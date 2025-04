Эпифизеолиз головки бедренной кости (SCFE)

Линию Клейна проводят по верхней границе шейки бедренной кости у пациента с эпифезиолизом головки бедра (SCFE) правого бедра. Обратите внимание, что головка бедренной кости находится ниже линии Кляйна на пораженной правой стороне, в то время, как на здоровой стороне, слева, значительная часть головки бедренной кости расположена выше линии Кляйна.

By permission of the publisher. From Campbell R Jr: Current Orthopedic Diagnosis and Treatment. Edited by JD Heckman, RC Schenck, and A Agarwal. Philadelphia, Current Medicine, 2002.