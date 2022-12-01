Остеохондродисплазии (остеохондродиспластическая карликовость)

Остеохондродисплазия включает аномальный рост костей или хряща, что приводит к недоразвитию скелета, часто коротким конечностям и карликовости. Диагноз ставят на основании данных медицинского осмотра, рентгенографии и, в некоторых случаях, генетического тестирования. Лечение хирургическое.

Основные генетические дефекты были выявлены при большинстве остеохондродисплазий. Мутации обычно вызывают изменение функций белков, участвующих в росте и развитии соединительной ткани, костей или хрящевой ткани ( see table Виды остеохондродиспластической карликовости).

Карликовость (дварфизм) – заметно низкий рост (у взрослого < 4 футов 10 дюймов [1,2 м 25 см]), часто связанный с непропорциональной длиной туловища и конечностей.

Ахондроплазия является наиболее распространенным и известным типом карликовости с короткими конечностями, но существует и много других типов, обусловленных иными генетическими причинами, с другим течением и прогнозом (см. таблицу Виды остеохондродиспластической карликовости). Летальная карликовость с укорочением конечностей (танатофорная дисплазия, вызванная мутациями того же гена, что и при ахондроплазии) вызывает тяжелые деформации грудной стенки и дыхательную недостаточность у новорожденных, что приводит к смерти.

Таблица Виды остеохондродиспластической карликовости Таблица

Диагностика остеохондродисплазий Рентгенография Характерные изменения на рентгене могут быть диагностически значимыми. Нужно провести рентген всего тела каждого пострадавшего новорожденного, даже в случае мертворождения, потому, что точность диагностики имеет большое значение для формирования прогноза. В некоторых случаях возможна пренатальная диагностика при помощи фетоскопии или УЗИ (например, при тяжелом укорочении конечностей). Стандартные лабораторные тесты не помогают, но молекулярная диагностика применима для хондродисплазий с известными молекулярными дефектами. Генетическое исследование рекомендовано в случае, если диагноз не может быть установлен на основании клинических данных или желательно провести генетическое консультирование.

Лечение остеохондродисплазии В некоторых случаях рекомендовано хирургическое удлинение конечности, хирургическая коррекция деформации или протезирование сустава При ахондроплазии лечение человеческим гормоном роста, как правило, неэффективно. Однако восоритид (аналог натрийуретического пептида С-типа) доступен и показал обнадеживающие результаты в исследованиях (1) в отношении содействия роста костей. Увеличение роста взрослого человека может быть достигнуто путем хирургического удлинения конечностей. О-образное искривление ног можно скорректировать хирургическим путем. При ахондроплазии и других нелетальных остеохондродисплазиях хирургическое вмешательство (например, замена тазобедренного сустава) может помочь улучшить функцию суставов. Гипоплазия зубовидного отростка может предрасполагать к подвывиху 1-го и 2-го позвонков шейного отдела и сжатию спинного мозга. Таким образом, необходимо обследование зубовидного отростка до хирургического вмешательства, и, при выявлении аномалий, голову пациента необходимо тщательно поддерживать во время гиперэкстензии при интубации трахеи для анестезии. Поскольку наследование для большинства типов и генных мутаций известно, генетическое консультирование может быть эффективным. Такие организации, как «Маленькие люди Америки» (Little People of America), предоставляют ресурсы для пострадавшего населения и выступают в качестве адвокатов от их имени. Подобные общества действуют и в других странах. Справочные материалы по лечению 1. Savarirayan R, Irving M, Bacino CA, et al: C-type natriuretic peptide analogue therapy in children with achondroplasia. N Engl J Med 381(1):25–35, 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1813446

Основные положения Остеохондродисплазии являются наследуемыми аномалиями роста и развития соединительной ткани, костей и/или хрящей.

Существует много типов, различающихся генетическими причинами, течением и прогнозом, но все причины вызывают заметную низкорослость и часто непропорциональный рост туловища и конечностей.

Диагноз основывается на клинических проявлениях и идентификации характерных изменений по результатам рентгенографии.

Применение гормона роста, как правило, неэффективно.