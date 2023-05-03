Приучение к туалету включает знакомство с отдельными этапами пользования туалетом и готовность к их использованию: это обсуждение, раздевание, испражнение, одевание, смыв за собой и мытье рук.

Большинство детей приучаются к туалету (к контролю за кишечником) в возрасте от 2 до 3 лет, к удержанию мочи – в возрасте от 3 до 4 лет. В возрасте 5 лет среднестатистический ребенок может ходить в туалет самостоятельно. Для недержания у детей, см. Недержание мочи у детей [Urinary Incontinence in Children], а также см. Недержание кала у детей [Stool Incontinence in Children].

Ключ к успешному приучению к туалету состоит в распознавании признаков готовности к тренировке (как правило, в возрасте 18–24 месяца):

Дети могут оставаться сухими в течение нескольких часов.

Они проявляют интерес к сидению на стульчике и явные признаки готовности к мочеиспусканию или дефекации.

Они хотят, чтобы их переодели после физиологических отправлений.

Они могут возвращать вещи на место, понимают и выполняют простые словесные команды.

Подходы к приучению к туалету должны быть согласованы между всеми опекунами.

Метод отсчета времени является наиболее распространенным подходом. Как только дети показали готовность, родитель обсуждает с ними, что будет происходить, подбирая слова, которые они смогут легко понять и произнести. Детей постепенно приучают к горшку и на незначительное время оставляют на нем полностью одетыми; затем они практикуются, сидя на горшке со спущенными штанами на протяжении ≤ 5–10 минут, и снова одеваются. Цель приучения нужно неоднократно объяснять и подчеркивать, помещая влажные или грязные пеленки в горшок. Как только связь между горшком и испражнениями устанавливается, родители должны попытаться предугадать, когда детям нужно в туалет, и обеспечить положительное подкрепление для успешного испражнения. Рекомедуется также мотивировать детей пытаться использовать горшок, когда они хотят в туалет. Их надо учить смывать за собой и мыть руки после каждого похода в туалет. Детям с непредсказуемым графиком придерживаться этого плана достаточно сложно, и их приучение к туалету должно быть отложено, пока они не смогут сами различать потребность сходить в туалет. Проявление гнева и наказание за недержание или безуспешное приучение являются контрпродуктивными.

Дети, которые противятся сидению на горшке, должны попробовать еще раз после еды. Если сопротивление продолжается в течение нескольких дней, наилучшей стратегией является откладывание приучения к туалету по крайней мере на несколько недель. Одним из вариантов является изменение поведения с поощрением успешного пользования туалетом; когда модель поведения будет сформирована, поощрение постепенно убирают.

Силового противоборства следует избегать, поскольку оно часто отдаляет любой прогресс, который был достигнут, и может вызвать напряженность в отношениях детей и родителей. Приученные к туалету дети могут также регрессировать во время болезни или эмоционального расстройства либо когда они чувствуют потребность в большем внимании при появлении нового сиблинга. Отказ пользоваться горшком может также быть манипулированием. В таких ситуациях родителям советуют избегать давления на детей, предлагают использовать стимулы, и, по возможности, уделять детям больше заботы и внимания, если есть сложности с опрятностью.