Остеохондродисплазии (остеохондродиспластическая карликовость)

Остеохондродисплазия включает аномальный рост костей или хряща, что приводит к недоразвитию скелета, часто коротким конечностям и карликовости. Диагноз ставят на основании данных медицинского осмотра, рентгенографии и, в некоторых случаях, генетического тестирования. Лечение хирургическое.
Основные генетические дефекты были выявлены при большинстве остеохондродисплазий. Мутации обычно вызывают изменение функций белков, участвующих в росте и развитии соединительной ткани, костей или хрящевой ткани ( see table Виды остеохондродиспластической карликовости).
Карликовость (дварфизм) – заметно низкий рост (у взрослого < 4 футов 10 дюймов [1,2 м 25 см]), часто связанный с непропорциональной длиной туловища и конечностей.
Ахондроплазия является наиболее распространенным и известным типом карликовости с короткими конечностями, но существует и много других типов, обусловленных иными генетическими причинами, с другим течением и прогнозом (см. таблицу Виды остеохондродиспластической карликовости). Летальная карликовость с укорочением конечностей (танатофорная дисплазия, вызванная мутациями того же гена, что и при ахондроплазии) вызывает тяжелые деформации грудной стенки и дыхательную недостаточность у новорожденных, что приводит к смерти.
Виды остеохондродиспластической карликовости
Заболевание
Клинические проявления
Обычный тип наследования
Дефектный генный продукт
Ахондроплазия
Большой лоб, седловидный нос, поясничный лордоз, саблевидные ноги
Рецептор 3 фактора роста фибробластов (FGFR)
Точечная хондродисплазия
Варьирующие внескелетные проявления
Рентгенография выявляет эпифизарную зернистость в младенчестве, обусловленную кальцификацией
См. ниже
См. ниже
Точечная хондродисплазия (ризомелическая форма)
Выраженное проксимальное сокращение конечностей
Смерть в младенчестве
Пероксисомальный рецептор 2 типа, направляющий сигнал (PTS2)
Хондродисплазия точечная (форма Конради- Хинермана)
Легкое, асимметричное сокращение конечностей
Доброкачественный
AD или XL доминантное
Дельта (8)-дельта(7)-стерол изомеразный эмопамил-связывающий белок (EBP)
Хондроэктодермальные дисплазии (синдром Эллиса-ван Кревельда [EVC])
Дистальное укорочение конечностей, постаксиальная полидактилия, структурные пороки сердца
EVC, EVC2
Диастрофическая дисплазия
Тяжелая карликовость с ригидным удлинённым большим пальцем кисти и фиксированной эквиноварной косолапостью
Семейство 26 растворимых переносчиков (переносчик сульфата), член 2 (SLC26A2)
Гипохондроплазия
Симптомы аналогичны ахондроплазии, но менее выражены
Рецептор 3 фактора роста фибробластов (FGFR3 - не у всех пациентов)
Мезомелическая дисплазия* (Лангера)
Преимущественно укорочение предплечий и голеней
Нормальные лицо и позвоночник
Гомеобокс, содержащий ген низкорослости (SHOX), гомеобокс, содержащий ген низкорослости, локализованный в Y-хромосоме (SHOXY)
Метафизарная хондродисплазия†
При некоторых формах, нарушение всасывания, нейтропения, тимолимфопения
Рецептор паратгормона (PTHR), коллаген типа Х (COL10A1)
Множественные эпифизарные дисплазии
Легкая карликовость, нормальные позвоночник и лицо, иногда короткие дистальные фаланги пальцев, дисплазия тазобедренных суставов (часто, как 1-й симптом)
Очень гетерогенные
Семейство 26 растворимых переносчиков (переносчик сульфата), член 2 (SLC26A2; AR форма)
Псевдоахондроплазия
Нормальное лицо, различная степень карликовости и кифосколиоза
Гетерогенный
Хрящевой олигомерный матриксный белок (COMP)
Спондилоэпифизарная дисплазия
Преимущественно кифосколиоз
Иногда близорукость и плоское лицо
Гетерогенный
AD (аутосомно-доминантный), AR (аутосомно-рецессивный) или XL рецессивный (сцепленный с Х-хромосомой)
Коллаген II типа (COL2A1), комплекс, отслеживающий белковые частицы, субъединица 2 (TRAPPC2, известная также, как SEDL)
* Выделяют несколько эпонимных форм (например, Нивергелта, Лангера).
† Выделяют множество различных эпонимных форм (например, Янсена, Шмидта, МакКузика).
AD = аутосомно-доминантное; AR = аутосомно-рецессивное; XL = Х-связанное.
Диагностика остеохондродисплазий
Рентгенография
Характерные изменения на рентгене могут быть диагностически значимыми. Нужно провести рентген всего тела каждого пострадавшего новорожденного, даже в случае мертворождения, потому, что точность диагностики имеет большое значение для формирования прогноза.
В некоторых случаях возможна пренатальная диагностика при помощи фетоскопии или УЗИ (например, при тяжелом укорочении конечностей).
Стандартные лабораторные тесты не помогают, но молекулярная диагностика применима для хондродисплазий с известными молекулярными дефектами.
Генетическое исследование рекомендовано в случае, если диагноз не может быть установлен на основании клинических данных или желательно провести генетическое консультирование.
Лечение остеохондродисплазии
В некоторых случаях рекомендовано хирургическое удлинение конечности, хирургическая коррекция деформации или протезирование сустава
При ахондроплазии лечение человеческим гормоном роста, как правило, неэффективно. Однако восоритид (аналог натрийуретического пептида С-типа) доступен и показал обнадеживающие результаты в исследованиях (1) в отношении содействия роста костей.
Увеличение роста взрослого человека может быть достигнуто путем хирургического удлинения конечностей. О-образное искривление ног можно скорректировать хирургическим путем. При ахондроплазии и других нелетальных остеохондродисплазиях хирургическое вмешательство (например, замена тазобедренного сустава) может помочь улучшить функцию суставов.
Гипоплазия зубовидного отростка может предрасполагать к подвывиху 1-го и 2-го позвонков шейного отдела и сжатию спинного мозга. Таким образом, необходимо обследование зубовидного отростка до хирургического вмешательства, и, при выявлении аномалий, голову пациента необходимо тщательно поддерживать во время гиперэкстензии при интубации трахеи для анестезии.
Поскольку наследование для большинства типов и генных мутаций известно, генетическое консультирование может быть эффективным.
Такие организации, как «Маленькие люди Америки» (Little People of America), предоставляют ресурсы для пострадавшего населения и выступают в качестве адвокатов от их имени. Подобные общества действуют и в других странах.
Справочные материалы по лечению
1. Savarirayan R, Irving M, Bacino CA, et al: C-type natriuretic peptide analogue therapy in children with achondroplasia. N Engl J Med 381(1):25–35, 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1813446
Основные положения
Остеохондродисплазии являются наследуемыми аномалиями роста и развития соединительной ткани, костей и/или хрящей.
Существует много типов, различающихся генетическими причинами, течением и прогнозом, но все причины вызывают заметную низкорослость и часто непропорциональный рост туловища и конечностей.
Диагноз основывается на клинических проявлениях и идентификации характерных изменений по результатам рентгенографии.
Применение гормона роста, как правило, неэффективно.
Дополнительная информация
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Little People of America: Организация, предоставляющая общественные ресурсы, медицинскую поддержку и информацию людям низкого роста