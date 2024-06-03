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Обзор опухолей центральной нервной системы у детей

Авторы:Kee Kiat Yeo, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено июн. 2024

Опухоли центральной нервной системы являются наиболее распространенным солидным раком у детей в возрасте < 15 лет и основной причиной детской смертности от онкозаболеваний. Диагноз, как правило, ставят с помощью визуализации (МРТ) и биопсии. Лечение может включать хирургическую резекцию, химиотерапию, таргетную терапию или лучевую терапию.

Опухоли центральной нервной системы (ЦНС) являются основной причиной смертности от рака у детей, составляя 25% смертей (1). Причина большинства опухолей центральной нервной системы в детском возрасте неизвестна, но установлено 2 фактора риска – ионизирующее излучение (например, облучение головы высокими дозами) и специфические генетические синдромы (например, нейрофиброматоз).

Наиболее распространенные опухоли центральной нервной системы у детей (в порядке убывания)

Справочные материалы

  1. 1. Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics, 2024 [published correction appears in CA Cancer J Clin. 2024 Mar-Apr;74(2):203]. CA Cancer J Clin. 2024;74(1):12-49. doi:10.3322/caac.21820

Симптомы и признаки опухолей ЦНС в детском возрасте

Повышение внутричерепного давления в результате обструктивной гидроцефалии является причиной наиболее распространенных проявлений, которые включают

  • Головную боль

  • Тошноту и рвоту

  • Раздражительность

  • Летаргию

  • Изменения в поведении

  • Нарушения походки и равновесия

Другие распространенные симптомы связаны с локализацией опухоли, включая потерю зрения и судороги.

Диагностика опухолей ЦНС в детском возрасте

  • МРТ

  • Биопсия

МРТ является методом визуализации выбора, поскольку обеспечивает более детальные изображения паренхимы опухоли и может обнаружить опухоли в задней черепной ямке, субарахноидальном пространстве, а также опухоли паутинной и мягкой мозговых оболочек. Может быть сделано КТ, но оно менее чувствительно и менее специфично.

Как только визуализация подтверждает наличие опухоли головного мозга, для уточнения диагноза и определения типа и степени опухоли в большинстве случаев потребуется биопсия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала общепринятую систему классификации [classification system] (1), которая включает молекулярную и гистологическую информацию для дальнейшей классификации опухолей центральной нервной системы.

После постановки диагноза и определения гистологической природы опухоли проводится ее стадирование и оценка риска. Стадирование (определение того, распространилась ли опухоль) включает МРТ всего позвоночника, люмбальную пункцию для проведения цитологического исследования спинномозговой жидкости и послеоперационную МРТ для выявления возможной остаточной опухоли. Оценка риска зависит от возраста, степени остаточной опухоли, результатов молекулярных анализов, а также признаков распространения болезни.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Louis DN, Perry A, Wesseling P, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021;23(8):1231-1251. doi:10.1093/neuonc/noab106

Лечение опухолей ЦНС у детей

  • Хирургическая резекция

  • Лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия или их комбинация

Терапевтический подход зависит от диагноза, степени тяжести, стадии и оценки риска. Как правило, после первой операции может потребоваться лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия или их комбинация.

Участие в клинических исследованиях, если оно доступно, следует рассматривать для всех детей с опухолью ЦНС. Оптимальное лечение требует мультидисциплинарной команды детских онкологов, детских нейроонкологов, детских нейрохирургов, невропатологов, нейрорадиологов и радиационных онкологов, которые имеют опыт лечения опухолей ЦНС у детей. Поскольку лучевая терапия опухолей головного ЦНС является технически сложной, детей по возможности следует направить в центры, имеющие опыт работы в этой области.

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. World Health Organization (WHO): WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System, fifth edition (2021)

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