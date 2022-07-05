Врожденный сифилис является мультисистемной инфекцией, вызывается Treponema pallidum и передается плоду через плаценту. К ранним симптомам относят: поражения кожи, лимфатических узлов, гепатоспленомегалию, задержку развития, кровянистые выделения из носа, трещины кожи в периоральной области, менингит, хориоидит, гидроцефалию, судороги, умственную отсталость, остеохондроз и псевдопаралич (атрофию Пэррота у новорожденных). Более поздние признаки: гуммозные язвы, периостальные поражения, парезы, сухотка спинного мозга, атрофия зрительного нерва, интерстициальный кератит, нейросенсорная глухота и деформация зубов. Диагноз устанавливают на основании клинических проявлений и подтверждают с помощью микроскопических или серологических методов. Лечением является терапия пенициллином.
( See also page Сифилис у взрослых и Обзор неонатальных инфекций).
Общий риск трансплацентарного инфицирования плода составляет около 60–80% и риск увеличивается на протяжении 2-й половины беременности. От матерей с нелеченым первичным или вторичным сифилисом возбудитель обычно передается плоду, однако при латентной форме или третичном сифилисе трансмиссия составляет только около 20% случаев. Нелеченный во время беременности сифилис также связан со значительным риском мертворождения и смерти новорожденных. Уровень заболеваемости врожденным сифилисом в США в последние годы резко возрос: с 2010 года число случаев заболевания увеличилось более чем на 500%. В 2020 году было зарегистрировано более 2000 случаев, включая по меньшей мере 149 случаев мертворождения и смерти детей в возрасте до 1 года (1). Врожденный сифилис также получил более широкое географическое распространение в США и непропорционально поражает младенцев в определенных группах расовых и этнических меньшинств, особенно в группах американских индейцев или коренных жителей Аляски, что, вероятно, отражает различия в доступе к медицинской помощи (1), а не внутреннюю предрасположенность.
У инфицированных новорожденных манифестация сифилиса классифицируется как ранний врожденный сифилис (т.е., от рождения до 2 лет) и поздний врожденный (т.е., в возрасте старше 2 лет).
Общие справочные материалы
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Sexually Transmitted Disease Surveillance 2020: Preliminary 2021 Data: Syphilis.
Симптомы и признаки врожденного сифилиса
У многих пациентов заболевание протекает бессимптомно, и инфекция может клинически не проявляться на протяжении всей жизни.
Ранний врожденный сифилис обычно проявляется в течение первых 3 месяцев, жизни. Манифестация включает характерные везикуло-буллезные высыпания или пятнистую медно-красную сыпь на ладонях и подошвах и папулезные поражения вокруг носа и рта и в области подгузников, а также петехиальные высыпания. Часто развиваются генерализованная лимфаденопатия и гепатоспленомегалия. Ребенок может плохо расти и иметь характерные слизисто-гнойные или кровянистые выделения из носа, вызывающие заложенность носа. У некоторых младенцев развивается менингит, хориоидит, гидроцефалия или судороги, у других может развиваться умственная отсталость. В течение первых 8 месяцев, жизни остеохондроз (хондроэпифизит), особенно длинных костей и ребер, может привести к псевдопараличу конечности с характерными радиологическими изменениями в костях.
Поздний врожденный сифилис обычно манифестирует у детей старше 2 лет, проявляется гуммозными язвами, что ведет к вовлечению носа, носовой перегородки и твердого неба, а также поражению надкостницы. Все это приводит к формированию саблевидных голеней и бугристости на лобной и теменной костях. Нейросифилис обычно протекает бессимптомно, но могут развиваться ювенильные парезы и сухотка спинного мозга. Возможна атрофия зрительного нерва, что иногда приводит к слепоте. Наиболее распространенное поражение глаз – интерстициальный кератит, часто рецидивирует, что нередко приводит к рубцеванию роговицы. Нейросенсорная тугоухость, которая часто прогрессирует, может развиться в любом возрасте. Резцы Хатчинсона, периоральные трещины и недоразвитие верхней челюсти, в результате чего формируется прикус «бульдога», являются характерными, но не частыми осложнениями.
Остеопороз большеберцовой кости приводит к характерным саблевидным голеням у пациента с врожденным сифилисом.
Image courtesy of Robert Sumpter via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Интерстициальный кератит проявляется помутнением роговицы разной степени и неоваскуляризацией. Неоваскуляризация проявляется в виде слабого порозовения участков периферической роговицы с позиции 11 часов до позиции 1 час.
© Springer Science+Business Media
Эта фотография показывает деформацию в форме треугольника правых верхних и левых нижних резцов, вызванную врожденным сифилисом.
Image courtesy of Robert E. Sumpter via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Остеопороз большеберцовой кости приводит к характерным саблевидным голеням у пациента с врожденным сифилисом.
Image courtesy of Robert Sumpter via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Интерстициальный кератит проявляется помутнением роговицы разной степени и неоваскуляризацией. Неоваскуляризация проявляется в виде слабого порозовения участков периферической роговицы с позиции 11 часов до позиции 1 час.
© Springer Science+Business Media
Эта фотография показывает деформацию в форме треугольника правых верхних и левых нижних резцов, вызванную врожденным сифилисом.
Image courtesy of Robert E. Sumpter via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Диагностика врожденного сифилиса
Ранний врожденный сифилис: клиническая оценка; темнопольная микроскопия поражений, плаценты или пуповины, серологическое обследование матери и новорожденного; возможен анализ цереброспинальной жидкости (ЦСЖ)
Поздний врожденный сифилис: клиническая оценка, серологическое исследование матери и ребенка
Ранний врожденный сифилис
Диагноз ранний врожденный сифилис обычно подозревают на основе серологического исследования крови матери, которое обычно проводят на ранних сроках беременности и часто повторяют в III триместре и в родах. Новорожденным от матерей с серологическими признаками сифилиса следует провести тщательное обследование, темнопольную микроскопию образцов или иммунофлюоресцентное окрашивание пораженной кожи или слизистых оболочек, количественные нетрепонемные исследования сыворотки крови (например, быстрый плазменный реагиновый тест [RPR-тест], тесты исследовательской лаборатории венерических болезней; при этом сыворотку пуповинной крови для тестирования не используют, поскольку она дает менее чувствительные и специфичные результаты. Плацента или пуповина должны быть исследованы с помощью темнопольной микроскопии или флуоресцентного окрашивания антителами, если есть возможность.
Младенцам и маленьким детям с клиническими признаками болезни или результатами серологических исследований, которые предполагают наличие заболевания, также следует провести спинномозговую пункцию с анализом ЦСЖ для подсчета клеток, отборочная реакция на сифилис (VDRL-тест) и белка; общий анализ крови (ОАК) с подсчетом количества тромбоцитов; печеночные пробы; рентген длинных трубчатых костей; и другие исследования в соответствии с клиническими показаниями (офтальмологическая оценка, рентгенография грудной клетки, нейровизуализация и слуховая реакция ствола головного мозга).
Сифилис может быть причиной множества различных рентгенологических аномалий длинных костей, включая:
периостальные реакции;
диффузный или локализованый остит;
метафизит
Остит иногда описывают, как «стержень, диффузно изъеденный молью». Метафизит обычно проявляется, как плотные или блестящие полосы, которые могут чередоваться, придавая вид бутерброда или стебля сельдерея. Знак Вимбергера представляет собой симметричные эрозии верхней берцовой кости, но также могут быть эрозии в метафизе других длинных костей. Было описано избыточное образование каллюса на концах длинных костей. Многие пострадавшие дети имеют более одного из этих показателей.
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Диагноз подтверждают с помощью микроскопической визуализации спирохет в образцах, взятых от новорожденных детей или из плаценты. Диагностика на основе серологических тестов у новорожденных детей затруднена из-за трансплацентарно переданных материнских IgG-антител, которые могут дать ложноположительный результат при отсутствии инфекции. Тем не менее, титр нетрепонемных антител у новорожденного, > 4 раза превышающий титр антител матери, как правило, не является результатом трансплацентарного переноса антител, и диагноз «сифилис» в этом случае считается подтвержденным или весьма вероятным. При заражении матери в конце беременности трансплацентарная передача возбудителя может произойти до выработки антител. Таким образом, у новорожденных с более низкими титрами антител, но наличием типичных клинических проявлений сифилис также считается весьма вероятным. У новорожденных без признаков заболевания и низкими или отрицательными титрами антител сифилис считается возможным. Последующий подход к ведению таких пациентов зависит от различных факторов, связанных как с матерью, так и с новорожденным (см. Наблюдение).
Значение флуоресцентных методов выявления антитрепонемных IgM, не передающихся через плаценту, является спорным, но такие анализы использовали для выявления неонатальной инфекции. Любой положительный нетрепонемный тест должен быть подтвержден конкретным трепонемным тестом, чтобы исключить ложноположительные результаты, однако проведение подтверждающих тестов не должно препятствовать лечению детей с клиническими симптомами заболевания или детей с высоким риском заражения.
Поздний врожденный сифилис
Диагноз позднего врожденного сифилиса ставится на основании клинического анамнеза, характерных физикальных проявлений и положительных серологических тестов ( see also page Диагностические тесты на сифилис). Интерстициальный кератит, резцы Хатчинсона и глухоту, связанную с VIII черепным нервом, представляющие собой триаду Хатчисона, является диагностическим. Иногда результаты стандартных нетрепонемных серологических тестов на сифилис являются отрицательными, но трепонемный тест связывания флуоресцентных антител (FTA-ABS) при этом положительный. Этот диагноз следует рассмотреть в случаях необъяснимой глухоты, прогрессирующей умственной отсталости или наличия кератита.
Последующее ведение
Всем серопозитивным младенцам и детям, чьи матери были серопозитивными, нужно проводить тест на отборочную реакцию на сифилис (VDRL-тест) или антикардиолипиновые тесты [RPR тесты] каждые 2–3 месяца, пока тест не будет отрицательным или будет выявлено снижение титра антител в 4 раза. У неинфицированных и успешно излеченных младенцев нетрепонемные титры антител обычно инертны в течение 6 месяцев. Пассивно приобретенные антитрепонемные антитела могут присутствовать дольше, возможно, 15 месяцев. Это важно помнить, чтобы со временем использовать те же специфичные нетрепонемные тесты для контроля титров у матерей, новорожденных, младенцев или маленьких детей.
Если тест на отборочную реакцию на сифилис (VDRL-тест) или антикардиолипиновые тесты (RPR-тесты) остаются реактивными в течение последних 6–12 месяцев, или титры возрастают, ребенку должно быть проведено повторное исследование (включая люмбальную пункцию для анализа ЦСЖ и общего анализа крови (ОАК) с подсчетом числа тромбоцитов, рентгенографию длинных костей и другие тесты по клиническим показаниям).
Лечение врожденного сифилиса
Парентеральное введение пенициллина
Беременные
Беременным с сифилисом на ранних стадиях вводят бензатин пенициллин G (по 2,4 млн единиц внутримышечно в одной дозе). На более поздних стадиях сифилиса и нейросифилиса нужно применять режим, показанный для небеременных пациентов ( see page Поздний скрытый или третичный сифилис). Иногда после такой терапии развиваются тяжелые реакции Яриша–Герксхаймера, что приводит к спонтанным абортам. Больным с аллергией на пенициллин возможно проведение десенсибилизации с последующим лечением пенициллином.
После соответствующего лечения, результаты антикардиолипинового теста(RPR-теста) и теста на отборочную реакцию на сифилис (VDRL-теста) снижаются в 4 раза к 6-12 месяцев, у большинства пациентов и становятся отрицательными к 2 годам почти у всех пациентов. Эритромицин является неадекватной терапией для матери и плода, и его применение не рекомендуется. Тетрациклин противопоказан.
Ранний врожденный сифилис
При подтвержденных или высоковероятных случаях заболевания в методических рекомендациях за 2021 год по лечению ЗППП (STI treatment guidelines) от Центра по контролю и профилактике заболеваний рекомендовано введение водного раствора кристаллического пенициллина G в дозе 50 000 единиц/кг внутривенно каждые 12 часов в течение первых 7 дней жизни, а затем каждые 8 часов в течение 10 дней или прокаин пенициллин G в дозе 50 000 единиц/кг внутримышечно 1 раз/день в течение 10 дней ( see table Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных). Если пропущен ≥ 1 дня терапии, весь курс должен повториться. Этот режим также рекомендуют для младенцев с подозрением на сифилис, если мать соответствует любому из следующих критериев:
Не получали лечения
статус лечения неизвестен;
прошла лечение за ≤ 4 недель, до родов;
Получала недостаточное лечение (непенициллиновый режим)
Есть доказательство рецидива или реинфекции у матери (≥ 4-кратным увеличением титра у матери)
У грудных детей с возможным сифилисом, матери которых не получали адекватного лечения, но которые клинически здоровы и имеют полностью отрицательные результаты полного обследования, однократная доза бензатин пенициллина 50 000 ЕД/кг в/м является альтернативным выбором лечения в отдельных случаях, но только при условии обеспечения последующего динамического наблюдения.
Младенцам с подозрением на сифилис, матери которых получили адекватное лечение, которые при этом являются клинически здоровыми, также можно ввести одну дозу бензатин пенициллина 50 000 единиц/кг внутримышечно. Кроме того, если гарантировано тщательное наблюдение, некоторые врачи откладывают терапию пенициллином и проводят нетрепонемные серологические тесты ежемесячно в течение 3 месяцев, а затем через 6 месяцев; антибиотики назначают, если титры начинают возрастать или положительны в возрасте 6 месяцев.
Дети грудного и младшего возраста с впервые диагностированным врожденным сифилисом
До начала лечения нужно провести исследование СМЖ. ЦКЗ рекомендует лечить всех детей с поздним врожденным сифилисом водным раствором кристаллического бензилпенициллина 50 000 единиц/кг внутривенно каждые 4–6 часов в течение 10 дней. Разовую дозу внутримышечного бензатин пенициллина G 50000 единиц/кг также можно назначить в связи с завершением внутривенной терапии. Кроме того, если все анализы полностью отрицательны и ребенок бессимптомный, можно назначить 3 дозы бензатин пенициллина G 50000 единиц/кг внутримышечно 1 раз/неделю.
Многие пациенты не становятся снова серонегативными, но у них выявляют 4-кратное снижение титра антител (например, в VDRL-тесте). Пациенты должны быть повторно обследованы через регулярные интервалы, чтобы убедиться, что соответствующий серологический ответ на терапию возник, и что нет никаких признаков рецидива.
Интерстициальный кератит обычно лечат с использованием глюкокортикоидов и капель атропина под наблюдением офтальмолога. У пациентов с нейросенсорной тугоухостью можно добиться улучшения при применении пенициллина с глюкокортикостероидами, такими как преднизон 0,5 мг/кг перорально 1 раз/день в течение 1 недели, а затем 0,3 мг/кг 1 раз/день в течение 4 недель, после чего дозу постепенно снижают в течение 2–3 мес. Критическая оценка глюкокортикоидов в таких условиях не проводилась.
Профилактика врожденного сифилиса
Беременные женщины должны проходить плановые обследования на сифилис в 1-м триместре и, если они проживают в округе с высоким уровнем заболеваемости сифилисом или имеют какие-либо факторы риска заражения сифилисом, то проводится их повторное тестирование в III триместре и во время родов. В США большинство штатов требуют скрининга в 1-м триместре, а во многих требуется также более позднее обследование (1). В 99% случаев адекватное лечение во время беременности приводит к выздоровлению матери и плода. Тем не менее, в ряде случаев лечение сифилиса на поздних сроках беременности устраняет заболевание, но не купирует некоторые его проявления, которые проявляются при рождении. Лечение матери меньше, чем за 4 недели до родов, может не устранить инфицирование плода.
При постановке диагноза врожденного сифилиса остальных членов семьи нужно обследовать для выявления физикальных и серологических признаков инфекции. Повторное лечение матери во время последующих беременностей необходимо только в том случае, если титры антител предполагают наличие рецидива или реинфекции. Женщины, сохраняющие серопозитивность после соответствующей терапии, возможно, были инфицированы повторно и должны снова пройти обследования. Серонегативная мать без клинической симптоматики, имевшая половой контакт с больным сифилисом, должна пройти курс терапии, поскольку вероятность передачи сифилиса при этом составляет 25–50%.
Справочные материалы по профилактике
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Sexually Transmitted Diseases: State Statutory and Regulatory Language Regarding Prenatal Syphilis Screenings in the United States.
Основные положения
Манифестация сифилиса классифицируется как ранний врожденный сифилис (т.е. от рождения до 2 лет) и поздний врожденный (т.е. в возрасте старше 2 лет).
Риск передачи от матери первичного или вторичного сифилиса составляет 60–80%; риск передачи латентного или третичного сифилиса – примерно 20%.
Диагноз устанавливают клинически и с помощью серологических исследований матери и ребенка; темнопольное обследование кожи, а иногда плаценты и образцов пуповины, может помочь диагностировать ранний врожденный сифилис.
Следует лечить парентеральным пенициллином.
Дополнительная информация
Ниже следует англоязычный ресурс, который может быть информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines (2021)