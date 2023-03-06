Инфекция вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) у младенцев и детей

Инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает ретровирус ВИЧ-1 (реже родственный ретровирус ВИЧ-2). Инфекция приводит к прогрессирующему поражению иммунной защиты и частому развитию оппортунистических инфекцияй и рака. Терминальной стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Диагностика базируется на выявлении вирусных антител в крови у детей > 18 месяцев и проведении тестов, основанных на амплификации нуклеиновых кислот, (таких как анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) у детей < 18 месяцев. Для лечения применяют комбинацию антиретровирусных препаратов.
(См. также Инфекция вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у взрослых).
Общие сведения о развитии и патофизиологии ВИЧ-инфекции у детей аналогичны таковым у взрослых, однако способ заражения, клиническая картина и особенности лечения часто различаются.
Дети с ВИЧ-инфекцией могут также сталкиваться с уникальными проблемами социальной интеграции.
Общие справочные материалы
ClinicalInfo.HIV.gov/Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection
Weinberg GA, Siberry GK: Pediatric human immunodeficiency virus infection. In Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th ed., edited by JE Bennett, R Dolin, and MJ Blaser. Philadelphia, Elsevier, 2020, pp. 1732–1738.
Эпидемиология ВИЧ-инфекции у младенцев и детей
В Соединенных Штатах с момента первого выявления ВИЧ-инфекции было зарегистрировано более 10 000 случаев у детей и подростков, но это число составляет только 1% от общего числа случаев. В 2019 г. было диагностировано < 60 новых случаев заболевания у детей < 13 лет (1).
Более 95% детей в США с ВИЧ-инфекцией заразились от матери при антенатальной или перинатальной передаче (также называемой вертикальной передачей, или передачей от матери к ребенку [ПМР]). Большинству оставшихся детей (в т. ч. дети с гемофилией или другими нарушениями свертывания крови) заболевание было передано при переливании контаминированной крови или ее продуктов. Некоторые случаи являлись результатом сексуального насилия.
ПМР значительно снизилась в Соединенных Штатах с примерно 25% в 1991 году (что соответствовало > 1600 инфицированных детей ежегодно) до ≤ 1% в 2019 году (ежегодно заражаются около 50 детей). ПМР была снижена благодаря применению обширного серологического скрининга и лечения инфицированных беременных женщин как во время беременности, так и во время родов, а также путем предоставления краткосрочной антиретровирусной профилактики у незащищенных новорожденных. В Соединенных Штатах ежегодно рожают приблизительно от 3000 до 5000 беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, поэтому критически важным для предотвращения ВИЧ-инфекции у младенцев и детей остается внимание к проблеме профилактики передачи инфекции от матери ребенку.
Хотя число детей, инфицированных ежегодно, уменьшилось, общее число подростков и молодых людей в США (13–24 лет) с ВИЧ-инфекцией продолжает увеличиваться, несмотря на заметный успех в снижении перинатальной ВИЧ-инфекции. В 2019 году в Соединенных Штатах было диагностировано около 36 000 новых случаев ВИЧ-инфекции; 20% из них приходится на лиц подросткового и юношеского возраста в пределах от 13 до 24 лет (большинство из них были в возрасте 18 лет и старше) (1). Подобный парадоксальный рост количества детей и подростков с ВИЧ-инфекцией является результатом как более высоких уровней выживаемости среди перинатально инфицированных детей, так и новых случаев ВИЧ-инфекции, приобретенных посредством передачи половым путем среди других подростков и молодых людей (в особенности, среди молодых мужчин, практикующих половые контакты с мужчинами). Снижение передачи ВИЧ среди молодых мужчин, практикующих половые контакты с мужчинами, продолжает оставаться важной целью мер бытового контроля ВИЧ, наряду с продолжающимся снижением ПМР.
Во всем мире в 2021 году около 1,7 млн детей в возрасте до 14 лет имели ВИЧ-инфекцию (4% от общей заболеваемости во всем мире) (2). Каждый год еще около 160 000 здоровых детей заражаются (10% всех новых случаев инфицирования) и около 100 000 детей умирают.
Хотя эти цифры и отображают ошеломляющее количество больных, новые программы, созданные для оказания антиретровирусной терапии (АРТ) беременным женщинам и детям, в последние несколько лет снизили годовое число новых детских инфекций и детских смертей на 33-50% (1). Однако инфицированные дети по-прежнему почти не получают АРТ так же часто, как взрослые, поэтому прерывание вертикальной передачи (ПМР) и обеспечение лечения у ВИЧ-инфицированных детей остаются двумя наиболее важными целями глобальной педиатрической ВИЧ-медицины.
Справочные материалы по эпидемиологии
1. Centers for Disease Control and Prevention: HIV Surveillance Report, 2020. Vol. 33. Published May 2022. По состоянию на 29.112022.
2. UNAIDS: Global HIV & AIDS statistics—Fact sheet. По состоянию на 19.12/2022.
Передача ВИЧ-инфекции у младенцев и детей
Риск заражения для ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери, не получавшей во время беременности антиретровирусной терапии (АРТ) оценивается в 25%.
Факторы риска ПМР включают:
Сероконверсию во время беременности или кормления грудью (основной риск)
Высокую концентрацию вирусной РНК в плазме крови (основной риск)
Прогрессирующее материнское заболевание
Низкие показатели числа периферических CD4+ Т-лимфоцитов у матери
Преждевременный разрыв околоплодных оболочек более не считается важным фактором риска.
Кесарево сечение до начала активных родов снижает риск ПМР. Тем не менее очевидно, что передача от матери к ребенку наиболее значительно снижается при назначении комбинированной АРТ, обычно включающей зидовудин (ZDV), матери и новорожденному (см. Профилактика ВИЧ-инфекции у младенцев и детей). Монотерапия зидовудином снижает ПМР с 25% приблизительно до 8%, а текущая комбинированная АРТ понижает его до ≤1%.
ВИЧ обнаружен как в клеточной, так и в бесклеточной фракции грудного молока. Общий риск передачи инфекции через грудное вскармливание оценивают в 12–14%, что обусловлено различной продолжительностью грудного вскармливания. Риск передачи вируса при грудном вскармливании наиболее высок у женщин с высокой концентрацией вирусной РНК в плазме (например, у женщин, заразившихся во время беременности или в период грудного вскармливания).
В начале ВИЧ пандемии этот вирус передавался маленьким детям через зараженные продукты крови (например, цельную кровь, клеточные или плазменные компоненты крови, такие как упакованные эритроциты, внутривенный иммуноглобулин); однако передача инфекции этим путем больше не происходит после того, как продукты крови проходят скрининг на ВИЧ (а в случае иммуноглобулина также готовятся с применением мер по инактивации вирусов).
Передача ВИЧ во время полового контакта у подростков аналогична таковой у взрослых (см. "Передача ВИЧ-инфекции" у взрослых).
Классификация ВИЧ-инфекции у младенцев и детей
С ВИЧ-инфекцией ассоциирован широкий спектр заболеваний, среди которых СПИД является наиболее тяжелым. Прошлые схемы классификации, созданные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), определяют прогрессирование клинической картины заболевания и степень поражения иммунной системы. Эти клинические и иммунологические категории становятся все менее значимыми в эпоху комбинированной АРТ, поскольку если АРТ проводится по назначению врача, то она почти всегда уменьшает симптомы и увеличивает число лимфоцитов CD4+. Тем не менее иммунологическое стадирование, основанное на количестве CD4+ Т-клеток, остается важным для планирования профилактики оппортунистических патогенов.
Клинические категории у детей < 13 лет доступны в таблице в приложении Appendix C: CDC Pediatric HIV CD4 Cell Count/Percentage and HIV-Related Diseases Categorization (Приложение C: Количество/процент CD4-клеток CDC для детей с ВИЧ и классификация заболеваний, связанных с ВИЧ) на сайте ClinicalInfo.HIV.gov и показаны в таблице Иммунологические категории (стадии ВИЧ-инфекции) у детей < 13 лет с ВИЧ-инфекцией, основанные на количестве или проценте CD4+ Т-лимфоцитов по возрастным группам. У младенцев и детей ВИЧ-инфекция и заболевание могут прогрессировать быстрее, чем у подростков и взрослых.
Иммунологические категории (стадии ВИЧ-инфекции) для детей < 13 лет с ВИЧ-инфекцией в зависимости от характерного для возраста числа CD4 + Т-клеток или их процентного содержания
Иммунологические категории (Стадии)*
< 1 года
от 1 года до 6 лет
≥ 6 лет
Клетки/мкл
%
Клетки/мкл
%
Клетки/мкл
%
1
≥ 1500
≥ 34
≥ 1000
≥ 30
≥ 500
≥ 26
2
750–1499
26–33
500–999
22–29
200–499
14–25
3
< 750
< 26
< 500
< 22
< 200
< 14
* Определение стадии основано в первую очередь на количестве клеток CD4. Количество CD4-клеток имеет преимущество перед процентом CD4, процент считается только в случае, если количество отсутствует. Если была диагностирована 3 стадия индикаторной оппортунистической инфекции, то независимо от результатов теста на CD4 выставляется 3 стадия.
Adapted from Centers for Disease Control and Prevention: Revised surveillance case definitions for HIV infection—United States, 2014. Morbidity and Mortality Weekly Report 63(RR–3):1–10, 2014.
Симптомы и признаки ВИЧ-инфекции у младенцев и детей
Дети, получающие комбинированную антиретровирусную терапию (АРТ)
Применение АРТ существенно изменило клинические проявления детской ВИЧ-инфекции. Хотя бактериальная пневмония и другие бактериальные инфекции (например, бактериемия, рецидивирующий средний отит) все еще встречаются чаще у ВИЧ-инфицированных детей, оппортунистические инфекции и нарушение роста у них выявляют значительно реже, чем до введения АРТ в рутинную практику. У таких детей выявляют новые проблемы, такие как изменение содержания липидов в сыворотке крови, гипергликемия, неравномерное распределение жира (липодистрофия и липоатрофия), нефропатия и остеонекроз; однако частота возникновения таких заболеваний ниже, чем у ВИЧ-инфицированных взрослых.
Хотя комбинированная АРТ существенно улучшает неврологический исход, нарушения поведения, развития и когнитивных функций у ВИЧ-инфицированных детей, получивших терапию, выявляют с повышенной частотой. Неясно, вызваны ли эти проблемы самой ВИЧ-инфекцией, приемом лекарственных препаратов или другими биопсихосоциальными факторами, которые возникают у детей с ВИЧ-инфекцией. Неизвестно, проявятся ли какие-либо дополнительные последствия ВИЧ-инфекции или АРТ в критические периоды роста и развития в будущем. Тем не менее, такие эффекты не были отмечены у перинатально инфицированных детей, которые получали АРТ, и в настоящее время являются молодыми взрослыми. Для выявления таких побочных эффектов поставщики услуг должны будут в течение долгого времени контролировать детей с ВИЧ-инфекцией.
Течение заболевания у детей без лечения
У младенцев, инфицированных в перинатальном периоде, симптомы обычно не проявляются в течение первых нескольких месяцев жизни, даже если комбинированная АРТ не была начата. Хотя средний возраст проявления симптомов составляет около 3 лет, у некоторых детей инфекция протекает без симптомов > 5 лет, и при использовании соответствующей АРТ такие дети могут дожить до взрослого возраста.
В эпоху до разработки АРТ у 10–15% детей заболевание имело быстрое прогрессирующее течение с появлением симптомов на первом году жизни и летальным исходом в возрасте 18–36 месяцев; считается, что заражение таких детей ВИЧ происходило внутриутробно. Тем не менее большинство детей, предположительно, заражаются при родах или вскоре после рождения и для них характерно более медленное прогрессирование заболевания (выживаемость составляла более 5 лет ещё до введения АРТ в рутинную практику).
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У грудных детей, не получающих АРТ, к проявлениям болезни относится задержка развития, неврологические проблемы (например, утрата или задержка развития двигательных навыков, раздражительность, плохой рост головы) и пневмонию, вызванную представителями рода Pneumocystis.
У детей старшего возраста, не получающих АРТ, часто возникают рецидивирующие средние отиты, синуситы, бактериальные пневмонии, бактериемия, опоясывающий герпес и лимфоидный интерстициальный пневмонит. Дети старшего возраста и подростки, у которых заболевание проявляется в старшем детском возрасте (так называемые медленные прогрессоры или непрогрессоры), могут иметь персистирующую генерализованную лимфаденопатию, кандидоз пищевода и лимфому головного мозга или другой локализации, что аналогично проявлениям у взрослых, не получающих АРТ.
Все эти проявления, включая оппортунистические инфекции, встречаются у лиц, получающих комбинированную АРТ, лишь в редких случаях.
Осложнения ВИЧ-инфекции у детей
Возникающие осложнения, как правило, влекут за собой оппортунистические инфекции (и, реже, рак). Комбинированная АРТ сделала подобные инфекции довольно редкими, и в настоящее время они, по большей части, возникают у недиагностированный детей, которые еще не получили АРТ, или у детей, которые не склонны к проведению АРТ.
При возникновении оппортунистических инфекций, пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii, является наиболее распространенной и серьезной, а также имеет высокую летальность. Пневмония, вызванная Pneumocystis, может развиться уже в возрасте 4–6 недель, однако ее выявляют в основном у детей в возрасте 3–6 месяцев, заразившихся до рождения или сразу после него. Для младенцев и старших детей с пневмоцистной пневмонией (Pneumocystis pneumonia) характерны подострое течение, диффузная пневмония с одышкой в покое, учащенное дыхание, десатурация кислорода, непродуктивный кашель и лихорадка (в отличие от неинфицированных ВИЧ детей с иммуносупрессией и взрослых, у которых начало заболевания часто более острое и фульминантное).
Другие оппортунистические инфекции у иммуносупрессивных детей включают вызванный Candida эзофагит, диссеминированную цитомегаловирусную инфекцию, хроническую или диссеминированную инфекцию вируса простого герпеса и инфекцию вируса ветряной оспы, а также, реже, инфекции, вызванные Mycobacterium tuberculosis и инфекции комплекса M. avium, хронический энтерит, вызванный Cryptosporidium или другими микроорганизмами, и диссеминированную или с вовлечением ЦНС криптококковую, или вызванную Toxoplasma gondii инфекцию.
Раковые заболевания у иммунокомпрометированных детей с ВИЧ-инфекцией достаточно редки, однако лейомиосаркомы и некоторые лимфомы, включая лимфомы ЦНС и неходжкинские В-клеточные лимфомы (типа лимфомы Беркитта), встречаются гораздо чаще, чем у иммунокомпетентных детей. Саркома Капоши очень редко встречается у детей с ВИЧ-инфекцией. (См. Онкологические заболевания, распространенные среди пациентов с ВИЧ-инфекцией).
Диагностика ВИЧ-инфекции у младенцев и детей
Тесты на сывороточные антитела
Тесты на определение нуклеиновых кислот вирусов (включая анализы на РНК/ДНК ВИЧ или РНК ВИЧ)
ВИЧ-специфические тесты
Дети < 18 месяцев сохраняют материнские антитела, что дает ложноположительные результаты даже при комбинированном иммуноанализе 4-го поколения (на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антиген p24). Поэтому у таких детей диагноз должен быть поставлен с помощью вирусологических анализов на ВИЧ, или анализов на нуклеиновые кислоты (НАТ) как они известны в совокупности, таких как качественные анализы на РНК или РНК/ДНК. С помощью новых анализов на РНК или РНК/ДНК в реальном времени можно диагностировать от 30 до 50% случаев заболевания при рождении и почти 100% случаев в возрасте от 4 до 6 месяцев, включая детей со штаммами ВИЧ не-В подтипа и группы О, которые чаще встречаются за пределами США. Культура вируса ВИЧ имеет приемлемую чувствительность и специфичность, но была заменена NAT (технология амплификации нуклеиновых кислот), поскольку она технически более требовательна и опасна. (См. также ClinicalInfo.HIV.gov's Diagnosis of HIV Infection in Infants and Children.)
У детей > 18 месяцев диагноз ВИЧ-инфекции производится с использованием серии анализов: комбинированного иммуноанализа 4-го поколения на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антиген p24 в сыворотке, с последующим дифференциальным анализом 2-поколения на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и, при необходимости, качественным анализом на РНК ВИЧ-1. Этот алгоритм диагностического тестирования вытеснил использовавшиеся ранее тестирование с применением иммуноанализа и последующее подтверждение результатов с помощью вестерн-блоттинга. Только в очень редких случаях у ВИЧ-инфицированного ребенка более старшего возраста отсутствуют антитела к ВИЧ из-за серьезной гипогаммаглобулинемии.
Для определения вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции в плазме для контроля эффективности лечения наиболее часто используется количественный анализ на РНК ВИЧ. Он также может быть использован для диагностического тестирования младенцев, однако следует соблюдать осторожность, поскольку специфичность теста является неопределенной при очень низких концентрациях РНК (< 5000 копий/мл), а чувствительность неизвестна у младенцев матерей с полной опосредованной лечением вирусной супрессией во время родов.
Экспресс-тесты в условиях стационара могут быть выполнены с использованием экспресс-иммунологических тестов на антитела к ВИЧ, поскольку результат этих тестов может быть получен в течение нескольких минут или часов, при использовании пероральных выделений, цельной крови или сыворотки. В США эти тесты наиболее эффективны в родильных домах для проверки женщин с неизвестным серологическим ВИЧ-статусом, что позволяет провести перинатальное консультирование, рекомендовать начало АРТ для профилактики ПМР и с помощью тестов на нуклеиновые кислоты вирусов (NAT-скрининг) тестировать младенца для определения его статуса к моменту первого патронажного визита. Эти тесты дают аналогичные преимущества в других учреждениях эпизодической помощи (например, в отделениях неотложной помощи, клиниках подростковой медицины, клиниках, где лечатся инфекции, передающиеся половым путем) и в регионах с недостаточным медицинским обслуживанием.
Однако экспресс-тесты, как правило, требуют подтверждающих тестов, таких как второе определение антигенов/антител, дифференциальный анализ антител к ВИЧ-1/2 или ТАНК. Эти подтверждающие тесты особенно важны, поскольку в районах, где предполагаемая распространенность ВИЧ является низкой, даже специфичные экспресс-тесты дают в основном ложноположительные результаты (низкая положительная прогностическая ценность по теореме Байеса). Чем более высока вероятность выявления ВИЧ до проведения теста (или серопревалентность), тем выше положительная прогностическая ценность этих тестов.
Поскольку для все большего числа лабораторий становится доступным амбулаторное тестирование с применением комбинированных тест-систем 4-го поколения на антитела и антигены ВИЧ-1/2, уменьшается необходимость в проведении сравнительно менее чувствительных и менее специфичных ИФА. Опять же, ни экспресс-иммуноанализ, ни анализ на антиген/антитела к ВИЧ1/2 4-го поколения не являются достаточно чувствительными для диагностики ВИЧ-инфекции у ребенка в возрасте < 18 месяцев.
Предтестовое консультирование перед тестированием ребенка на ВИЧ включает обсуждение возможных психосоциальных рисков и преимуществ тестирования с матерью или основным опекуном (и ребенком, если он достаточно взрослый). Большинство юрисдикций США (и рекомендации ЦКЗ) в настоящее время следуют принципу отказа от устного обсуждения, вместо того, чтобы требовать официального устного (или письменного) согласия. Поставщики медицинских услуг должны действовать в соответствии со своими государственными, местными и больничными законами и постановлениями. Консультирование и требования по оформлению согласия не должны задерживать проведение тестирования, если для этого имеются медицинские показания. Отказ пациента или опекуна дать согласие на проведение тестирования не освобождает поставщиков услуг от их профессиональной и юридической ответственности, а в некоторых случаях разрешение на проведение тестирования должно быть получено с помощью других средств (например, с помощью постановления суда).
Результаты испытаний должны быть обсуждены лично с семьей, опекуном и самим ребенком, если он уже достаточно взрослый. Если у ребенка выявляют ВИЧ-инфекцию, ему должны быть предоставлены соответствующее консультирование и последующее лечение. Во всех случаях большое значение имеет сохранение конфиденциальности.
О детях и подростках с ВИЧ-инфекцией или СПИДом необходимо сообщать в соответствующий отдел здравоохранения в соответствии с государственными, местными и больничными законами.
(По вопросам, связанным с неонатальной диагностикой, клиницисты могут обратиться в Консультативную и справочную службу по вопросам ВИЧ-инфекции и перинатальной терапии (Perinatal HIV Consultation and Referral Services Hotline): 1-888-HIV-8765 [1-888-448-8765]).
Графики тестирования на ВИЧ у беременных и новорожденных
(См. также the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV's Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States and Maternal HIV Testing and Identification of Perinatal HIV Exposure and the U.S. Preventive Services Task Force's 2019 Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection: Screening recommendation statement.)
Тестирование на ВИЧ-инфекцию у всех беременных должно быть сделано до беременности или на ее ранних сроках, чтобы комбинированные антиретровирусные препараты (АРВ) могли быть назначены как с целью излечения пациентки, так и для предотвращения передачи вируса от матери ребенку. В текущих рекомендациях в третьем триместре для выявления вновь приобретенной ВИЧ-инфекции предполагается повторное тестирование — ее лечение даже на поздних сроках беременности все же улучшит здоровье женщины и поможет уменьшить риск передачи вируса от матери ребенку (1).
Графики тестирования на ВИЧ у новорожденных варьируются в зависимости от того, относится ребенок, который подвергся перинатальному контакту с ВИЧ-инфицированной матерью, к группе с низким или высоким риском передачи; детей из группы более высокого риска тестируют чаще.
Низкий риск перинатальной передачи ВИЧ определяется следующими факторами:
Мать получала антиретровирусную терапию (АРТ) во время беременности.
У матери наблюдалась устойчивая вирусологическая супрессия, о чем свидетельствуют показатели плазменной РНК ВИЧ < 50 копий/мл незадолго до родов.
Не было никаких опасений относительно прохождения матерью АРТ.
Тестирование младенцев с низким риском рекомендуется в следующих возрастах:
от 14 до 21 дней
1–2 месяца (по крайней мере через 2 недели после прекращения АРВ-профилактики)
от 4 до 6 месяцев
Более высокий риск перинатальной передачи ВИЧ определяется в том случае, если мать с ВИЧ-инфекцией имеет один или несколько из следующих факторов:
Не получала дородовой уход
Не получала АРТ во время беременности или получала АРТ только при родах
Начала получать АРТ на поздних сроках беременности (в конце 2-го или 3-го триместра)
Имеет острую ВИЧ-инфекцию, диагностированную во время беременности
Женщины, вирусная нагрузка ВИЧ в плазме которых, перед родами, не была известна или составляла ≥ 50 копий/мл (особенно, если роды были вагинальными)
Имеет острую или первичную ВИЧ-инфекцию во время беременности или кормления грудью (в этом случае грудное вскармливание должно быть прекращено)
Тестирование младенцев с высоким риском рекомендуется в следующих возрастах:
Рождение (образец крови должен быть взят от новорожденного, а не из пуповинной крови)
от 14 до 21 дней
от 1 до 2 месяцев
2–3 месяца (2–6 недель после прекращения АРВ-профилактики)
от 4 до 6 месяцев
Положительный результат должен быть незамедлительно подтвержден с помощью того же или другого вирусологического теста. Два положительных теста подверждают наличие ВИЧ-инфекции.
Если результаты серии вирусологических тестов на ВИЧ отрицательные через ≥ 2 недели и через ≥ 4 недели, и отсутствуют какие-либо СПИД-индикаторные заболевания, ребенок считается предположительно неинфицированным (т.е., с > 95% -ной достоверностью). Если вирусологические тесты на ВИЧ также отрицательны в возрасте ≥ 4 недель и в возрасте ≥ 4 месяцев, и снова же отсутствуют каких-либо СПИД-индикаторные заболевания, ребенок считается определенно неинфицированным.
Некоторые эксперты продолжают рекомендовать последующие тесты на антитела (1 комбинированный анализ "антиген/антитело" в возрасте > 18 месяцев или, в качестве альтернативы, 2 таких анализа, проведенных между 6 и 18 месяцами жизни), для окончательного исключения ВИЧ-инфекции и подтверждения серореверсии (потери пассивно приобретенных антител к ВИЧ), особенно если ребенок не находился в категории низкого риска или подозревался в инфицировании после рождения (например, от грудного молока, вследствие чрескожного воздействия или сексуального насилия). Серореверсия наблюдается в медиане 14 месяцев жизни; поздняя серореверсия иногда встречается в возрасте 18–24 месяцев, что затрудняет интерпретацию антител у перинатально инфицированных детей. Следует обратиться за консультацией к специалисту, а повторное обследование (наряду с вирусологическими NAT) показано для ребенка раннего возраста, имевшего перинатальный контакт и положительные антитела.
Если у младенца < 18 месяцев с положительным тестом на антитела, но отрицательными вирусологическими тестами развивается СПИД-определяющая болезнь (см. Appendix C: CDC Pediatric HIV CD4 Cell Count/Percentage и таблицу HIV-Related Diseases Categorization на сайте ClinicalInfo.HIV.gov), то диагностируется ВИЧ-инфекция.
Дополнительные тесты после диагностики ВИЧ
После диагностирования инфекции проводят другие тесты:
Показатель числа CD4+ Т-лимфоцитов
Показатель числа CD8+ Т-лимфоцитов
Определение концентрации РНК вируса в плазме
У инфицированных детей требуется определить содержание CD4+ и CD8+ Т-клеток и концентрацию вирусной РНК (вирусную нагрузку), чтобы определить стадию их заболевания, прогноз и эффективность терапии. Количество CD4+ может находиться в пределах нормы (например, выше возрастных порогов категории 1 в таблице Иммунологические категории (стадии ВИЧ-инфекции) для детей < 13 лет с ВИЧ-инфекцией, основанные на количестве или проценте CD4+ Т-клеток соответственно возрасту) на начальных этапах, но снижаться со временем. На первом этапе число CD8+ Т-клеток обычно увеличивается и не снижается в течение последующих стадий инфекции. Эти изменения в содержании популяций клеток приводят к снижению соотношения CD4+:CD8+ клеток, характерному для ВИЧ-инфекции (хотя иногда возникающему и при других инфекционных заболеваниях). Концентрация вирусной РНК в плазме крови у детей в возрасте младше 12 месяцев, не получавших лечения, как правило, очень высока (в среднем около 200 000 копий РНК/мл). К 24 месяцам концентрация вируса у детей, не получавших лечения, снижается (в среднем до 40 000 копий РНК/мл).
Хотя большие колебания концентраций РНК ВИЧ у детей делает получаемые данные менее прогностическими в отношении заболеваемости и смертности, чем у взрослых, определение концентрации вируса в плазме крови в сочетании с числом CD4+ клеток позволяет получить более точную прогностическую информацию, чем определение этих маркеров по отдельности. Менее дорогостоящие альтернативные суррогатные маркеры, такие как общее число лимфоцитов и уровни сывороточного альбумина, также могут предсказать смертность среди детей от СПИДа, что может быть информативным в регионах, где более сложные анализы не доступны.
Хотя концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови, особенно IgG и IgA, не является рутинно измеряемым параметром, она часто бывает значительно повышена, однако иногда у некоторых детей развивается пангипогаммаглобулинемия. Пациенты могут не отвечать на кожные пробы с антигенами.
Справочные материалы по диагностике
1. Pollock L, Cohan D, Pecci CC, Mittal P: ACOG Committee opinion no. 752: Prenatal and perinatal human immunodeficiency virus testing. Obstet Gynecol 133(1):187, 2019. doi: 10.1097/AOG.0000000000003048
Лечение ВИЧ-инфекции у младенцев и детей
Комбинации антиретровирусных (АРВ) препаратов (антиретровирусная терапия [АРТ])
Поддерживающая терапия
Комбинированная АРТ индивидуализирована для ребенка, но чаще всего включает 3 препарата:
Два нуклеозидных/нуклеотидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ) плюс
Один ингибитор переноса цепи интегразы (ИПЦИ) или один ингибитор протеазы
Иногда ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (ННИОТ) назначают с 2 НИОТ.
Из-за успеха комбинированной АРТ в настоящее время наибольшее внимание уделяется лечению ВИЧ-инфекции, как хронического заболевания, с учетом как медицинских, так и социальных аспектов. Важные долгосрочные медицинские проблемы включают необходимость лечения связанных с ВИЧ или потреблением наркотиков метаболических осложнений и учета возрастных изменений фармакокинетики и фармакодинамики заболевания. Социальные проблемы включают необходимость справиться с давлением сверстников, обеспечить успешное обучение в школе и выбор подходящей профессии, а также необходимость объяснения детям опасности передачи инфекции. Подростки часто сталкиваются с трудностями при поиске и получением медицинской помощи и нуждаются в особой помощи для продолжения терапии.
Проблемы детей грудного и младшего возраста включают отсутствие педиатрических фармакокинетических данных по новым составам медикаментов, их вкусовые качества и переносимость жидких препаратов, а также отсутствие комбинированных таблеток с фиксированной дозировкой.
Наблюдение за детьми и подростками должно осуществляться в сотрудничестве со специалистами, имеющими опыт лечения педиатрической ВИЧ-инфекции.
Показания к АРТ у детей
(Более подробную информацию по некоторым АРВ-препаратам и дозировкам см. в разделах Антиретровирусная терапия у детей, а также см. материалы экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ Руководства по использованию антиретровирусных агентов при педиатрической ВИЧ-инфекции и Приложение А: Применение антиретровирусных препаратов в педиатрической практике.)
Начало АРТ для детей аналогично началу терапии у взрослых, фактически, всем детям с ВИЧ-инфекцией необходимо назначать АРТ как можно скорее (быстрое начало в течение 1-2 недель после постановки диагноза). Существует убедительное единомыслие и доказательства клинических испытаний в пользу раннего начала АРТ (антиретровирусной терапии) у детей грудного возраста, страдающих ВИЧ-инфекцией.
Цель терапии в любом возрасте аналогична таковой у взрослых:
Подавление репликации ВИЧ (по данным вирусной нагрузки ВИЧ в плазме).
Поддержание или достижение нормального для возраста количества и процента CD4+ с наименьшей лекарственной токсичностью.
Перед принятием решения о начале терапии, практикующий врач должен полностью оценить готовность лица, которое будет осуществлять уход за больным, и ребенка строго придерживаться приема АРВ препаратов, а также обсудить возможные выгоды и риски терапии. Поскольку мнения экспертов о терапевтических стратегиях быстро меняются, настоятельно рекомендуется консультироваться с экспертами.
Соблюдение АРТ (антиретровирусной терапии)
Антиретровирусная лекарственная терапия будет успешной, только если семья и ребенок способны придерживаться назначенного режима комплексной терапии. Несоблюдение режима лечения приводит не только к неэффективной борьбе с ВИЧ, но и отбирает лекарственно устойчивые штаммы вируса, что снижает возможности лечения этой инфекции в будущем.
Препятствия к соблюдению терапии должны быть устранены до начала лечения. Такие препятствия включают доступность и вкусовые качества таблеток или суспензий, побочные эффекты (в т.ч. из-за лекарственных взаимодействий с препаратами уже применяемой терапии), фармакокинетические факторы, такие как необходимость принимать некоторые лекарственные средства с пищей или на голодный желудок, а также зависимость ребенка от других лиц при приеме препаратов (у ВИЧ-инфицированных родителей могут возникнуть проблемы с запоминанием приема своих собственных препаратов). Новые комбинированные схемы приема 1–2 раза в день и более приятные на вкус педиатрические препараты помогают улучшить соблюдение режима лечения, а растущая доступность комбинированных таблеток с фиксированной дозой с приемом 1 раз в день для детей старшего возраста и взрослых помогает многим молодым людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.
Строгое соблюдение может быть особенно проблематичным для подростков, независимо от того были ли они инфицированы перинатально, или приобрели ВИЧ-инфекцию позже вследствие сексуальной активности, или использования инъекционных наркотиков. Подростки имеют сложные биопсихологические проблемы, такие как низкая самооценка, беспорядочный и неорганизованный образ жизни, страх быть изолированным из-за болезни, а иногда недостаток поддержки семьи – каждая проблема может снизить соблюдение АРТ. Кроме того, подростки в силу своего развития не могут понять зачем необходимы лекарства в периоды инфекции без симптомов и они весьма сильно могут переживать о побочных эффектах.
Несмотря на частое взаимодействие с медицинской системой, подростки, инфицированные перинатально, могут испытывать страх или отрицать наличие у них ВИЧ-инфекции, не доверять информации, предоставляемой лечащей бригадой и проблематично переходить в систему здравоохранения для взрослых (смотрите Переход к взрослому лечению). При составлении схем лечения для подростков нужно учитывать эти проблемы. Хотя цель состоит в том, чтобы подросток строго придерживался режима, что максимально увеличит эффективность приема АРВ-препаратов, реальная оценка исполнения обязательств подростками и системы поддержки может привести к выводам, что план лечения фокусируется на избегании оппортунистического заболевания и обеспечении информации об услугах по охране репродуктивного здоровья, жилищных условиях и о том, как добиться успехов в школе. После того, как члены команды по уходу уверены, что подросток получает достаточную поддержку, они могут точно решить, какие АРВ-препараты наиболее эффективны.
Мониторинг
Клинический и лабораторный мониторинг важны для определения токсичности препарата и неэффективности лечения.
При начале АРТ (и при изменении режима АРТ): объективное обследование, оценка соблюдения рекомендаций, общий анализ крови, биохимический анализ крови, включая электролиты, пробы печени и почек, анализ на вирусную нагрузку плазмы ВИЧ, количество лимфоцитов CD4+, а также тест на беременность для девочек-подростков.
Каждые 3–4 месяца: объективное обследование, оценка соблюдения рекомендаций, общий анализ крови, биохимический анализ крови, включая электролиты, пробы печени и почек, анализ на вирусную нагрузку плазмы ВИЧ и количество лимфоцитов CD4+
Каждые 6–12 месяцев: липидный профиль и анализ мочи; общий анализ крови и биохимические показатели сыворотки, включая электролиты, а также исследования печени и почек, если они еще не были проведены у пациентов со стабильным клиническим статусом; оценка соблюдения режима лечения
Тестирование на резистентность к генотипам ВИЧ должно проводиться в начале терапии и при изменениях в АРТ вследствие предполагаемой вирусологической неэффективности.
В случае необходимости дачи абакавира должен быть проверен статус HLA-B*5701, абакавир следует назначать только пациентам с отрицательным HLA-B*5701. Это обследование чаще всего проводят при поступлении на лечение, чтобы было известно, насколько безопасно будет использовать абакавир в будущем.
Если дети имеют стабильный терапевтический статус, т.е. невыявляемый ВИЧ РНК и нормальное, соответствующее возрасту, число CD4+ лимфоцитов без клинических признаков токсичности на протяжении, как минимум 12 месяцев, а также стабильную систематическую поддержку семьи, то большинство клинических врачей увеличат интервал лабораторных обследований на каждые 6–12 месяцев. Тем не менее клинические визиты каждые 3 месяца с измерением вирусной нагрузки ВИЧ в плазме важны, так как врачи имеют возможность проверить строгость соблюдения режима, проконтролировать рост и клинические симптомы, а также изменить дозировку АРВ-препаратов в зависимости от массы тела, если это необходимо.
Профилактика оппортунистических инфекций
Некоторым ВИЧ-инфицированным детям с целью профилактики пневмонии, вызванной Pneumocystis, и инфекций M. avium complex, рекомендуется проводить профилактическое медикаментозное лечение. Данные ограничены профилактикой оппортунистических инфекций, вызванных другими агентами, такими как цитомегаловирус, грибы и токсоплазмы. Руководство по профилактике этих и других оппортунистических инфекций также доступно на ClinicalInfo.HIV.gov.
Профилактика пневмонии, вызванной Pneumocystis, показана :
Детям, страдающим ВИЧ-инфекцией, находящимся в возрасте ≥ 6 лет и имеющим CD4 + < 200 клеток/мкл или CD4 + процент < 14%
Детям с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 1 до < 6 лет с количеством CD4+ < 500 клеток/мкл или процентом CD4+ < 22%
Младенцам с ВИЧ-инфекцией в возрасте < 12 месяцев, независимо от количества или процента CD4 +
Младенцам, рожденным у ВИЧ-инфицированных женщин (начиная с 4–6-недельного возраста), пока ВИЧ-инфекция не будет либо предположительно исключена путем документирования 2 отрицательных результатов вирусологических тестов (1-й – в возрасте ≥ 2 недель и 2-й – в возрасте ≥ 4 недель), либо окончательно исключена путем документирования 2 отрицательных результатов вирусологического теста (1-й – в возрасте ≥ 1 месяца и 2-й – в возрасте ≥ 4 месяцев) (ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы эти выявленные исключения ВИЧ-инфекции были истинными, ребенок не должен находиться на грудном вскармливании).
После восстановления иммунитета с помощью комбинированной АРТ может быть рассмотрен вопрос о прекращении профилактики пневмонии, вызванной Pneumocystis, для детей с ВИЧ-инфекцией, которые получили комбинацию АРТ на протяжении > 6 месяцев и у которых процент CD4+ и количество CD4+ оставались выше ранее описанных пороговых значений лечения в течение > 3 месяцев подряд. Впоследствии процентное содержание и количество CD4+ следует повторно оценивать не реже одного раза в 3 месяца, а профилактику следует возобновлять, если достигнуты первоначальные критерии.
Предпочтительный препарат для профилактики Pneumocystis в любом возрасте - триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СФК). Доза составляет ТМП 75 мг/СМК 375 мг/м2 перорально 2 раза в день 3 дня подряд в неделю (например, понедельник-вторник-среда); альтернативные схемы включают ту же самую дозу 2 раза в день ежедневно, ту же самую дозу 2 раза в день через день или двойную дозу (ТМП 150 мг/СМК 750 мг/м2) 1 раз в день 3 дня подряд в неделю. Некоторые эксперты считают, что проще использовать дозировку в зависимости от массы (ТМР 2,5–5 мг/SMX 12,5–25 мг/кг перорально два раза в день).
Для пациентов, не переносящих TMP/SMX, показано применение дапсона по 2 мг/кг (но не более 100 мг) 1 раз/день перорально является альтернативным решением, особенно для тех, кому < 5 лет. Еще одной альтернативой является атовакон, применяемый ежедневно перорально, или пентамидин в виде аэрозоля (300 мг через специально разработанный ингалятор для детей ≥ 5 лет), назначаемый 1 раз/месяц. Также применялся пентамидин внутривенно, но оказался менее эффективным и более токсичным.
Профилактика комплекса инфекций, возбудителем которых является M. avium, показана в следующих случаях
Детям ≥ 6 лет, имеющим CD4+ лимфоциты в количестве < 50 клеток/мкл
Детям от 2 до 6 лет, имеющим CD4+ лимфоциты в количестве < 75 клеток/мкл
Детям от 1 до 2 лет,имеющим CD4+ лимфоциты в количестве < 500 клеток/мкл
Детям младше 1 года с содержанием CD4+ лимфоцитов < 750 клеток/мкл
Препаратами выбора являются азитромицин еженедельно или кларитромицин ежедневно, альтернативно – ежедневный рифабутин.
Психосоциальный подход к детям с ВИЧ-инфекцией
ВИЧ-инфекция у ребенка влияет на всю семью. Для семей с детьми с перинатально приобретенной инфекцией рекомендуется серологическое тестирование сиблингов и родителей. В этом может не быть необходимости для тех семей, у которых отсутствует в анамнезе ВИЧ-инфекция и которые усыновляют ребенка с ВИЧ-инфекцией. Врач должен предоставить всю необходимую информацию и постоянное консультирование.
Инфицированного ребенка нужно обучить правилам гигиены и поведения с целью снижения риска передачи заболевания другим. То, сколько и когда детям рассказывают о заболевании, зависит от их возраста и зрелости. Дети старшего возраста и подростки должны знать о своем диагнозе и возможности передачи инфекции половым путем; они должны получить все необходимые консультации. Семья может не захотеть поделиться фактом заболевания с другими людям, поскольку это может привести к социальной изоляции. Распростанено чувство вины. У членов семьи, включая детей, может развиться депрессия и им потребуется консультация специалиста.
Поскольку ВИЧ-инфекция не передается через типичные виды контактов, которые происходят между детьми (например, через слюну или слезы), детям с ВИЧ-инфекцией следует разрешить посещать школу без ограничений. Также нет причин, ограничивающих направление таких детей на патронажное воспитание, приемное размещение или уход за ВИЧ-инфицированными детьми. Наличие условий, составляющих повышенную опасность для окружающих (например, если ребенок агрессивно кусается или наличие у него открытых ран с выделением экссудата, которые нельзя изолировать) может потребовать принятия специальных мер предосторожности.
Число людей из персонала школы, знающих о наличии у ребенка заболевания, должно быть сведено до минимума, необходимого для обеспечения надлежащего ухода за ним. Семья имеет право информировать школу, но люди, участвующие в уходе и обучении ВИЧ-инфицированного ребенка, должны уважать его право на личную жизнь. Сведения о заболевании должны быть раскрыты только с информированного согласия родителей или законных опекунов и соответствующего возрасту согласия ребенка.
Плановые вакцинации
Детям с ВИЧ-инфекцией, за некоторыми исключениями, рекомендуется применение рутинных протоколов вакцинации (включая вакцинацию против COVID-19).
Основным исключением является то, что живые вирусные вакцины и живые бактериальные вакцины (например, бацилла Кальметта – Герена [БЦЖ]) следует избегать или использовать их только при определенных обстоятельствах (см. таблицу Соображения по поводу использования живых вакцин у детей с ВИЧ-инфекцией).
Живая пероральная вакцина против полиомиелита (которая не доступна в Соединенных Штатах, но все еще используется в других частях мира), а также живая ослабленная противогриппозная вакцина не рекомендуются; тем не менее инактивированную вакцину против полиомиелита следует делать по обычному графику, а инактивированную противогриппозную вакцину следует делать ежегодно.
Живую вакцину против кори–паротита–краснухи (MMR) и ветряной оспы не следует применять для детей с проявлениями тяжелой иммуносупрессии. Тем не менее вакцину против кори–паротита–краснухи (MMR) и вакцины против ветряной оспы (VZV) (отдельно; не в комбинации с вакциной MMRV, которая имеет более высокий титр ослабленного вируса ветряной оспы и безопасность которой не была показана для этой популяции) можно применять у бессимптомных пациентов согласно обычному графику и у пациентов, имевших симптомы ВИЧ, но не имеющих тяжелой иммуносупрессии (т.е. не относящиеся к категории 3 [см. таблицу Иммунологические категории (стадии ВИЧ-инфекции) для детей < 13 лет с ВИЧ-инфекцией в зависимости от числа или процента CD4+ согласно возрасту], включая тех, у кого процент CD4+ Т-лимфоцитов ≥ 15%). По возможности вакцины против кори-паротита-краснухи и вакцины против ветряной оспы должны даваться начиная с 12 месяцев у пациентов с симптомами, чтобы увеличить вероятность иммунной реакции, т.е. до того как иммунная система ухудшиться. В попытке вызвать сероконверсию как можно раньше вторая доза каждой из них может быть введена уже через 4 недели, хотя обычно для неинфицированных детей < 13 лет предпочтителен 3-месячный интервал между дозами вакцины против ветряной оспы. Если риск заражения корью увеличивается, например, во время эпидемии, то вакцину против кори нужно вводить в более раннем возрасте, например от 6 до 9 месяцев.
Живая пероральная ротавирусная вакцина может быть введена младенцам, которые подвергались воздействию ВИЧ или инфицированы ВИЧ, согласно рутинному графику вакцинации. Данные по безопасности и эффективности ограничены у младенцев с симптомами ВИЧ-инфекции, но в таком случае, весьма вероятно, есть общее преимущество иммунизации, особенно в районах, где ротавирусная инфекция вызывает высокую смертность.
Введение вакцины БЦЖ не рекомендуется в Соединенных Штатах, так как это территория с низкой распространенностью туберкулеза. Однако в других регионах мира, особенно в странах, где распространение туберкулеза высокое, вакцины БЦЖ применяются рутинно; в большинстве таких стран также высокое распространение ВИЧ среди женщин детородного возраста. БЦЖ как живая бактериальная вакцина нанесла некоторый вред детям с ВИЧ-инфекцией, но, вероятно, защищает детей, не имеющих ВИЧ-инфекции, и даже некоторых детей, которые имеют ВИЧ-инфекцию вследствие заражения туберкулезом. Таким образом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы ВИЧ-инфицированным детям, даже тем, кто не имеет симптомов, больше не делали прививку БЦЖ вакциной. Тем не менее БЦЖ может даваться асимптоматичным младенцам с неуточненным статусом ВИЧ-инфекции, рожденным от ВИЧ-инфицированных женщин, в зависимости от относительной заболеваемости туберкулезом и ВИЧ в данном конкретном регионе. БЦЖ также может назначаться младенцем без симптомов, рожденным от женщин с невыявленным статусом ВИЧ-инфекции.
В некоторых регионах мира дети рутинно получают вакцину против желтой лихорадки или вакцину против лихорадки денге; эти живые вирусные вакцины должны назначаться только тем, у кого отсутствует острая иммуносупрессия.
Поскольку у детей с симптомами ВИЧ-инфекции, как правило, развивается слабый иммунный ответ на вакцины, их следует рассматривать как восприимчивых при контакте с возбудителями инфекционных заболеваний, управляемых вакцинацией (например, кори, столбняка, ветряной оспы), независимо от проведенной им вакцинации. Таким детям нужно проводить пассивную иммунизацию иммуноглобулином внутривенно. Иммуноглобулин внутривенно также следует вводить всем непривитым членам семьи, которые могут заболеть корью.
Серонегативным детям, проживающим с человеком, имеющим симптомы ВИЧ-инфекции, нужно вводить инактивированную полиомиелитную вакцину, а не живую оральную вакцину против полиомиелита. Вакцины против гриппа (инактивированная или живая), кори–паротита–краснухи, ветряной оспы и ротавирусной инфекции можно вводить согласно нормальному графику, поскольку эти вакцинные вирусы обычно не передаются посредством вакцины. Взрослые, контактирующие с ВИЧ-инфицированным в быту, должны получать ежегодные вакцинации против гриппа (инактивированными или живыми вакцинами), чтобы снизить риск передачи вируса гриппа ВИЧ-инфицированному.
Дополнительные рекомендации для детей с ВИЧ-инфекцией:
1 или 2 месяца спустя после последней дозы серии вакцин против гепатита В, ВИЧ-инфицированные дети должны быть обследованы, чтобы определить является ли уровень антител к поверхностному антигену гепатита В (анти-HBs) защитным (≥ 10 мМЕ/мл).
Детям и подросткам с ВИЧ-инфекцией в возрасте < 18 лет следует дать пневмококковую конъюгированную вакцину. (См. также Pneumococcal Advisory Committee on Immunization Practices [ACIP] Vaccine Recommendations).
Некоторые рекомендации по постконтактному лечению также разнятся. ВИЧ-инфицированным детям, подросткам и взрослым для рутинного и догоняющего использования была рекомендована иммунизация четырехвалентной менингококковой конъюгированной вакциной (см. также recommendations for the use of meningococcal conjugate vaccines in people who have HIV Консультативного комитета по практике иммунизации США).
Особенности использования живых вакцин у детей с ВИЧ-инфекцией
Живая вакцина
Примечания
Бацилла Кальметта – Герена (БЦЖ)
Не рекомендуется в США; во всем мире можно применять для ВИЧ-контактных новорожденных с неподтвержденным ВИЧ-статусом
Не доступна в США, но доступна в других регионах мира; вместо нее в соответствии с рутинным графиком вводится инактивированная вакцина против полиомиелита*
Не рекомендуется; инактивированные вакцины, вводятся в соответствии с обычным графиком*
Можно вводить детям, у которых содержание CD4+ Т-клеток ≥15%
Введение в возрасте 12 месяцев, за которым следует 2 доза в течение 1–3 месяцев, повышает вероятность реакции перед тем, как возникнет иммунологическое ухудшение, обусловленное ВИЧ.
Вакцина против кори, паротита и краснухи, а также отдельная вакцина против вируса ветряной оспы (ВВО) являются более предпочтительными, чем комбинированная вакцина против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы, так как они минимизируют побочные эффекты
Если риск контакта с корью увеличивается (например, во время эпидемии), вакцину вводят в более молодом возрасте (т.е., 6-9 месяцев), однако эта доза не входит в обычный график (т.е., повторно вакцинируют в 12 месяцев)
Ротавирус, живой, ослабленный
Данные ограничены в настоящее время, но преимущества вакцины, наиболее вероятно, перевешивают риски
Вирус ветряной оспы (VZV)
Можно вводить детям, у которых содержание CD4+ Т-клеток ≥15%
Введение в возрасте 12 месяцев, за которым следует 2 доза в течение 1–3 месяцев, повышает вероятность реакции перед тем, как возникнет иммунологическое ухудшение, обусловленное ВИЧ.
Вакцина против кори, паротита и краснухи, а также отдельная вакцина против ВВО являются более предпочтительными, чем комбинированная вакцина против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы, так как они минимизируют побочные эффекты
* Назначают в соответствии с обычным графиком вакцинации у детей.
MMRV = вакцина против кори-паротита-краснухи-ветряной оспы.
Справочные материалы по лечению
1. Kobayashi M, Farrar JL, Gierke R, et al: Use of 15-valent pneumococcal conjugate vaccine among U.S. children: Updated recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices—United States, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 71(37):1174–1181, 2022. doi: 10.15585/mmwr.mm7137a3
Переход к терапевтическому попечению
Переход молодежи с ВИЧ-инфекцией от педиатрической модели здравоохранения к модели здравоохранения для взрослых требует времени и предварительного планирования. Данный процесс активный и непрерывный, он не подразумевает единоразового обращения в клинику или кабинет по обслуживанию взрослых пациентов. Педиатрическая модель оказания медицинской помощи сконцентрирована на семье, а команда по уходу включает в себя многопрофильную группу докторов, медсестер, социальных работников и психоаналитиков; молодой пациент, инфицированный перинатально, может находится под опекой такой команды на протяжении всей своей жизни.
В отличии от этого, типичная модель здравоохранения для взрослых направлена на индивидуальность, и практикующие врачи, занятые лечением пациента, могут располагаться в отдельных кабинетах, требующих многочисленных визитов. Практикующие врачи в клиниках и кабинетах для взрослых часто работают с большим числом пациентов и последствия опоздания или пропуска визита (что часто встречается среди подростков) являются недопустимыми. Наконец, изменения в страховом покрытии у подростка и молодого взрослого могут также усложнить переход.
Планирование перехода в течение нескольких месяцев и обсуждение с подростками или совместные визиты практикующих врачей-педиатров с врачами, занимающимися взрослыми пациентами, могут привести к гладкому и более успешному переходу. Рекомендации по переводу ВИЧ-инфицированных молодых людей во взрослые медицинские центры доступны в публикациях Американской академии педиатрии [AAP] (см. Transitioning HIV-Infected Youth Into Adult Health Care).
Прогноз при ВИЧ-инфекции у младенцев и детей
До введения АРТ в рутинную практику 10–15% детей в странах с высоким уровнем ресурсов и, возможно, 50–80% детей в странах низкого дохода умирали в возрасте до 4 лет; однако при применении соответствующих схем комбинированной АРТ большинство перинатально инфицированных детей доживают до взрослого возраста. Возрастает число инфицированных перинатально молодых людей, которые уже родили или стали отцами своих собственных детей.
Однако при возникновении оппортунистических инфекций, в частности пневмоцистной (Pneumocystis) пневмонии, прогрессирующего неврологического заболевания или тяжелого истощения, прогноз является неблагоприятным, если не будет возобновлен вирусологический и иммунологический контроль с комбинированной АРТ. Смертность от пневмонии, вызванной Pneumocystis, колеблется от 5 до 40% при адекватно проводимой терапии, и составляет почти 100% при отсутствии лечения. Плохой прогноз характерен также для детей, у которых вирус обнаружен рано (т.е., на 7-й день жизни) или симптомы развиваются на первом году жизни.
Было зарегистрировано несколько случаев взрослых, у которых был уничтожен компетентный к репликации ВИЧ (т.е. эти люди были "вылечены" на срок > 5 лет). Все эти взрослые нуждались в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток при лейкозе. Донорские клетки были гомозиготными для мутации CCR5-delta 32, которая сделала присоединенные лимфоциты устойчивыми к инфекции CCR5-тропной ВИЧ; впоследствии ВИЧ остался невыявленным. Можно предположить, что АРТ, абляция костного мозга и болезнь "трансплантат против хозяина" также поспособствовали выздоровлению этих людей.
По крайней мере один младенец, рожденный от матери с ВИЧ-инфекцией, которая не наблюдалась амбулаторно по беременности или не получала пренатальную (или интранатальную) АРТ, предварительно считался излеченным, но при дальнейшем клиническом наблюдении у ребенка была выявлена персистирующая ВИЧ-инфекция. Этому ребенку была назначена комбинация АРТ в высоких дозах (еще не доказано, что она безопасна и эффективна при общем применении), начиная со 2-го дня жизни и до 15-месячного возраста, после чего она была непреднамеренно прервана. Тем не менее в возрасте 24 месяцев у младенца не было выявлено репликации вируса РНК ("функциональное выздоровление"), но была выявлена провирусная ДНК. Однако впоследствии произошла репликация ВИЧ. Ни один младенец или ребенок не были окончательно излечены от ВИЧ-инфекции, и пока не известно, возможно ли излечение.
Известно, однако, то, что ВИЧ-инфекция – это инфекция, которая поддается лечению, что уже подтверждается длительным выживанием при назначении эффективной АРТ. Последующее исследование, несомненно, будет открывать пути по улучшению переносимости АРТ и ее эффективности, и, возможно, поможет достичь цели радикального лечения. В настоящее время прерывание АРТ в младенчестве, детстве или взрослом возрасте не рекомендуется.
Профилактика ВИЧ-инфекции у младенцев и детей
Информацию по преинфекциционной, или доконтактной, профилактике см. в Прединфекционная профилактика (ПрЭП).
Информацию о постконтактной профилактике см. в Постконтактная профилактика (ПКП).
Профилактика перинатальной передачи
Соответствующую пренатальную АРТ проводят для нормализации здоровья матери, предотвращения передачи вируса от матери ребенку и сведения к минимуму токсичности препарата для плода. В США и других странах, где АРВ препараты и тестирование на ВИЧ легкодоступны, АРТ является стандартным подходом, применяемым у всех ВИЧ-инфицированных беременных (см. Лечение ВИЧ-инфекции у взрослых [treatment of HIV infection in adults]). Экспресс-тестирование на ВИЧ беременных, не имеющих документов, подтверждающих их ВИЧ-статус, может позволить безотлагательно принять такие меры.
Для всех ВИЧ-инфицированных беременных женщин следует начинать комбинированную АРТ, чтобы предотвратить передачу вируса от матери ребенку, а также для их собственного здоровья, как только будет поставлен диагноз ВИЧ-инфекции, и они будут готовы придерживаться АРТ. Комбинированную АРТ получают на протяжении всей беременности. Беременность не является противопоказанием к комбинированным схемам АРТ; в частности, нет никаких противопоказаний к использованию долутегравира или эфавиренза в течение 1-го триместра. Хотя клинические испытания в Ботсване первоначально показали связь между воздействием долутегравира в околозачаточный период и небольшим увеличением дефектов нервной трубки у младенцев, в дальнейших исследованиях значительное увеличение отсутствовало и неизвестно, было ли это увеличение действительно вызвано долутегравиром или другим фактором, таким как дефицит фолиевой кислоты. Большинство экспертов считают, что беременные ВИЧ-инфицированные женщины, уже получающие комбинированную АРТ, должны продолжать лечение даже в начале первого триместра.
Перед началом родов рекомендуется плановое кесарево сечение, если вирусная нагрузка ВИЧ плазмы крови матери составляет > 1000 копий/мл. Если роды уже начались, существует меньше вероятности, что кесарево сечение снизит риск передачи вируса от матери ребенку.
Во время родов зидовудин (ZDV) в дозе 2 мг/кг внутривенно в течение первого часа, а затем в дозе 1 мг/кг/час внутривенно до момента родоразрешения вводится женщинам с ≥ 1 из следующих признаков:
Недавняя вирусная нагрузка ВИЧ в плазме крови > 1000 копий/мл
Неизвестная величина вирусной нагрузки ВИЧ в плазме незадолго перед родами
Подозрение о том, что пациентка не полностью соблюдала АРТ
Многие эксперты считают, что внутривенное введение зидовудина во время родов не требуется женщинам, получающим комбинированную АРТ, у которых перед родами вирусная нагрузка ВИЧ РНК в плазме крови достигла < 50 копий/мл. Тем не менее, внутривенное введение ZDV перед или во время родов следует рассматривать для женщин с вирусной нагрузкой от 50 до 999 копий/мл; это может обеспечить дополнительную защиту от перинатальной передачи вируса.
После родов необходимо продолжать комбинированную АРТ для всех женщин, даже тех, которые ранее не получали АРТ.
Всем новорожденным, подвергшимся контакту с ВИЧ, после родов следует назначить АРВ-терапию с целью снижения риска ВИЧ-инфекции. Лечение должно быть начато как можно скорее, предпочтительно в течение 6–12 часов после родов. Схема АРВ-терапии зависит от факторов риска перинатальной передачи ВИЧ у матери и ребенка (см. рекомендации Экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ Maternal HIV Testing and Identification of Perinatal HIV Exposure (Тестирование на ВИЧ матери и выявление перинатального ВИЧ-воздействия).
Схемы профилактики делятся на
АРВ-профилактику
Презумптивную ВИЧ-терапию
Младенцы с низким риском являются кандидатами на АРВ-профилактику. К ним относятся доношенные новорожденные, родившиеся у женщин с устойчивой вирусологической супрессией с помощью АРТ (что подтверждено уровнем плазменной вирусной нагрузки ВИЧ < 50 копий/мл) перед родами и по отношению к которым нет никаких опасений, связанных с приверженностью к проведению АРТ.
Младенцам с низким риском следует назначать АРВ-профилактику с ZDV 4 мг/кг перорально два раза в день в течение первых 4 недель жизни. Основой профилактики новорожденных является зидовудин (ZDV), который применяется у всех младенцев, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, независимо от факторов риска.
Некоторые эксперты советуют назначать зидовудин (ZDV) в течение 2 недель отдельным грудным детям, родившимся на ≥ 37 недель гестации у женщин, которые отвечают критериям низкого риска, получали АРТ в течение более 10 недель подряд, и поддерживали вирусную супрессию на протяжении всей беременности (см. "Management of Infants Born to People with HIV Infection - Панели по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ").
Младенцам с высоким риском назначается презумптивная ВИЧ-терапия (см. таблицу Неонатальное лечение антиретровирусными препаратами в соответствии с риском заражения ВИЧ) с применением трех препаратов – зидовудина, ламивудина и невирапина или ралтегравира (дозирование см. в таблице Дозировка антиретровирусных препаратов у новорожденных с перинатальным воздействием ВИЧ) на срок до 6 недель или, реже, дольше. Эта терапия первоначально служит профилактикой, но также и предварительным лечением для тех, у кого позже может быть подтверждено наличие ВИЧ.
Очень мало АРВ-препаратов (а именно ZDV, невирапин, ламивудин, абакавир и ралтегравир) считаются безопасными и эффективными для младенцев < 14 дней постнатального возраста, и для еще меньшего количества (только для зидовудина, ламивудина, невирапина и, для поздних недоношенных детей, ралтегравира) имеются данные о дозировке для применения у недоношенных детей. Оптимальная схема терапии АРВ для детей, которые рождены женщинами, инфицированными резистентным к АРВ штаммом вируса, неизвестна.
Младенцам, которые впоследствии имеют положительный вирусологический тест на ВИЧ, назначают АРТ с тремя препаратами, соответствующими лечению при диагностированной ВИЧ-инфекции. Следует немедленно проконсультироваться с экспертом по ВИЧ-инфекции у ребенка или матери (подробности можно найти на сайте ClinicalInfo.HIV.gov или National Clinician Consultation Center). По вопросам, касающимся мер по снижению вертикальной передачи ВИЧ и неонатальной диагностики, клиницисты также могут обратиться по горячей линии в Консультативную и справочную службу по вопросам перинатальной ВИЧ-инфекции по телефону 1-888-HIV-8765 (1-888-448-8765).
Антиретровирусная терапия у новорожденных соответственно группе риска по заражению ВИЧ
Риск перинатальной передачи ВИЧ
Материнские/неонатальные факторы
Неонатальное лечение ВИЧ*
Низкая
Мать получала антиретровирусную терапию (АРТ) во время беременности.
У матери была устойчивая вирусологическая супрессия (вирусная нагрузка ВИЧ в плазме < 50 копий/мл) незадолго до родоразрешения.
Не было никаких сомнений относительно получения матерью АРТ.
АРВ-профилактика: ZDV в течение 4 недель†
Высокий
Мать не получала АРТ во время беременности.
Мать не получала АРВ-препараты до родов или в родах.
Мать получила только интранатальную антиретровирусную терапию.
Мать получала АРВ медикаменты до родов и во время родов, однако была обнаружена неизвестная или определяемая (≥ 50 копий/мл) вирусная нагрузка ВИЧ в плазме крови близко ко времени наступления родоразрешения (в частности, при вагинальных родах).
У матери была острая или первичная ВИЧ-инфекция во время беременности или кормления грудью (в этом случае грудное вскармливание должно быть немедленно прекращено).
У матери был неподтвержденный ВИЧ-статус с ≥ 1 положительным тестом на ВИЧ при родах или в послеродовом периоде.‡
Презумптивная трехкомпонентная терапия ВИЧ: зидовудин (ZDV), ламивудин и либо невирапин (терапевтическая доза) либо ралтегравир (комбинацию дают от рождения до возраста 6 недель)
* Приём АРВ-препаратов следует начать как можно скорее, предпочтительно в течение 6–12 часов после родов. Информацию по специфическим дозировкам см. в таблице Дозирование антиретровирусных препаратов для новорожденных, подвергшихся перинатальному контакту с ВИЧ.
† Некоторые эксперты советуют назначать зидовудин (ZDV) в течение 2 недель отдельным младенцам, родившимся на ≥ 37 недель гестации у женщин, которые отвечают критериям низкого риска, получали АРТ в течение более 10 недель подряд и поддерживали вирусную супрессию на протяжении всей беременности (см. материалы Экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ Management of Infants Born to People with HIV Infection (Ведение новорожденных, родившихся от людей с ВИЧ-инфекцией).
† Следует немедленно прекратить лечение новорожденных, если последующие исследования подтвердят, что у матери нет ВИЧ-инфекции.
АРТ (ART) = антиретровирусная терапия; АРВ (ARV) = антиретровирусный препарат; ZDV = зидовудин.
Adapted from the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection. По состоянию на 02.082023.
Дозировка антиретровирусных препаратов для новорожденных с перинатальным заражением ВИЧ
Медикаментозное лечение (перорально)*
Профилактика при низком риске (всего 4 недели лечения)
Терапия пациентов высокого риска (6 недель общего лечения)‡
Зидовудин (ZDV)†
≥ 35 недель гестации при рождении: ZDV 4 мг/кг 2 раза в день
≥ 35 недель гестации при рождении: ZDV 4 мг/кг 2 раза в день
≥ 30 до < 35 недель гестации при рождении:
≥ 30 до < 35 недель гестации при рождении:
< 30 недель гестации при рождении:
< 30 недель гестации при рождении:
Ламивудин (3TC)
Не используется
≥ 32 недель гестации при рождении
Невирапин (NVP)
Не используется
≥ 37 недель гестации при рождении
34 до < 37 недель гестации при рождении:
32-34 недель гестации при рождении:
Ралтегравир (RAL)
Не используется
≥ 37 недель гестации при рождении и вес ≥ 2 кг:
* Приём АРВ-препаратов следует начать как можно скорее, предпочтительно в течение 6–12 часов после родов. Для деталей, касающихся риска перинатальной передачи ВИЧ см. таблицу Лечение антиретровирусными препаратами в неонатальном периоде в соответствии с риском заражения ВИЧ. При выборе продолжительности терапии, основанной на конкретных факторах риска и промежуточных результатах теста на ВИЧ, рекомендуется проконсультироваться со специалистом в области ВИЧ-инфекции у детей. Относительно АРВ-терапии после неонатального периода см. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection, разработанные Экспертной группой по антиретровирусной терапии и ведению детей, живущих с ВИЧ-инфекцией.
* Новорожденным, которые не могут принимать пероральные препараты, зидовудин (ZDV) можно вводить внутривенно в 75% от пероральной дозы, используя тот же интервал дозирования.
‡ Дальнейшее увеличение доз здовудина (ZDV) и невирапина (NVP) используется для грудных детей, у которых подтверждена ВИЧ-инфекция, и для грудных детей, получающих более длительную профилактику из-за контакта с ВИЧ при грудном вскармливании, в зависимости от их гестационного и календарного возраста; также необходимо проконсультироваться с экспертом в области детской ВИЧ-медицины.
АРТ = антиретровирусная терапия; АРВ = антиретровирусный.
Adapted from the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection. По состоянию на 02.082023.
Некоторые матери с ВИЧ-инфекцией, которые живут в Соединенных Штатах или в других странах, где имеются безопасные, доступные и альтернативные источники питания, могут выбрать кормление грудью, если они получают АРТ и имеют продолжительную неопределяемую вирусную нагрузку. Решение о грудном вскармливании должно быть принято только после консультирования и процесса совместного принятия решений. В этой ситуации были предложены некоторые рекомендации для продолжения неонатальной АРВ-профилактики и более частого применения диагностических тестов, но консенсус все еще не достигнут из-за недостаточного количества данных. Необходимо проконсультироваться с экспертом по детской ВИЧ-инфекции (см. материалы экспертной группы по антиретровирусной терапии и ведению детей, живущих с ВИЧ-инфекцией в Infant Feeding for Individuals with HIV in the United States (Вскармливание младенцев для людей с ВИЧ в США).
Кроме того, в странах, где инфекционные заболевания и недоедание являются основными причинами ранней детской смертности, а безопасные и недорогие детские смеси недоступны, защита, которую обеспечивает грудное вскармливание от смертельного риска респираторных и желудочно-кишечных инфекций, может уравновесить риск передачи ВИЧ. В этих странах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует матерям с ВИЧ-инфекцией продолжать кормить грудью в течение как минимум 12 месяцев жизни младенца (см. Guideline: Updates on HIV and Infant Feeding (Руководство: обновленная информация о ВИЧ и кормлении младенцев) от ВОЗ).
В США и других странах, где легко доступны безопасные и недорогие альтернативные источники питания пожертвование банкам донорского грудного молока женщинам с ВИЧ-инфекцией противопоказано.
Предварительное пережевывание (предварительное жевание) пищи, практикуемая некоторыми матерями для детей раннего возраста, также противопоказана женщинам, страдающим ВИЧ-инфекцией.
Предупреждение передачи заболевания среди подростков
Поскольку подростки подвергаются особому риску заражения ВИЧ-инфекцией, им необходимо рассказать об особенностях ВИЧ-инфекции, им должно быть доступно тестирование на ВИЧ, и они должны знать свой ВИЧ-статус. Обучение должно включать информацию о передаче, последствиях заражения и способах профилактики ВИЧ-инфекции, в т. ч. воздержании от рискованного поведения и безопасном сексе (например, правильное и постоянное использование презервативов) для тех, кто ведет активную половую жизнь. Усилия, в первую очередь, должны быть направленны на подростков, подверженных высокому риску ВИЧ-инфекции, особенно на мальчиков-подростков негроидной расы и латиноамериканцев, которые имеют сексуальную связь с другими мужчинами, так как это быстрорастущая демография США новых случаев ВИЧ-инфекций среди молодежи; однако, все подростки должны получать образование о возможностях снижения риска.
В большинстве штатов США для тестирования и предоставления информации о ВИЧ-статусе необходимо информированное согласие. Решения, касающиеся раскрытия ВИЧ-статуса половому партнеру без согласия пациента, должны быть основаны на следующем:
Возможность насилия со стороны интимного партнера по отношению к пациенту после раскрытия информации партнеру
Вероятность того, что партнер подвержен риску
Имеет ли партнер разумные основания подозревать о риске и принимать меры предосторожности
Наличие юридического требования утаивать или разглашать такую информацию
Прединфекционная профилактика (ПрЭП)
ПЭП – это прием АРВ-препаратов лицами, которые не инфицированы ВИЧ, но имеют высокий риск заражения (например, при наличии сексуального партнера с ВИЧ-инфекцией). Обычно, ПЭП - это комбинация тенофовира дизопроксил фумарата/эмтрицитабина (TDF/FTC); реже, ПЭП является комбинацией тенофовира алафенамида/эмтрицитабина (TAF/FTC), которая все еще имеет очень высокую эффективность. Использование ПрЭП не исключает необходимость применения других методов снижения риска ВИЧ-инфекции, в том числе правильное использование презервативов и воздержание от поведения высокого риска (например, совместного использования игл).
Данные о новорожденных от ВИЧ-отрицательных матерей, принимающих TDF/FTC в качестве ПрЭП во время беременности, являются неполными, однако в настоящее время не было зарегистрировано побочных эффектов у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, получавших TDF/FTC. Использование PrEP для снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией у инъекционных наркоманов изучается.
В Соединенных Штатах подростки часто сталкиваются с препятствиями при поиске услуг, связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем, и ВИЧ, отчасти потому, что они боятся нарушения конфиденциальности (то есть, что их родителям или опекунам сообщат об этом). Это также является препятствием для введения ПЭП подросткам. Вопросы стоимости (с возможным отсутствием страхового возмещения) также могут быть более сложными для подростков, получающих ПЭП, чем для взрослых, получающих ПЭП. Несмотря на такие потенциальные барьеры, следует решительно рассмотреть возможность применения ПЭП у сексуально активных подростков, особенно у тех, кто имеет высокорискованное сексуальное поведение. Недавно опубликованный сборник законов о согласии несовершеннолетних на получение услуг в связи с инфекциями, передаваемыми половым путем, и ВИЧ-инфекцией поможет сориентировать клиницистов в данном вопросе (1).
Также для дальнейшего улучшения ПрЭП в группах высокого риска с плохой приверженностью к лечению изучаются длительно действующие инъекционные АРВ-препараты, такие как каботегравир. Для текущих рекомендаций ЦКЗ (CDC) см. Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP). Для дальнейшего обсуждения см. PrEP to Prevent HIV and Promote Sexual Health (Доконтактная профилактика для профилактики ВИЧ и укрепления сексуального здоровья) от Института СПИДа Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк.
Справочные материалы по предэкспозиционной профилактике
1. Nelson KM, Skinner A, Underhill K: Minor consent laws for sexually transmitted infection and HIV services. JAMA 328(7):674–676, 2022. doi: 10.1001/jama.2022.10777
Основные положения
Большинство случаев заражения ВИЧ у младенцев и детей являются результатом передачи вируса от матери ребенку или во время родов, или посредством грудного вскармливания в странах, где отсутствуют безопасные и доступные детские смеси.
Антиретровирусная терапия (АРТ) матери может снизить риск передачи вируса от матери ребенку примерно на 25% до < 1%.
Новорожденные, родившиеся от женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией, получают кратковременное лечение антиретровирусными (АРВ) препаратами, чтобы прервать ПМР.
Диагностика у детей < 18 месяцев проводится с помощью качественного анализа на РНК ВИЧ или анализа на РНК/ДНК (например, транскрипционно-опосредованная амплификация РНК).
Диагностика детей > 18 месяцев проводится с использованием комбинации дифференциального иммуноферментного анализа 4-поколения ВИЧ-1/2 антиген/антитело, с последующим дифференциальным анализом 2-поколения ВИЧ 1/2 антител и, при необходимости, качественным анализом РНК ВИЧ-1.
Следует немедленно проводить лечение (c быстрым началом) всем ВИЧ-инфицированным младенцам в возрасте < 12 месяцев; детям в возрасте от 1 года до < 6 лет с 3 стадией индикаторной оппортунистической инфекции или с количеством CD4 < 500 клеток/мкл; детям в возрасте ≥ 6 лет с 3 стадией индикаторной оппортунистической инфекции или количеством CD4, составляющим менее 200 клеток/мкл.
Остальным ВИЧ-инфицированным детям и подросткам назначать лечение, как только вопросы соблюдения предписаний врача будут более тщательно определены и рассмотрены с детьми и их опекунами.
Назначается комбинированная АРТ, особенно, если это целесообразно, с использованием комбинированных препаратов с фиксированной дозировкой для лучшего выполнения режима приема лекарств.
Подростки, не инфицированные ВИЧ, могут получить ПЭП для предотвращения заражения ВИЧ, но вопросы конфиденциальности и стоимости при этом могут быть более проблематичными, чем в случае взрослых, получающих ПЭП.
Профилактику для оппортунистических инфекций следует назначать, основываясь на возрасте и количестве CD4+.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Для получения информации о медикаментозном лечении, включая побочные эффекты, дозирование (особенно информацию о комбинированных препаратах с фиксированной дозировкой) и лекарственные взаимодействия, см. следующие правительственные сайты США, образовательные материалы и быстрые ссылки на связанные темы:
ClinicalInfo.HIV.gov/Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection
ClinicalInfo.HIV.gov: Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States
ClinicalInfo.HIV.gov: Appendix C: CDC Pediatric HIV CD4 Cell Count/Percentage and HIV-Related Diseases Categorization
ClinicalInfo.HIV.gov: Diagnosis of HIV Infection in Infants and Children
ClinicalInfo.HIV.gov: Maternal HIV Testing and Identification of Perinatal HIV Exposure
ClinicalInfo.HIV.gov: Appendix A: Pediatric Antiretroviral Drug Information
ClinicalInfo.HIV.gov: Management of Infants Born to People with HIV Infection
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Children with and Exposed to HIV
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV
ClinicalInfo.HIV.gov: Infant Feeding for Individuals with HIV in the United States
World Health Organization: Guideline: Updates on HIV and Infant Feeding
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)
U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF): Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection: Screeningrecommendation statement (2019)
Следующие ресурсы предоставляют информацию о других различных аспектах профилактики, лечения и образования касающегося ВИЧ/СПИДа:
New York State Department of Health AIDS Institute HIV Clinical Guidelines Program: Disseminates practical, evidence-based clinical guidelines that promote quality medical care for people in New York who are living with and/or are at risk of acquiring HIV and certain other illnesses
New York State Department of Health AIDS Institute: Pre-exposure prophylaxis (PrEP) guidelines, education, and training for HIV prevention
New York State Department of Health AIDS Institute: Comprehensive information regarding all aspects of HIV/AIDS, including treatment, social awareness, resources for consumers, and training for professionals
UNAIDS: Comprehensive information on how the organization directs, advocates, coordinates, and provides technical support needed to connect leadership from governments, the private sector, and communities to deliver life-saving HIV services
National Clinician Consultation Center: Up-to-date HIV/AIDS guidelines and key treatment protocols for HIV/AIDS treatment, prevention, and exposure
American Academy of Pediatrics: Transitioning HIV-Infected Youth Into Adult Health Care
Perinatal HIV Consultation and Referral Services Hotline 1-888-HIV-8765 (1-888-448-8765): Free 24-hour clinical consultation and advice on treating pregnant women with HIV infection and their infants