Ретинобластома

УЗИ, КТ или МРТ глаз

Иногда оптическая когерентная томография, сканирование костей, аспирация костного мозга и биопсия, а также люмбальная пункция

Если есть подозрение, глазное дно в обоих глазах должно быть подробно обследовано с помощью непрямой офтальмоскопии с широко расширенными зрачками и под общей анестезией. Рак проявляется как одно или несколько серо-белых возвышений в сетчатке; источник рака может быть виден в стекловидном теле.

Диагноз ретинобластомы обычно подтверждается с помощью орбитального ультразвука, МРТ или КТ. Почти во всех опухолях с помощью КТ могут быть обнаружены кальцификации. Однако если во время офтальмоскопии обнаруживаются признаки патологических изменений зрительного нерва, для обнаружения метастазирования опухоли в зрительный нерв или сосудистую оболочку МРТ предпочтительнее. Иногда используется оптическая когерентная томография, неинвазивный метод тестирования с визуализацией.

Если подозревается расширение зрительного нерва или есть обширная инвазия в сосудистую оболочку глаза, должны быть проведены люмбальная пункция и МРТ головного мозга для оценки степени метастазирования. Поскольку отдаленные метастазы встречаются редко, оценка костного мозга и сцинтиграфия скелета могут быть проведены только у пациентов с костными симптомами или у пациентов с явными признаками метастатической болезни.

Из-за риска распространения опухоли нет ясности в отношении проведения биопсии опухоли глаза для постановки гистологического диагноза.

Пациенты с ретинобластомой нуждаются в молекулярно-генетическом тестировании, и если выявлена герминальная мутация, родители также должны быть обследованы на ту же мутацию. Если у последующих детей этих родителей обнаружат мутации зародышевой линии, им потребуется такое же генетическое тестирование и регулярное офтальмологическое обследование. Рекомбинантные ДНК-зонды могут быть полезны для обнаружения бессимптомных носителей.

Дети, имеющие родителя или брата/сестру с ретинобластомой в анамнезе должны быть оценены в соответствии с установленными рекомендациями по скринингу.