении детей с фетальным алкогольным синдромом (ФАС) можно определить по маленькому росту и типичным чертам лица, включая микроцефалию, микрофтальмию, короткие глазные щели, эпикантальные складки, небольшую или плоскую среднюю часть лица, плоский удлиненный губной желобок, тонкую верхнюю губу и небольшой подбородок. Аномальные ладонные складки, пороки сердца и контрактуры суставов также могут быть очевидны.

Со временем становятся очевидными и когнитивные нарушения. Наиболее серьезным его проявлением является тяжелая умственная отсталость. Она считается тератогенным эффектом алкоголя, учитывая большое количество умственно отсталых младенцев, рожденных женщинами с алкогольной зависимостью. Фетальный алкогольный синдром может являться наиболее распространенной причиной ненаследственной умственной отсталости.

Диагностика фетального алкогольного синдрома Клиническая оценка Диагностику фетального алкогольного синдрома проводят у младенцев с характерными симптомами, рожденными женщинами, которые злоупотребляли алкоголем во время беременности. Ни один из физических или когнитивных признаков не является патогномоничным; меньшая степень употребления алкоголя вызывает меньше тяжелых проявлений, и диагностика легких случаев может быть затруднена из-за частичного выражения признаков. Часто очень трудно отличить воздействие алкоголя на развивающийся плод от воздействия других веществ (например, табака, иных наркотических средств) и факторов (например, плохого питания, отсутствия медицинской помощи, насилия), с которыми сталкиваются женщины, потребляющие чрезмерные количества алкоголя.