Эпифизеолиз головки бедренной кости (SCFE)

Эпифизеолиз головки бедренной кости – это смещение шейки бедра вверх и вперед относительно эпифиза бедра. Диагноз ставится на основании рентгенографии обоих бедер; иногда требуется дополнительная визуализация. Лечение подразумевает проведение восстановительной операции.
Эпифизеолиз головки бедренной кости (ЭГБК) обычно возникает в раннем подростковом возрасте и поражает преимущественно мальчиков. Ожирение является существенным фактором риска. Генетические факторы также оказывают влияние. ЭГБК (SCFE) является двусторонним у одной пятой части пациентов, и односторонний SCFE становится двусторонним у двух третей пациентов.
Точная причина ЭГБК (SCFE) неизвестна, но, вероятно, связана с ослаблением физиса (пластинки роста), которое может возникнуть в результате травмы, гормональных изменений, воспаления или увеличения сдвигающих сил из-за ожирения.
Симптомы и признаки ЭГБК
Обычно заболевание начинается бессимптомно, симптомы эпифизеолиза головки бедренной кости связаны со стадией смещения.
Первым симптомом ЭГБК может быть ригидность бедренной кости, которая проходит в состоянии покоя; затем развивается хромота, боль в бедре, которая распространяется вниз по переднемедиальной части бедра до колена. До 15% пациентов страдают от болей в колене или бедре, и истинная проблема (бедро) может быть незаметна, пока проскальзывание не ухудшится. Раннее обследование бедра может не выявить ни боли, ни ограничения подвижности.
Здравый смысл и предостережения
На более поздних стадиях, симптомы могут включать боль при движении пораженного бедра, с ограниченным сгибанием, приведением, и медиальной ротацией; боль в колене без конкретных поражений, хромоту или походку Тренделенбурга. Больная нога ротирована наружу. Если приток крови к области находится под угрозой, может развиться асептический некроз и распад эпифиза.
Диагностика ЭГБК
Рентгенография
Иногда МРТ или УЗИ
Поскольку вылечить запущенную стадию смещения трудно, ранняя диагностика эпифизеолиза головки бедренной кости является жизненно важной.
Проводят передне-задний и латеральный – в положении лягушачьих ножек – рентген обоих бедер. Рентген выявляет расширение эпифизарных линий или очевидное заднее и нижнее смещение головки бедренной кости. Чтобы определить смещение, на рентгеновском снимке на верхней границе шейки бедра наносятся линии Клейна. Головка бедренной кости будет находиться ниже линии Клейна на пораженной стороне, в то время как на здоровой стороне значительная часть головки бедренной кости будет расположена выше линии Клейна.
УЗИ и МРТ также полезны, особенно если рентген в норме.
Лечение ЭГБК
Хирургическое лечение
Эпифизеолиз головки бедренной кости обычно прогрессирует, он требует хирургического вмешательства при постановке диагноза.
Хирургическое лечение заключается в фиксации винта через зону роста.
Пациенты не должны переносить вес на больную ногу до тех пор, пока ЭГБК (SCFE) не будет исключен или вылечен.