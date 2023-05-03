Медицинское наблюдение за здоровым ребенком

Посещение врача здоровыми детьми направлено на достижение следующих целей:

укрепление здоровья;

предотвращение заболеваний при помощи плановой вакцинации и санитарно-просветительской работы;

выявление и лечение заболевания на раннем этапе;

Ориентируйте родителей и лиц, осуществляющих уход, на оптимизацию эмоционального и интеллектуального развития ребенка

Американская академия педиатрии [The American Academy of Pediatrics] (AAP) рекомендует планирование профилактических медицинских обследований для детей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем и нормально растущих и развивающихся.

Рекомендации для превентивной педиатрической помощи "Блестящего будущего/ААП" [The Bright Futures/AAP recommendations for preventive pediatric health care (2022)], также называемый графиком периодичности, представляет собой график проведенных скринингов и его оценки, рекомендуемый для заполнения при каждом визите здорового ребенка от периода новорожденных до возраста 21 г. График периодичности (periodicity schedule) показывает рекомендации в виде графика и обновляется ежегодно. Более подробную информацию о мероприятиях по укреплению здоровья на этих конкретных этапах развития можно найти в книге «Яркое будущее: руководство по наблюдению за здоровьем младенцев, детей и подростков», 4-е издание (Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, 4th Edition).

Детям с задержкой в развитии, психосоциальными проблемами или хроническими заболеваниями могут потребоваться более частые посещения врача для консультаций и лечения, не связанные с профилактическими посещениями.

В дополнение к физическому обследованию клиницисты должны оценить моторное, когнитивное и социальное развитие ребенка, а также взаимодействие родителей с детьми. Эту оценку можно провести:

тщательно собрав анамнез родителей и ребенка;

осуществляя непосредственные наблюдения;

иногда требуется поиск информации среди внешних источников, таких, как учителя и воспитатели

Скрининг развития с использованием утвержденного оценочного инструмента рекомендуется во время патронажных посещений всем детям в возрасте 9, 18 и 30 месяцев (например, опросники по возрасту и стадиям; PEDS: стадии развития). Проведение специального скрининга для выявления аутистического расстройства рекомендуется во время патронажных визитов детям в возрасте 18 и 24 месяцев. Утвержденные инструменты скрининга (например, модифицированный контрольный опросник для диагностики аутизма у грудных детей, пересмотренный, с последующим контролем [Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up [M-CHAT-R/F]]) доступны для использования в клинике для облегчения оценки моторного, когнитивного, языкового и социального развития (1).

Как физикальное обследование, так и скрининг являются важной частью профилактики заболеваний у младенцев и детей. Большинство параметров, таких как масса, измеряют у всех детей; другие применимы для отдельных пациентов, такие как скрининг на содержание свинца у годовалых и двухлетних детей.

Упреждающее руководствотакже важно для профилактической медицинской помощи. Оно включает:

Получение информации о ребенке и родителях (с помощью анкеты, интервью или обследования)

Работу с родителями по укреплению здоровья (формирование терапевтического альянса)

Обучение родителей тому, чего следует ожидать при развитии ребенка, как они могут ускорить его развитие (например, путем установления здорового образа жизни) и в чем заключаются преимущества здорового образа жизни

Кроме того, если беременность относится к группе высокого риска (см. "Обзор беременности высокого риска") или если пара впервые становится родителями или хочет получить консультацию, целесообразно перед родами посетить педиатра.