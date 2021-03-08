Наиболее распространенная причина неонатальной гиперкальциемии -

Ятрогенная

Ятрогенные причины обычно включают избыток кальция или витамина D или недостаток фосфатов, который может развиться в результате длительного кормления неправильно приготовленными смесями.

Прочие причины неонатальной гипокальциемии включают:

Материнский гипопаратиреоз

Некроз подкожного жира

Гиперплазия паращитовидной железы

Нарушение функции почек

Синдромом Вильямса

Идиопатический

Гипопаратиреоз или гипокальциемия у матери могут вызвать вторичный гиперпаратиреоз плода с изменениями минерализации плода (например, остеопению).

Некроз подкожной жировой клетчатки может произойти после обширных травм и вызывает гиперкальциемии, которые обычно проходят спонтанно.

Новорожденные с гиперпаратиреозом встречаются очень редко.

Особенности синдрома Вильямса включают суправальвулярный стеноз аорты, стеноз легочной клапанной или периферической легочной артерии, дефект межпредсердной перегородки и/или дефект межжелудочковой перегородки, стеноз почечной артерии, аномалии аорты, лицо эльфа и гиперкальциемию неизвестной патофизиологии; младенцы также могут быть малыми для гестационного возраста, и гиперкальциемия может отмечаться в раннем детстве, обычно разрешаясь в возрасте 12 месяцев.

Идиопатическая неонатальная гиперкальциемия является диагнозом исключения, и ее трудно дифференцировать от синдрома Вильямса, поэтому часто требуется генетическое тестирование.