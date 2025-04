Инфекция вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) у младенцев и детей

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

Для получения информации о медикаментозном лечении, включая побочные эффекты, дозирование (особенно информацию о комбинированных препаратах с фиксированной дозировкой) и лекарственные взаимодействия, см. следующие правительственные сайты США, образовательные материалы и быстрые ссылки на связанные темы:

ClinicalInfo.HIV.gov/Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection

Следующие ресурсы предоставляют информацию о других различных аспектах профилактики, лечения и образования касающегося ВИЧ/СПИДа:

New York State Department of Health AIDS Institute HIV Clinical Guidelines Program: Disseminates practical, evidence-based clinical guidelines that promote quality medical care for people in New York who are living with and/or are at risk of acquiring HIV and certain other illnesses

New York State Department of Health AIDS Institute: Pre-exposure prophylaxis (PrEP) guidelines, education, and training for HIV prevention

New York State Department of Health AIDS Institute: Comprehensive information regarding all aspects of HIV/AIDS, including treatment, social awareness, resources for consumers, and training for professionals

UNAIDS: Comprehensive information on how the organization directs, advocates, coordinates, and provides technical support needed to connect leadership from governments, the private sector, and communities to deliver life-saving HIV services

National Clinician Consultation Center: Up-to-date HIV/AIDS guidelines and key treatment protocols for HIV/AIDS treatment, prevention, and exposure

American Academy of Pediatrics: Transitioning HIV-Infected Youth Into Adult Health Care