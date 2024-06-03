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Эпендимомы

Авторы:Kee Kiat Yeo, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено июн. 2024

Эпендимомы -это медленнорастущие опухоли центральной нервной системы, которые поражают систему желудочков. Диагноз ставят на основании МРТ и биопсии. Лечение представляет собой сочетание хирургического лечения, лучевой терапии и иногда химиотерапии.

Эпендимомы являются третьим по распространенности типом опухолей центральной нервной системы у детей (после астроцитом и медуллобластом) и составляют 10% опухолей мозга (1). Средний возраст на момент постановки диагноза составляет 6 лет; однако, около 30% эпендимом выявляют у детей < 3 лет.

Эпендимомы происходят из эпендимальной ткани желудочковой системы мозга и могут возникать в супратенториальной области, задней ямке или позвоночнике. Эпендимомы, как правило, злокачественные.

У детей эпендимомы чаще всего возникают в задней черепной ямке, затем в супратенториальной области и реже всего в позвоночнике (до 10% случаев). Напротив, > 60% эпендимом у взрослых встречаются в позвоночнике (2).

Общие справочные материалы

  1. 1. Ostrom QT, Price M, Neff C, et al: CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2015-2019. Neuro Oncol 24(Suppl 5):v1–v95, 2022. doi: 10.1093/neuonc/noac202

  2. 2. McGuire CS, Sainani KL, Fisher PG: Incidence patterns for ependymoma: A surveillance, epidemiology, and end results study. J Neurosurg 110(4):725–729, 2009. doi: 10.3171/2008.9.JNS08117

Симптомы и признаки эпендимомы

Первоначальное проявление зависит от локализации опухоли.

Для супратенториальных эпендимом симптомы могут включать изменения личности или концентрации внимания, головные боли, судороги и очаговую неврологическую симптоматику.

При опухолях задней черепной ямки симптомы, как правило, связаны с повышением внутричерепного давления. У младенцев могут проявляться задержка развития, раздражительность и увеличение окружности головы. У детей старшего возраста они обычно проявляются тошнотой, рвотой, головной болью, атаксией/проблемами равновесия и вялостью.

При опухолях спинного мозга могут наблюдаться симптомы компрессии спинного мозга (например, боль в спине, потеря контроля над мочевым пузырем и кишечником).

Диагностика эпендимом

  • МРТ

  • Гистологическая оценка биоптата или всей иссеченной опухоли

Диагноз эпендимомы ставится на основании МРТ.

Окончательный диагноз ставится с использованием опухолевой ткани, полученной при биопсии или, в идеале, при тотальной макроскопической резекции опухоли вначале манифестации.

(См. также the World Health Organization's 2021 classification of tumors of the central nervous system.)

Лечение эпендимом

  • Хирургическое вмешательство обычно сопровождается лучевой терапией

  • Иногда химиотерапия

Хирургическая резекция является решающей, и степень резекции является одним из наиболее важных прогностических факторов.

Было показано, что лучевая терапия увеличивает выживаемость и должна быть проведена после операции; однако небольшое количество пациентов с супратенториальными эпендимомами, не получающие облучения, потенциально могут быть вылечены только хирургическим путем.

Роль химиотерапия в улучшении выживаемости не очевидна, но у некоторых детей она может быть использована для уменьшения опухоли до макроскопической общей резекции или ревизионной хирургии.

Прогноз при эпендимомах

Выживаемость зависит от возраста и от того, какой процент опухоли может быть удален:

  • Полное или почти полное удаление: 51–80% выживаемости (1)

  • Удаление менее 90%: 0-26% выживаемости (1)

Выжившие дети подвержены риску неврологического дефицита в результате побочных эффектов хирургического лечения и лучевой терапии.

Справочные материалы по прогнозу

  1. 1. Cage TA, Clark AJ, Aranda D, et al: A systematic review of treatment outcomes in pediatric patients with intracranial ependymomas. J Neurosurg Pediatr 11(6):673–681, 2013. doi: 10.3171/2013.2.PEDS12345

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. World Health Organization (WHO): The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: A summary

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