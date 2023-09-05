Как проводить надлобковую аспирацию мочевого пузыря у ребенка

Надлобковая аспирация проводится в тех случаях, когда не удается получить образец чистой мочи, а трансуретральная канюляция мочевого пузыря была неудачной или невозможной. Надлобковая аспирация проводится чаще всего у детей, но также может быть выполнена и у взрослых.

При необходимости постоянного катетера может быть установлен надлобковый катетер. В данном разделе эта процедура не рассматривается детально.