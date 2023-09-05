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Как проводить надлобковую аспирацию мочевого пузыря у ребенка

Авторы:Keara N. DeCotiis, MD, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Надлобковая аспирация - это получение мочи с помощью иглы, введенной в мочевой пузырь через надлобковую область, как правило, для получения не загрязненной примесями мочи для посева.

(См. также Катетеризация мочевого пузыря и Инфекции мочевыводящих путей у детей).

Показания к надлобковой канюляции у ребенка

Надлобковая аспирация проводится в тех случаях, когда не удается получить образец чистой мочи, а трансуретральная канюляция мочевого пузыря была неудачной или невозможной. Надлобковая аспирация проводится чаще всего у детей, но также может быть выполнена и у взрослых.

При необходимости постоянного катетера может быть установлен надлобковый катетер. В данном разделе эта процедура не рассматривается детально.

Противопоказания к проведению надлобковой канюляции у ребенка

Абсолютные противопоказания

  • Инфекция кожи или мягких тканей* брюшной стенки в проекции мочевого пузыря

* Воспаление подкожной клетчатки или серьезная инфекция брюшной стенки (не опрелости или экзема).

Относительные противопоказания

  • Пустой мочевой пузырь

  • Часто встречающиеся патологии мочеполовой системы

  • Нарушение свертываемости крови

  • Массивная гепатоспленомегалия

  • Предшествующее хирургическое вмешательство на органах брюшной полости

Осложнения надлобковой канюляции у ребенка

Надлобковая аспирация, как правило, безопасна. Возможные осложнения включают:

  • Кровотечение

  • Инфекция

  • Перфорация кишечника (редко, обычно у пациентов со вздутием кишечника при желудочно-кишечных расстройствах). У этих пациентов ультразвуковое исследование может уменьшить риск перфорации кишечника.

Оборудование для надлобковой канюляции у ребенка

  • Стерильные простыни и перчатки

  • Впитывающая прокладка

  • Антисептический раствор (например, повидон йод, хлоргексидин) вместе с ватными палочками, шариками или марлевыми салфетками

  • Лидокаин (1% с адреналином или без), игла 25-го калибра и 5 мл-вый шприц

  • Для аспирации – шприц 5 мл, 1,5-дюймовая игла 22-го калибра

  • Стерильный стаканчик для образца мочи

  • Губка для удаления повидон-йода после процедуры

  • Стерильная повязка

Дополнительные рекомендации по надлобковой канюляции у ребенка

  • Мочевой пузырь должен быть относительно полным (подтверждается физикальным обследованием и/или УЗИ).

Соответствующая анатомия при надлобковой канюляции у ребенка

  • Мочевой пузырь располагается позади лобковой кости и спереди от матки у девочек и спереди от прямой кишки у мальчиков.

Положение при надлобковой канюляции у ребенка

  • Поместите пациента горизонтально на спину, в позу лягушки (бедра и колени частично согнуты, пятки на кровати, бедра удобно отведены).

Пошаговое описание надлобковой канюляции у ребенка

  • Определите местонахождение мочевого пузыря с помощью перкуссии и пальпации или ультразвукового исследования.

  • Найдите точку входа, которая находится на расстоянии 1–2 см в краниальном направлении от верхнего края лобкового симфиза по срединной линии.

  • Очищают область от лобкового симфиза до пупка раствором антисептика. Начните с запланированного места входа, выполняя круговые движения к периферии. При использовании повидон-йода, трижды протереть участок, затем дать ему высохнуть и удалить йод тампоном, смоченным в спирте.

  • Операционное поле обложите стерильными простынями или воспользуйтесь специальной стерильной хирургической простыней с выделенным операционным полем.

  • Ввести местный анестетик подкожно и в дерму в месте планируемого входа.

  • Введите иглу 22-го калибра, прикрепленную к шприцу объемом 5 мл, вертикально в брюшную стенку примерно на 2 пальца выше лобковой кости по средней линии. (Обычно на 10–20° каудальнее от истинной вертикали, потому что брюшная стенка у детей наклонена вниз к лобковому симфизу).

  • Аспирируйте во время продвижения. В шприце должна появиться моча.

  • Если не удалось получить мочу, выведите иглу назад в подкожно-жировую клетчатку, но не извлекайте её полностью. Затем перенаправьте иглу ближе к лобковой кости в направлении вниз.

  • Для обнаружения мочевого пузыря рассмотрите возможность использования ультразвука для ультразвукового контроля в режиме реального времени. Наденьте стерильный чехол на ультразвуковой датчик Поместите датчик на брюшную стенку чуть ниже планируемого места введения иглы. Следуйте за иглой, которая продвигается через переднюю брюшную стенку в мочевой пузырь. Когда игла находится в мочевом пузыре, проведите аспирацию мочи.

  • После сбора достаточного количества мочи извлеките шприц и иглу.

Последующий уход при надлобковой канюляции у ребенка

  • Наложите повязку на место прокола.

Предостережения и распространенные ошибки при надлобковой канюляции у ребенка

  • Часто после процедуры наблюдается микрогематурия, реже - макрогематурия.

Советы и рекомендации по надлобковой канюляции у ребенка

  • Часто ребенок может начать спонтанно мочиться, стимулируемый этой процедурой. Будьте готовы собрать эту мочу в стерильный контейнер.

  • Во время предоперационного обследования или УЗИ, необходимо надавливать на брюшную стенку минимально, чтобы не спровоцировать мочеиспускание.

  • Если мочевой пузырь определяется в виде гипоэхогенной области размером 2 см в каждом измерении, можно получить около 2 мл мочи.

  • Если мочевой пузырь нельзя визуализировать с помощью ультразвука, вероятно, в нем содержится недостаточно мочи из-за обезвоживания или недавнего мочеиспускания. Если позволяет клиническое состояние пациента, следует дать ему жидкость и повторить УЗИ через несколько минут.

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