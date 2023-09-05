Как проводить надлобковую аспирацию мочевого пузыря у ребенка

Надлобковая аспирация - это получение мочи с помощью иглы, введенной в мочевой пузырь через надлобковую область, как правило, для получения не загрязненной примесями мочи для посева.
(См. также Катетеризация мочевого пузыря и Инфекции мочевыводящих путей у детей).
Показания к надлобковой канюляции у ребенка
Надлобковая аспирация проводится в тех случаях, когда не удается получить образец чистой мочи, а трансуретральная канюляция мочевого пузыря была неудачной или невозможной. Надлобковая аспирация проводится чаще всего у детей, но также может быть выполнена и у взрослых.
При необходимости постоянного катетера может быть установлен надлобковый катетер. В данном разделе эта процедура не рассматривается детально.
Противопоказания к проведению надлобковой канюляции у ребенка
Абсолютные противопоказания
Инфекция кожи или мягких тканей* брюшной стенки в проекции мочевого пузыря
* Воспаление подкожной клетчатки или серьезная инфекция брюшной стенки (не опрелости или экзема).
Относительные противопоказания
Пустой мочевой пузырь
Часто встречающиеся патологии мочеполовой системы
Нарушение свертываемости крови
Массивная гепатоспленомегалия
Предшествующее хирургическое вмешательство на органах брюшной полости
Осложнения надлобковой канюляции у ребенка
Надлобковая аспирация, как правило, безопасна. Возможные осложнения включают:
Кровотечение
Инфекция
Перфорация кишечника (редко, обычно у пациентов со вздутием кишечника при желудочно-кишечных расстройствах). У этих пациентов ультразвуковое исследование может уменьшить риск перфорации кишечника.
Оборудование для надлобковой канюляции у ребенка
Стерильные простыни и перчатки
Впитывающая прокладка
Антисептический раствор (например, повидон йод, хлоргексидин) вместе с ватными палочками, шариками или марлевыми салфетками
Лидокаин (1% с адреналином или без), игла 25-го калибра и 5 мл-вый шприц
Для аспирации – шприц 5 мл, 1,5-дюймовая игла 22-го калибра
Стерильный стаканчик для образца мочи
Губка для удаления повидон-йода после процедуры
Стерильная повязка
Дополнительные рекомендации по надлобковой канюляции у ребенка
Мочевой пузырь должен быть относительно полным (подтверждается физикальным обследованием и/или УЗИ).
Соответствующая анатомия при надлобковой канюляции у ребенка
Мочевой пузырь располагается позади лобковой кости и спереди от матки у девочек и спереди от прямой кишки у мальчиков.
Положение при надлобковой канюляции у ребенка
Поместите пациента горизонтально на спину, в позу лягушки (бедра и колени частично согнуты, пятки на кровати, бедра удобно отведены).
Пошаговое описание надлобковой канюляции у ребенка
Определите местонахождение мочевого пузыря с помощью перкуссии и пальпации или ультразвукового исследования.
Найдите точку входа, которая находится на расстоянии 1–2 см в краниальном направлении от верхнего края лобкового симфиза по срединной линии.
Очищают область от лобкового симфиза до пупка раствором антисептика. Начните с запланированного места входа, выполняя круговые движения к периферии. При использовании повидон-йода, трижды протереть участок, затем дать ему высохнуть и удалить йод тампоном, смоченным в спирте.
Операционное поле обложите стерильными простынями или воспользуйтесь специальной стерильной хирургической простыней с выделенным операционным полем.
Ввести местный анестетик подкожно и в дерму в месте планируемого входа.
Введите иглу 22-го калибра, прикрепленную к шприцу объемом 5 мл, вертикально в брюшную стенку примерно на 2 пальца выше лобковой кости по средней линии. (Обычно на 10–20° каудальнее от истинной вертикали, потому что брюшная стенка у детей наклонена вниз к лобковому симфизу).
Аспирируйте во время продвижения. В шприце должна появиться моча.
Если не удалось получить мочу, выведите иглу назад в подкожно-жировую клетчатку, но не извлекайте её полностью. Затем перенаправьте иглу ближе к лобковой кости в направлении вниз.
Для обнаружения мочевого пузыря рассмотрите возможность использования ультразвука для ультразвукового контроля в режиме реального времени. Наденьте стерильный чехол на ультразвуковой датчик Поместите датчик на брюшную стенку чуть ниже планируемого места введения иглы. Следуйте за иглой, которая продвигается через переднюю брюшную стенку в мочевой пузырь. Когда игла находится в мочевом пузыре, проведите аспирацию мочи.
После сбора достаточного количества мочи извлеките шприц и иглу.
Последующий уход при надлобковой канюляции у ребенка
Наложите повязку на место прокола.
Предостережения и распространенные ошибки при надлобковой канюляции у ребенка
Часто после процедуры наблюдается микрогематурия, реже - макрогематурия.
Советы и рекомендации по надлобковой канюляции у ребенка
Часто ребенок может начать спонтанно мочиться, стимулируемый этой процедурой. Будьте готовы собрать эту мочу в стерильный контейнер.
Во время предоперационного обследования или УЗИ, необходимо надавливать на брюшную стенку минимально, чтобы не спровоцировать мочеиспускание.
Если мочевой пузырь определяется в виде гипоэхогенной области размером 2 см в каждом измерении, можно получить около 2 мл мочи.
Если мочевой пузырь нельзя визуализировать с помощью ультразвука, вероятно, в нем содержится недостаточно мочи из-за обезвоживания или недавнего мочеиспускания. Если позволяет клиническое состояние пациента, следует дать ему жидкость и повторить УЗИ через несколько минут.