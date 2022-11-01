Остеосклероз

Этот тип остеопетроза является аутосомно-доминантным, проявляющимся в детстве, подростковом или юношеском возрасте. Он протекает менне тяжело, чем остеопетроз с ранней манифестацией. Дефектный CLCN7 ген кодирует канал для хлорида, по-видимому, важный для функционирования остеокластов.

Остеопетроз с поздними проявлениями встречается относительно часто и имеет широкое географическое и этническое распространение. У пострадавших людей заболевание может протекать бессимптомно, общее состояние здоровья при этом, как правило, не ухудшается. Однако, паралич лицевого нерва и глухота может произойти из-за защемления черепно-мозгового нерва. Костная гипертрофия может сужать полость костного мозга и вызывать цитопении, от анемии до панцитопении. Может возникнуть экстрамедуллярное кроветворение, в результате чего развивается гепатоспленомегалия; как следствие гиперспленизма может усугубиться анемия.

Скелет обычно радиологически нормальный при рождении. Тем не менее, костный склероз становится все более очевидным по мере взросления, а диагноз, как правило, ставится на основе рентгенограммы, проведенной по другим причинам. Вовлечение костей широко распространено, но неоднородно. Свод черепа плотный, пазухи могут быть облитерированы. Склероз концевой пластины позвонков вызывает характерные проявления «футболки регби» (горизонтальные полосы).

Некоторые пациенты нуждаются в переливании крови или спленэктомии для лечения анемии.