Диагноз ранний врожденный сифилис обычно подозревают на основе серологического исследования крови матери, которое обычно проводят на ранних сроках беременности и часто повторяют в III триместре и в родах. Новорожденным от матерей с серологическими признаками сифилиса следует провести тщательное обследование, темнопольную микроскопию образцов или иммунофлюоресцентное окрашивание пораженной кожи или слизистых оболочек, количественные нетрепонемные исследования сыворотки крови (например, быстрый плазменный реагиновый тест [RPR-тест], тесты исследовательской лаборатории венерических болезней; при этом сыворотку пуповинной крови для тестирования не используют, поскольку она дает менее чувствительные и специфичные результаты. Плацента или пуповина должны быть исследованы с помощью темнопольной микроскопии или флуоресцентного окрашивания антителами, если есть возможность.

Младенцам и маленьким детям с клиническими признаками болезни или результатами серологических исследований, которые предполагают наличие заболевания, также следует провести спинномозговую пункцию с анализом ЦСЖ для подсчета клеток, отборочная реакция на сифилис (VDRL-тест) и белка; общий анализ крови (ОАК) с подсчетом количества тромбоцитов; печеночные пробы; рентген длинных трубчатых костей; и другие исследования в соответствии с клиническими показаниями (офтальмологическая оценка, рентгенография грудной клетки, нейровизуализация и слуховая реакция ствола головного мозга).

Сифилис может быть причиной множества различных рентгенологических аномалий длинных костей, включая:

периостальные реакции;

диффузный или локализованый остит;

метафизит

Остит иногда описывают, как «стержень, диффузно изъеденный молью». Метафизит обычно проявляется, как плотные или блестящие полосы, которые могут чередоваться, придавая вид бутерброда или стебля сельдерея. Знак Вимбергера представляет собой симметричные эрозии верхней берцовой кости, но также могут быть эрозии в метафизе других длинных костей. Было описано избыточное образование каллюса на концах длинных костей. Многие пострадавшие дети имеют более одного из этих показателей.

Признак Вимбергера Изображение © Springer Science+Business Media

Диагноз подтверждают с помощью микроскопической визуализации спирохет в образцах, взятых от новорожденных детей или из плаценты. Диагностика на основе серологических тестов у новорожденных детей затруднена из-за трансплацентарно переданных материнских IgG-антител, которые могут дать ложноположительный результат при отсутствии инфекции. Тем не менее, титр нетрепонемных антител у новорожденного, > 4 раза превышающий титр антител матери, как правило, не является результатом трансплацентарного переноса антител, и диагноз «сифилис» в этом случае считается подтвержденным или весьма вероятным. При заражении матери в конце беременности трансплацентарная передача возбудителя может произойти до выработки антител. Таким образом, у новорожденных с более низкими титрами антител, но наличием типичных клинических проявлений сифилис также считается весьма вероятным. У новорожденных без признаков заболевания и низкими или отрицательными титрами антител сифилис считается возможным. Последующий подход к ведению таких пациентов зависит от различных факторов, связанных как с матерью, так и с новорожденным (см. Наблюдение).

Значение флуоресцентных методов выявления антитрепонемных IgM, не передающихся через плаценту, является спорным, но такие анализы использовали для выявления неонатальной инфекции. Любой положительный нетрепонемный тест должен быть подтвержден конкретным трепонемным тестом, чтобы исключить ложноположительные результаты, однако проведение подтверждающих тестов не должно препятствовать лечению детей с клиническими симптомами заболевания или детей с высоким риском заражения.