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Эпифизеолиз головки бедренной кости (SCFE)

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено нояб. 2022

Эпифизеолиз головки бедренной кости – это смещение шейки бедра вверх и вперед относительно эпифиза бедра. Диагноз ставится на основании рентгенографии обоих бедер; иногда требуется дополнительная визуализация. Лечение подразумевает проведение восстановительной операции.

Эпифизеолиз головки бедренной кости (ЭГБК) обычно возникает в раннем подростковом возрасте и поражает преимущественно мальчиков. Ожирение является существенным фактором риска. Генетические факторы также оказывают влияние. ЭГБК (SCFE) является двусторонним у одной пятой части пациентов, и односторонний SCFE становится двусторонним у двух третей пациентов.

Точная причина ЭГБК (SCFE) неизвестна, но, вероятно, связана с ослаблением физиса (пластинки роста), которое может возникнуть в результате травмы, гормональных изменений, воспаления или увеличения сдвигающих сил из-за ожирения.

Симптомы и признаки ЭГБК

Обычно заболевание начинается бессимптомно, симптомы эпифизеолиза головки бедренной кости связаны со стадией смещения.

Первым симптомом ЭГБК может быть ригидность бедренной кости, которая проходит в состоянии покоя; затем развивается хромота, боль в бедре, которая распространяется вниз по переднемедиальной части бедра до колена. До 15% пациентов страдают от болей в колене или бедре, и истинная проблема (бедро) может быть незаметна, пока проскальзывание не ухудшится. Раннее обследование бедра может не выявить ни боли, ни ограничения подвижности.

Здравый смысл и предостережения

  • До 15% пациентов с эпифизеолизом головки бедренной кости страдают от болей в колене или бедре, и истинная проблема (бедро) может быть незаметна, пока проскальзывание не ухудшится.

На более поздних стадиях, симптомы могут включать боль при движении пораженного бедра, с ограниченным сгибанием, приведением, и медиальной ротацией; боль в колене без конкретных поражений, хромоту или походку Тренделенбурга. Больная нога ротирована наружу. Если приток крови к области находится под угрозой, может развиться асептический некроз и распад эпифиза.

Диагностика ЭГБК

  • Рентгенография

  • Иногда МРТ или УЗИ

Поскольку вылечить запущенную стадию смещения трудно, ранняя диагностика эпифизеолиза головки бедренной кости является жизненно важной.

Проводят передне-задний и латеральный – в положении лягушачьих ножек – рентген обоих бедер. Рентген выявляет расширение эпифизарных линий или очевидное заднее и нижнее смещение головки бедренной кости. Чтобы определить смещение, на рентгеновском снимке на верхней границе шейки бедра наносятся линии Клейна. Головка бедренной кости будет находиться ниже линии Клейна на пораженной стороне, в то время как на здоровой стороне значительная часть головки бедренной кости будет расположена выше линии Клейна.

УЗИ и МРТ также полезны, особенно если рентген в норме.

Эпифизеолиз головки бедренной кости (SCFE)
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Линию Клейна проводят по верхней границе шейки бедренной кости у пациента с эпифезиолизом головки бедра (SCFE) правого бедра. Обратите внимание, что головка бедренной кости находится ниже линии Кляйна на пораженной правой стороне, в то время, как на здоровой стороне, слева, значительная часть головки бедренной кости расположена выше линии Кляйна.
By permission of the publisher. From Campbell R Jr: Current Orthopedic Diagnosis and Treatment. Edited by JD Heckman, RC Schenck, and A Agarwal. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Лечение ЭГБК

  • Хирургическое лечение

Эпифизеолиз головки бедренной кости обычно прогрессирует, он требует хирургического вмешательства при постановке диагноза.

Хирургическое лечение заключается в фиксации винта через зону роста.

Пациенты не должны переносить вес на больную ногу до тех пор, пока ЭГБК (SCFE) не будет исключен или вылечен.

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