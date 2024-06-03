Обзор опухолей центральной нервной системы у детей

МРТ

Биопсия

МРТ является методом визуализации выбора, поскольку обеспечивает более детальные изображения паренхимы опухоли и может обнаружить опухоли в задней черепной ямке, субарахноидальном пространстве, а также опухоли паутинной и мягкой мозговых оболочек. Может быть сделано КТ, но оно менее чувствительно и менее специфично.

Как только визуализация подтверждает наличие опухоли головного мозга, для уточнения диагноза и определения типа и степени опухоли в большинстве случаев потребуется биопсия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала общепринятую систему классификации [classification system] (1), которая включает молекулярную и гистологическую информацию для дальнейшей классификации опухолей центральной нервной системы.

После постановки диагноза и определения гистологической природы опухоли проводится ее стадирование и оценка риска. Стадирование (определение того, распространилась ли опухоль) включает МРТ всего позвоночника, люмбальную пункцию для проведения цитологического исследования спинномозговой жидкости и послеоперационную МРТ для выявления возможной остаточной опухоли. Оценка риска зависит от возраста, степени остаточной опухоли, результатов молекулярных анализов, а также признаков распространения болезни.