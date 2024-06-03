Рабдомиосаркома – опухоль, развивающаяся из эмбриональных мезенхимальных клеток, которые потенциально могут дифференцироваться в клетки скелетных мышц. Она может возникать из практически любого типа мышечной ткани в любом месте, в результате чего клинические проявления сильно варьируются. Опухоль обычно обнаруживают при КТ или МРТ и подтверждают диагноз биопсией. Лечение включает хирургическое удаление, лучевую химиотерапию.

Рабдомиосаркома является третьей наиболее распространенной солидной опухолью у детей вне центральной нервной системы (после Опухоли Вильмса и нейробластомы). В США каждый год регистрируется около 400–500 случаев (1), при этом рабдомиосаркома составляет 3% всех случаев рака у детей (2). Рабдомиосаркома принадлежит к группе опухолей, известных как саркомы мягких тканей, и является наиболее распространенной формой рака в этой группе.

Две трети случаев рабдомиосарком диагностируют у детей < 7 лет. Заболевание чаще встречается у лиц белой расы, чем у чернокожих (в значительной степени из-за того, что частота ниже у чернокожих девочек), и несколько чаще среди мальчиков, чем среди девочек.

Несмотря на то, что рабдомиосаркомы могут встречаться как у детей, так и у взрослых, они значительно отличаются по гистологическому типу, месту локализации заболевания и общему исходу (3).

Гистология Существует 2 основных гистологических подтипа рабдомиосаркомы: Эмбриональный – характеризуется потерей гетерозиготности на хромосоме 11p15.5

Альвеолярная: связана с транслокацией t(2; 13), который соединяет ген PAX3 с геном FOXO1 (FKHR), и t(1; 13), который соединяет ген PAX7 с геном FOXO1 (FKHR)

Расположение Хотя рабдомиосаркома может возникнуть практически в любом месте в организме, но рак преимущественно локализуется в нескольких местах (4): В области головы и шеи (около 35%), как правило, на орбите или носоглоточных отверстиях: наиболее распространена среди детей школьного возраста

В мочеполовой системе (около 25%), обычно в мочевом пузыре, предстательной железе или влагалище: как правило, возникает у младенцев и детей младшего возраста

На конечностях (около 20%): наиболее распространенная форма среди подростков

Корпусные/смешанные локализации (около 20%) Метастатический процесс развивается примерно у 15–25% детей. Легкое является наиболее распространенным местом метастазов; кости, костный мозг, лимфатические узлы - другие возможные места расположения.

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Симптомы и признаки рабдомиосаркомы Дети обычно не имеют системных проявлений, таких как лихорадка, ночная потливость или потеря веса. Как правило, у детей выявляют пальпируемое образование или дисфункцию органов из-за воздействия на них опухолей. Орбитальные и носоглоточные опухоли могут вызвать слезотечение, боль в глазах или экзофтальм. Опухоль носоглоточной полости может вызывать заложенность носа, изменение голоса или слизисто-гнойные выделения. Опухоли мочеполовой системы являются причиной болей в животе, пальпируемых образований в брюшной полости, затруднения мочеиспускания и гематурии. Влагалищные опухоли могут проявляться слизисто-кровянистыми выделениями с полипоидным поражением, выступающим из влагалища. РМС конечностей проявляется как однородное образование в любом месте на руках или ногах. Во всех случаях часто происходит распространение по региональным лимфатическим узлам, а метастазы могут возникать в легких, костном мозге и лимфатических узлах и обычно не вызывают симптомов.

Диагностика рабдомиосаркомы КТ или МРТ

Биопсия Образования оценивают с помощью КТ, хотя повреждения головы и шеи часто лучше выявлять с помощью МРТ. Диагноз рабдомиосаркомы подтверждают с помощью биопсии или резекции образования. Стандартная оценка на метастазы включает КТ грудной клетки, позитронно-эмиссионную компьютерную томографию (ПЭТ-КТ), сканирование костей, билатеральную аспирацию костного мозга и биопсию.

Лечение рабдомиосаркомы Хирургическое удаление и химиотерапия

Лучевая терапия при остаточных или микроскопических образованиях Терапевтический подход при рабдомиосаркоме является мультимодальным, состоящим из химиотерапии в сочетании с хирургическим вмешательством, лучевой терапией, или обоими методами. Рекомендуется полное иссечение первичного очага, если это можно сделать безопасно. Поскольку рак высокочувствительн к химиотерапии и лучевой терапии, от агрессивной резекции лучше отказаться, если она может привести к повреждению и дисфункции органов. Детей всех категорий риска лечат с использованием химиотерапии, наиболее часто используемые препараты – винкристин, актиномицин D (дактиномицин), циклофосфамид, доксорубицин, ифосфамид и этопозид. Топотекан и иринотекан – другие препараты, обладающие активностью против этого вида рака (1, 2). Лучевая терапия, как правило, рекомендуется детям с остаточной массивной опухолью или микроскопической остаточной опухолью после операции, и детям с заболеванием промежуточной или высокой степени риска. Справочные материалы по лечению 1. Walterhouse DO, Pappo AS, Meza JL, et al: Shorter-duration therapy using vincristine, dactinomycin, and lower-dose cyclophosphamide with or without radiotherapy for patients with newly diagnosed low-risk rhabdomyosarcoma: A report from the Soft Tissue Sarcoma Committee of the Children's Oncology Group. J Clin Oncol 32(31):3547–3552, 2014. doi: 10.1200/JCO.2014.55.6787. Clarification and additional information. J Clin Oncol 36(14):1459, 2018. 2. Raney RB, Walterhouse DO, Meza JL, et al: Results of the Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group D9602 protocol, using vincristine and dactinomycin with or without cyclophosphamide and radiation therapy, for newly diagnosed patients with low-risk embryonal rhabdomyosarcoma: A report from the Soft Tissue Sarcoma Committee of the Children's Oncology Group. J Clin Oncol 29(10):1312–1318, 2011. doi: 10.1200/JCO.2010.30.4469

Прогноз при рабдомиосаркоме Прогноз основан: Локализация опухоли (например, прогноз лучше при непараменингеальных злокачественных опухолях головы/шеи и злокачественных опухолях мочеполовой системы, не связанных с мочевым пузырем/простатой)

завершенности резекции

На наличии метастазов

Возраст (прогноз хуже для детей возрастом < 1 года или > 10 лет

На гистологии (эмбриональная РМС ассоциирована с лучшим результатом, чем альвеолярная) Комбинации этих прогностических факторов распределяют пациентов в категории низкого, среднего или высокого риска. Существует сложная система стратификации риска (см. stage information for childhood rhabdomyosarcoma Национального института онкологии). Лечение зависит от группы риска, и общая выживаемость варьируется от > 90% у детей с низким риском до < 50% у детей с высоким риском (1). Справочные материалы по прогнозу 1. Oberlin O, Rey A, Lyden E, et al: Prognostic factors in metastatic rhabdomyosarcomas: Results of a pooled analysis from United States and European cooperative groups. J Clin Oncol 26(14):2384–2389, 2008. doi: 10.1200/JCO.2007.14.7207