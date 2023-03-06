Инфекция вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) у младенцев и детей

Соответствующую пренатальную АРТ проводят для нормализации здоровья матери, предотвращения передачи вируса от матери ребенку и сведения к минимуму токсичности препарата для плода. В США и других странах, где АРВ препараты и тестирование на ВИЧ легкодоступны, АРТ является стандартным подходом, применяемым у всех ВИЧ-инфицированных беременных (см. Лечение ВИЧ-инфекции у взрослых [treatment of HIV infection in adults]). Экспресс-тестирование на ВИЧ беременных, не имеющих документов, подтверждающих их ВИЧ-статус, может позволить безотлагательно принять такие меры.

Для всех ВИЧ-инфицированных беременных женщин следует начинать комбинированную АРТ, чтобы предотвратить передачу вируса от матери ребенку, а также для их собственного здоровья, как только будет поставлен диагноз ВИЧ-инфекции, и они будут готовы придерживаться АРТ. Комбинированную АРТ получают на протяжении всей беременности. Беременность не является противопоказанием к комбинированным схемам АРТ; в частности, нет никаких противопоказаний к использованию долутегравира или эфавиренза в течение 1-го триместра. Хотя клинические испытания в Ботсване первоначально показали связь между воздействием долутегравира в околозачаточный период и небольшим увеличением дефектов нервной трубки у младенцев, в дальнейших исследованиях значительное увеличение отсутствовало и неизвестно, было ли это увеличение действительно вызвано долутегравиром или другим фактором, таким как дефицит фолиевой кислоты. Большинство экспертов считают, что беременные ВИЧ-инфицированные женщины, уже получающие комбинированную АРТ, должны продолжать лечение даже в начале первого триместра.

Перед началом родов рекомендуется плановое кесарево сечение, если вирусная нагрузка ВИЧ плазмы крови матери составляет > 1000 копий/мл. Если роды уже начались, существует меньше вероятности, что кесарево сечение снизит риск передачи вируса от матери ребенку.

Во время родов зидовудин (ZDV) в дозе 2 мг/кг внутривенно в течение первого часа, а затем в дозе 1 мг/кг/час внутривенно до момента родоразрешения вводится женщинам с ≥ 1 из следующих признаков:

Недавняя вирусная нагрузка ВИЧ в плазме крови > 1000 копий/мл

Неизвестная величина вирусной нагрузки ВИЧ в плазме незадолго перед родами

Подозрение о том, что пациентка не полностью соблюдала АРТ

Многие эксперты считают, что внутривенное введение зидовудина во время родов не требуется женщинам, получающим комбинированную АРТ, у которых перед родами вирусная нагрузка ВИЧ РНК в плазме крови достигла < 50 копий/мл. Тем не менее, внутривенное введение ZDV перед или во время родов следует рассматривать для женщин с вирусной нагрузкой от 50 до 999 копий/мл; это может обеспечить дополнительную защиту от перинатальной передачи вируса.

После родов необходимо продолжать комбинированную АРТ для всех женщин, даже тех, которые ранее не получали АРТ.

Всем новорожденным, подвергшимся контакту с ВИЧ, после родов следует назначить АРВ-терапию с целью снижения риска ВИЧ-инфекции. Лечение должно быть начато как можно скорее, предпочтительно в течение 6–12 часов после родов. Схема АРВ-терапии зависит от факторов риска перинатальной передачи ВИЧ у матери и ребенка (см. рекомендации Экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ Maternal HIV Testing and Identification of Perinatal HIV Exposure (Тестирование на ВИЧ матери и выявление перинатального ВИЧ-воздействия).

Схемы профилактики делятся на

АРВ-профилактику

Презумптивную ВИЧ-терапию

Младенцы с низким риском являются кандидатами на АРВ-профилактику. К ним относятся доношенные новорожденные, родившиеся у женщин с устойчивой вирусологической супрессией с помощью АРТ (что подтверждено уровнем плазменной вирусной нагрузки ВИЧ < 50 копий/мл) перед родами и по отношению к которым нет никаких опасений, связанных с приверженностью к проведению АРТ.

Младенцам с низким риском следует назначать АРВ-профилактику с ZDV 4 мг/кг перорально два раза в день в течение первых 4 недель жизни. Основой профилактики новорожденных является зидовудин (ZDV), который применяется у всех младенцев, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, независимо от факторов риска.

Некоторые эксперты советуют назначать зидовудин (ZDV) в течение 2 недель отдельным грудным детям, родившимся на ≥ 37 недель гестации у женщин, которые отвечают критериям низкого риска, получали АРТ в течение более 10 недель подряд, и поддерживали вирусную супрессию на протяжении всей беременности (см. "Management of Infants Born to People with HIV Infection - Панели по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ").

Младенцам с высоким риском назначается презумптивная ВИЧ-терапия (см. таблицу Неонатальное лечение антиретровирусными препаратами в соответствии с риском заражения ВИЧ) с применением трех препаратов – зидовудина, ламивудина и невирапина или ралтегравира (дозирование см. в таблице Дозировка антиретровирусных препаратов у новорожденных с перинатальным воздействием ВИЧ) на срок до 6 недель или, реже, дольше. Эта терапия первоначально служит профилактикой, но также и предварительным лечением для тех, у кого позже может быть подтверждено наличие ВИЧ.

Очень мало АРВ-препаратов (а именно ZDV, невирапин, ламивудин, абакавир и ралтегравир) считаются безопасными и эффективными для младенцев < 14 дней постнатального возраста, и для еще меньшего количества (только для зидовудина, ламивудина, невирапина и, для поздних недоношенных детей, ралтегравира) имеются данные о дозировке для применения у недоношенных детей. Оптимальная схема терапии АРВ для детей, которые рождены женщинами, инфицированными резистентным к АРВ штаммом вируса, неизвестна.

Младенцам, которые впоследствии имеют положительный вирусологический тест на ВИЧ, назначают АРТ с тремя препаратами, соответствующими лечению при диагностированной ВИЧ-инфекции. Следует немедленно проконсультироваться с экспертом по ВИЧ-инфекции у ребенка или матери (подробности можно найти на сайте ClinicalInfo.HIV.gov или National Clinician Consultation Center). По вопросам, касающимся мер по снижению вертикальной передачи ВИЧ и неонатальной диагностики, клиницисты также могут обратиться по горячей линии в Консультативную и справочную службу по вопросам перинатальной ВИЧ-инфекции по телефону 1-888-HIV-8765 (1-888-448-8765).

Таблица Антиретровирусная терапия у новорожденных соответственно группе риска по заражению ВИЧ Таблица

Таблица Дозировка антиретровирусных препаратов для новорожденных с перинатальным заражением ВИЧ Таблица

Некоторые матери с ВИЧ-инфекцией, которые живут в Соединенных Штатах или в других странах, где имеются безопасные, доступные и альтернативные источники питания, могут выбрать кормление грудью, если они получают АРТ и имеют продолжительную неопределяемую вирусную нагрузку. Решение о грудном вскармливании должно быть принято только после консультирования и процесса совместного принятия решений. В этой ситуации были предложены некоторые рекомендации для продолжения неонатальной АРВ-профилактики и более частого применения диагностических тестов, но консенсус все еще не достигнут из-за недостаточного количества данных. Необходимо проконсультироваться с экспертом по детской ВИЧ-инфекции (см. материалы экспертной группы по антиретровирусной терапии и ведению детей, живущих с ВИЧ-инфекцией в Infant Feeding for Individuals with HIV in the United States (Вскармливание младенцев для людей с ВИЧ в США).

Кроме того, в странах, где инфекционные заболевания и недоедание являются основными причинами ранней детской смертности, а безопасные и недорогие детские смеси недоступны, защита, которую обеспечивает грудное вскармливание от смертельного риска респираторных и желудочно-кишечных инфекций, может уравновесить риск передачи ВИЧ. В этих странах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует матерям с ВИЧ-инфекцией продолжать кормить грудью в течение как минимум 12 месяцев жизни младенца (см. Guideline: Updates on HIV and Infant Feeding (Руководство: обновленная информация о ВИЧ и кормлении младенцев) от ВОЗ).

В США и других странах, где легко доступны безопасные и недорогие альтернативные источники питания пожертвование банкам донорского грудного молока женщинам с ВИЧ-инфекцией противопоказано.

Предварительное пережевывание (предварительное жевание) пищи, практикуемая некоторыми матерями для детей раннего возраста, также противопоказана женщинам, страдающим ВИЧ-инфекцией.