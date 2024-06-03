Обзор злокачественных новообразований у детей (Overview of Pediatric Cancer)

В США общая заболеваемость онкологическими заболеваниями у детей и подростков со временем увеличилась. В период с 1975 по 2022 год уровень заболеваемости увеличивался примерно на 0,8 случая на 100 000 населения в год. Тем не менее с 1970 по 2020 год смертность снизилась на 70% среди детей (с 6,3 до 1,9 на 100 000) и на 64% среди подростков (с 7,2 до 2,6 на 100 000) (1). Ожидается, что в 2024 году будет диагностировано около 10 000 случаев рака среди детей в возрасте от рождения до 14 лет и около 5 300 случаев рака среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет (1).

Рак является основной причиной детской смертности. Онкологические заболевания являются второй по частоте причиной смерти среди детей в возрасте от 1 до 14 лет в США (их опережают только несчастные случаи) и являются четвертой по частоте причиной смерти среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет (1).

Многие из наиболее распространенных видов онкозаболеваний, встречающихся у детей или подростков (с рождения до 14 лет), встречаются также и у взрослых. К ним относятся (1)

Виды рака, возникающие исключительно у детей (от рождения до 14 лет) включают:

Примерно 85% детей и подростков с раком выживают в течение как минимум 5 лет (2). В США в 2020 году проживало 496 000 взрослых, которые выжили после рака в детском возрасте (т.е. рак у них впервые был диагностирован в возрасте до 20 лет; 3). У детей, выздоровевших от онкозаболеваний, имеется больший, чем у взрослых, период для развития долгосрочных последствий химиотерапии, хирургии и лучевой терапии, которые могут включать в себя:

Отставание в росте

Задержку или отсутствие полового созревания

Бесплодие

Пороки сердца

Психосоциальные влияния

Отклонения в развитии и/или неврологический дефицит

Развитие вторичной онкопатологии (3–12% выживших, в зависимости от первоначального типа онкозаболевания и типа лечения)

Согласованные руководства по скринингу и оказанию медицинской помощи при долгосрочных последствиях доступны на Children's Oncology Group.

В связи с тяжелыми последствиями и сложностью лечения детей с онкологическими заболеваниями, специализированное лечение лучше всего проводить в специализированных центрах.

Лечение рака в детском возрасте зависит от вида онкологического заболевания и его стадии, степени малигнизации и/или классификации риска. Общие методы лечения включают химиотерапию, хирургическое вмешательство, радиационную терапию, а также трансплантацию стволовых клеток.

Иммунотерапия – это вид лечения, который помогает собственной иммунной системе человека атаковать рак и может быть полезен при некоторых видах рака у детей. Различные виды иммунотерапии включают моноклональные антитела, онколитическую вирусотерапию, противораковые вакцины, Т-клеточную терапию химерным рецептором антигена (CAR T-клеточная терапия) и применение привлекающих Т-клетки биспецифических активаторов. CD19 CAR-Т-клеточная терапия используется при детском пре-В-клеточном остром лимфобластном лейкозе.

Кроме того, таргетная терапия представляет собой способ лечения, который был разработан для таргетирования белков, контролирующих пролиферацию и метастазирование раковых клеток. Эти методы лечения, как правило, направлены на конкретную генетическую мутацию и являются основой персонализированной медицины. Существует несколько различных видов таргетной терапии при раке у детей с определенными мутациями. Некоторые примеры таргетной терапии включают иматиниб для лечения хронического миелолейкоза, ларотректиниб для лечения солидных опухолей с гибридными генами NTRK и дабрафениб/траметиниб для лечения низкодифференцированных глиом с мутациями BRAFV600E.

Дети, у которых недавно был диагностирован рак, должны быть обследованы командой онкогенетиков на наличие синдрома предрасположенности к раку. Синдром предрасположенности к раку является генетической мутацией герминальной линии, которая увеличивает шансы развития онкологической патологии в более раннем возрасте по сравнению с риском для всей популяции в целом.

Психосоциальное воздействие онкологического диагноза и интенсивность лечения могут быть ошеломляющими для ребенка и семьи. Поддерживать нормальное настроение у ребенка сложно, учитывая необходимость частых госпитализаций, амбулаторных посещений и применение потенциально болезненных процедур. Стресс типичен, так как родители вынуждены продолжать работать и стараться создать комфортные условия для ребенка, страдающего от рака. Ситуация становится еще более сложной, если ребенок находится на лечении в специализированном центре далеко от дома.

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